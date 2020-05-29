Хакерский скандал против «Северного потока – 2»

Хакерские атаки России на Германию могут ей очень дорого обойтись. Отношения Германии и России становятся все более непредсказуемыми на фоне скандала.

На этой деле отношения между Германией и Россией стали развиваться по очень интересному принципу, который можно назвать как «следите за руками», пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Итак, следим за руками!», – пишет военно-политический обозреватель.

Генеральный прокурор Германии 5 мая 2020 года выдает ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, имеющего отношение к кибератакам на Бундестаг в 2015 году, осуществленных группой APT28. На момент проведения этих кибератак Дмитрий Бадин был сотрудником российской военной разведки ГРУ.

«Сегодня МИД Германии вызывает «на ковер» посла РФ Сергея Нечаева в связи с упомянутой выше хакерской атакой на Бундестаг. До того, канцлер Германии Ангела Меркель анонсирует ответные меры страны, в отношении России за эту атаку», – подчеркивает Коваленко.

Очевидно, что очередная порция санкций от Германии не за горами. Не за горами?

«Сегодня же директор Латвийского Центра исследований восточноевропейской политики Марис Цепуритис, в своем комментарии Информационному агентству «GuildHall» отметил, что Российская Федерация может использовать запуск газопровода «Северный поток – 2» для усиления военного присутствия в Балтийском море под предлогом защиты трубопровода, что является потенциальной угрозой для европейской безопасности», – отмечает Коваленко.

Разумеется, директор Латвийского Центра исследований восточноевропейской политики не определяет санкционную политику Германию, но «Северный поток-2» является отражением внешней политики России, которая ни с чем иным кроме как вмешательством и доминированием над суверенитетом других стран не ассоциируются.

«Следим за руками?», – подытожил Коваленко.