Чьи интересы представляет Никонорова на Донбассе?

Не исключено что нынешняя глава «внешнеполитического ведомства» представляет в ОРДЛО интересы олигархов тесно связанных с Ахметовым.

Вскоре после неожиданного назначения в феврале 2016 года Натальи Никоноровой министром иностранных дел «ДНР» вместо Александра Кофмана, в СМИ появились публикации о Никаноровой и ее семье, но о них как-то быстро забыли или не захотели помнить, пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«И напрасно», – говориться в сообщении Telegram-канала.

Чтобы «ДНР»-овские «разоблачители украинских фейков» далеко не ходили, сошлемся в основном на публикации донецко-российского одиозного политолога и журналиста Романа Манекина и видеоинтервью на Ютубе 2016 года не менее одиозной личности полковника ФСБ, террориста Гиркина-Стрелкова.

«Думаю, в проукраинских взглядах этих лиц вряд ли сможет заподозрить даже «самая» бдительная спецслужба мира в лице доморощенного «МГБ «ДНР», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Из открытых источников известно, что Наталья Никонорова 28.09.1984 г. р., проживает в г. Донецке, ул. Днепродзержинская 7, кв. 142, тел. +380713093311.

С 09.2001 по 06.2005 она обучалась в Киеве в «Международном Соломоновом университете», а с 09.2005 по 06.2006г. на юридическом факультете КНЭУ. С 09.2006 по 2012 гг работала помощником-консультантом народного депутата Украины.

Период с 2012 по 2014 нигде не отражен, а это очень интересно, так как с приходом в 2014 г. в Донецк «русского мира» она работала юристом аппарата «Народного Совета «ДНР»» и членом переговорной подгруппы по политическим вопросам.

04.07.2019 года Наталья Никонорова стала гражданкой Российской Федерации, получив в управлении миграции ГУ МВД по Ростовской области паспорт России за номером 60 19 556495.

«Еще в апреле 2016 года любимец сепаратистов Роман Манекин написал, что министр иностранных дел «ДНР» имеет давние связи с высшим менеджментом Рината Ахметова и, скорее всего, является его человеком в «ДНР», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Такой вывод сделан на основании имеющихся у Манекина данных о том, что мать Никаноровой – Егоренко Тамара Васильевна, бывший председатель исполкома Ленинского района г. Донецка, была близким другом Александра Рыженкова: бывшего председателя Ленинского исполкома, директора Донецкого металлургического завода, Героя Украины, народного депутата ВРУ 7 созыва.

«Его сын – Рыженков Юрий Александрович длительное время работает в «Метинвесте» Р.Ахметова и на тот момент уже был генеральным директором», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

К тому же Тамара Егоренко была бессменным руководителем штабов по выборам Александра Рыженкова в горсовет, облсовет и Верховную Раду Украины.

«Следует отметить, что ДМЗ (позже «Донецксталь–МЗ»), входил в бизнес-структуру украинско-российского олигарха Виктора Нусенкиса, сторонника «русского мира» и одного из главных спонсоров УПЦ МП», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

О тесных связях Ахметова и Нусенкиса может свидетельствовать тот факт, что именно Ахметов в 2018 году купил у Нусенкиса неработающий «Донецксталь-МЗ» в оккупированном Донецке, который до сих пор никто не трогает.

«Примечательно также то, что в период войны с 2014 по 2018 год, ни российские оккупанты, ни местные коллаборанты не появлялись на ДМЗ и предприятиях Ахметова. Они боялись даже зайти на завод, хотя вначале несколько групп орков пытались отжать на ДМЗ автотранспорт», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Но после этого они длительное время объяснялись с российскими кураторами, а также «Русской православной армией», которую по показаниям задержанных СБУ боевиков спонсировал Виктора Нусенкис, близкий друг митрополита РПЦ Кирилла.

Напомним также, что в апреле 2016 года, вскоре после назначения Натальи Никоноровой министром иностранных дел «ДНР», бывший полевой командир российских ДРГ Игорь Стрелков, в своем интервью заявил, что Никонорова является любовницей одного из главарей «ДНР» Дениса Пушилина и к этой должности не готова.

«Ясно одно, что громогласно сделанные в 2014 году заявления так называемого «главы «ДНР» Александра Захарченко о том, что «мы строим республику без олигархов и «донецких», оказалось очередным фейком для простачков. «ДНР» создана донецкими и российскими олигархами при помощи российских спецслужб и до настоящего времени ими спонсируется и управляется», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

«Так что слово «народная» из аббревиатуры «ДНР», следовало бы убрать и правильнее было бы назвать «Донецко-российская олигархическая зона», – подытожили в сообщении Telegram-канала.