Элита «ДНР» переселяется в Москву

В последнее время в информационном пространстве, в т.ч. и «ДНР», массово обсуждается вопрос регистрации по одному адресу в России граждан РФ – т.н. «главы «ДНР» Дениса Пушилина и т.н. «главы МИД «ДНР» Натальи Никоноровой, пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«О чем я тоже написал в своем предыдущем посте», – говориться в сообщении Telegram-канала.

Здесь ничего нету странного, потому что все пособники российской оккупационной власти на Донбассе подготовили себе пути отхода в Россию: обзавелись там недвижимостью и бизнесом, вывозят туда кеш и т.д.

Капитан-«омбудсмен» Дарья Морозова. «Приказ» Захарченко о присвоение Морозовой звания капитана. Удостоверение о награждении Морозовой российской медалью «За мужество». Пред 1 из 3 След

«Но все почему-то забывают об еще одном интересном и ярком персонаже российской окупационной власти на Донбассе: также гражданки РФ Дарьи Морозовой – т.н. «омбудсмен «ДНР» и «представитель «ДНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в ТКГ», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

В 2016 году, еще до получения гражданства РФ, Морозова вышла замуж за российского пропагандиста (оператора) тогда еще канала «LifeNews», а потом «Первого канала», Рушана Умярова.

«Как известно, Умяров под эгидой спецслужб РФ в составе специально сформированных «съемочных групп» освещал в 2013-2014 годах события на Майдане в нужном Кремлю ключе, а потом сначала российской оккупации части Донбасса перебрался в Донецк, где продолжил свою пропагандистскую и антиукраинскую деятельность, а также нашел свою «любовь» в лице Морозовой», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Ярким примером такой работы «съемочных групп» «LifeNews» есть афилированые ГРУ РФ «журналисты» Олег Сидякин и Марат Сайченко, которых в 2014 году украинские силовики задержали возле аэродрома в Краматорске с ПЗРК.

«Но вернемся к Даше, которая как оказывается еще и «офицер» в звании капитан одного из специфических т.н. «силовых ведомств «ДНР», а может уже и майор. Потому что кураторы в погонах из Москвы очень любят свою подопечную – бывшую выпускницу Макеевского экономико-гуманитарного института и частного предпринимателя, которая благодаря им выросла до «небывалых высот», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Что еще интересно, так это то, что в 2014 году, т.н. «Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России» наградила Дарью Морозову медалью «За мужество и гуманизм».

«Как вы знаете, такие ассоциации и ветеранские организации различных силовых ведомств РФ российские спецслужбы очень активно использовали вовремя окупации Крыма и Донбасса, и на данный момент и дальше продолжают использовать в своих «гибридных» и разведывательных операциях и в других странах не только постсоветского пространства», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

«Поэтому Даша Морозова, как истинный гражданин и патриот России, планирует жить в Москве, где она уже обзавелась недвижимостью и всем другим нужным для счастливой жизни», – подытожили в сообщении Telegram-канала.