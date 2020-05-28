Семейный подряд от Пушилина и Никоноровой в «ДНР»

Главарь «ДНР» Пушилин и семейство Никоноровых подминают по себя все бизнес-пространство «молодой республики» и владеют почти всем отжатым бизнесом.

Главарь «ДНР» Денис Пушилин и «министр иностранных дел» Наталья Никонорова, вместе со своим отцом и братом решили взять в аренду «молодую республику», и фактически организовали семейный подряд, пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Народ «ДНР» еще бы долго был в неведении за какие заслуги Наталья Никонорова вдруг стала министром иностранных дел «ДНР», не имея ни профильного образования, ни дипломатического опыта работы, если бы не российские доброжелатели», – говориться в сообщении Telegram-канала.

«Не укропы, не «чубатые», не СБУ, а российский политолог Роман Манекин, проживающий в неподконтрольном Украине Донецке», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Российский политолог Роман Манекин утверждает, что Никонорова заняла свой пост благодаря «особым отношениям» с Денисом Пушилиным.

«Интриганка, экс-помощница депутата ВРУ, занявшая пост «министра иностранных дел «ДНР», в силу особых отношений с господином Пушилиным, занявшая, повторюсь, этот пост путем гадких, низких интриг, – рассказывает публично, что в «ДНР» в 2014 году якобы не было специалистов, имеющих опыт дипломатической работы», – написал Манекин

Telegram-канала уточняете, что этот ответ содержится письме Международному информационному агентству «Россия сегодня», которое предложило Манекину прорекламировать очередную серию документального фильма «Люди Донбасса», с участием Никоноровой.

«Да идите Вы нафиг, с Вашими Никаноровыми (отцом, дочерью и ее братом)! Никакого отношения к «Людям Донбасса» семейство Никаноровых не имеет. И кончат они обязательно плохо», – уверен Роман Манекин.

Один из лояльных к «ДНР» Telegram-каналов, ссылаясь на собственные источники внутри ОРДО, приводит следующие данные:

• Итак брат, – Алексей Юрьевич Никоноров, 1990 г.р., является зам. руководителя аппарата «Народного Совета», представитель «ДНР» по вопросам безопасности на переговорах в Минске.

«Ранее работал в налоговой милиции Киева. По отзывам он «еще глупее, чем его сестра, и если бы не влияние отца, то никогда бы не смог получить нынешнюю должность, для которой полностью не подготовлен», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

• Отец, – Юрий Алексеевич Никоноров – начальник «департамента промышленности» «ДНР». Его близкой связью является Евгений Лавренов – «начальник управления стратегии развития промышленности» «администрации главы».

«На начальном этапе «Донецкой Весны» Никоноров совместно с «Русской православной армией» «отжимал» недвижимость и иную собственность у граждан и принимал участие в похищениях людей с целью выкупа», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Семья Никоноровых и в настоящее время владеет «отжатой» недвижимостью.

«Денис Пушилин использует Юрий Никонорова для решения своих постоянно расширяющихся личных коммерческих интересов в ОРДО», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Но картина «семейного подряда» была бы не полной, если бы ее не дополнил информацией российский ресурс News2.ru.

«По его информации у «глав ДНР» есть не только российские паспорта, но и недвижимость на территории Российской Федерации. В частности, у Дениса Пушилина есть прописка в поселке Первомайское Ленинградской области по ул. Советская, 13А, кв. 63», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

При этом ресурс отмечает, что «вероятно, жить всегда в своей «народной республике» он не намерен».

«Но самое интересное, что согласно паспорта регистрации на территории Российской Федерации транспортного средства (элитного Мерседеса), которое принадлежит главе «МИД «ДНР» Наталье Никоноровой, ее место и адрес прописки в России один в один совпадает с главой «ДНР» Денисом Пушилиным», – уточняетсяя в сообщении Telegram-канала.

Ну чем не дружная семейка, взявшая «республику в подряд»?

«Руководство ДНР» данную информацию пока никак не комментирует», – отмечает в сообщении Telegram-канала.

«Ну а какие нити от Натальи Никоноровой тянутся на подконтрольную Украине территорию и к украинским олигархам, в следующих публикациях», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.