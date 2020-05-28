Оборона Донецкого аэропорта: рождение легенды

В конце мая украинские силы вплотную подошли к захваченному российскими оккупантами и их пособниками Донецку. Так зарождалась легенда о «киборгах».

Бои за Донецк в 2014 году начались 26 мая. Тогда и произошли первые бои в Донецком аэропорте, и именно тогда начала зарождаться легенда об украинских «киборгах» – мужественных защитниках Донецкого аэропорта, пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Для меня именно 26 мая 2014 года в Донецке началась война. В этот день произошел не только захват боевиками терминала Донецкого аэропорта, но и первый кровавый бой. Верить в войну не хотелось. До этого дня все говорили о сепаратизме и автономии Донбасса», – говориться в сообщении Telegram-канала.

Потом оказалось, что это уловка Кремля, запущенная в медиапространство Украины, чтобы все именно так воспринимали войну на Донбассе и считали ее «внутренним конфликтом».

«Тогда все надеялись, что вот-вот и государство сделает что-то такое, что все в одночасье прекратиться. Возможно блокируют места дислокации российских ДРГ с их сторонниками, они все были известны, после чего наступит мир», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Надежда еще была вплоть до 6 июля 2014 года, когда в Донецк зашла «Славянская бригада» российских наемников и коллаборантов во главе с Гиркиным-Стрелковым.

«В апреле и мае 2014 года в Донецке были захвачены: областная администрация, СБУ, прокуратура, УВД, МЧС и ряд бизнесструктур. Но местная власть и правоохранительные органы бездействовали, а СМИ трактовали все это, как проявления сепаратизма», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Но уже 23.05.2014 года начались первые бои. Рано утром российская ДРГ во главе с Безлером рассреляла место стоянки бойцов ВСУ под Волновахой, в результате чего погибло 16 человек и более 30 получили ранения.

«В то же утро состоялся первый бой добровольческого батальона «Донбасс» с группой боевиков «Востока», возглавляемой предателем-полковником СБУ Ходаковским. Тогда погибло 5 наших защитников. А вот 26.05.2014 года война пришла в Донецк. Именно начало боевых действий, а не проявлений сепаратизма», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Ночью 25 мая предатель-капитан СБУ Александр Головура, завел в новый терминал диверсионный отряд росийских наемников, имевших боевой опыт в Чечне «Искра» (45 чел), кадыровский спецназ (26 чел), боевую группу «Востока»(всего 120 чел), часть из которых располагались в посадке возле гостиницы «Полет» вместе с 30 боевиками «Оплота».

«26.05. в 3 часа ночи бойцы 3-го кировоградского спецназа (64 чел) и зенитно-артиллерийского взвода 25-й бригады ВДВ (15 чел) заняли позиции на старом терминале. Днем на вертолете им «подкинули» десантную группу. До этого дня ни один украинский военнослужащий не имел реального боевого опыта. Для всех это был первый бой, а россияне продолжали говорить «мы же братья», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Утром 26.05 боевики развернули свои позиции на крыше нового терминала. Последний самолет из Донецкого аэропорта вылетел в 7.10 утра. Бой начался в обед и продолжался весь день, а перестрелки до вечера 27 мая, когда наши заняли новый терминал.

«В результате боя 26 мая отряд «Искра» и кадыровский спецназ были разбиты. Во время их бегства из аэропорта на окраине Донецка (возле Путиловского моста) два «Камаза» были расстреляны боевиками бригады «Восток», ошибочно принявшими их за наступающие ВСУ. В результате паники боевики также расстреляли несколько машин с гражданскими людьми», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

26 -27.05 в Донецке была слышна стрельба, взрывы, движение большого количество машин с боевиками в аэропорт и обратно. Со стороны аэропорта валил черный дым. Туда и обратно с воем неслись скорые. Стрельба продолжалась в разных районах Донецка всю ночь 26.05., так как боевики устроили разборки между собой.

«За время боев 26-27 мая в районе аэропорта было уничтожено около 100 боевиков. Противник подтвердил гибель 35 граждан РФ, в том числе снайпера И.Зарипова, позывной «Якут», родом из Якутска. По словам работников морга больницы Калинина, куда свезли трупы боевиков, тогда впервые в морге не хватило мест…», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Фото убитых 26-27 мая сторонников «русского мира» из моргов Донецка. Фото убитых 26-27 мая сторонников «русского мира» из моргов Донецка. Пред 1 из 2 След

«Газеты пестрели множеством фото погибших боевиков», – уточняется в сообщении Telegram-канала.

Бой 26 мая стал отправной точкой в войне на Донбассе и примером для всей страны, общества и армии, что врага, пришедшего на твою землю, можно и нужно бить без всяких компромиссов.

«Тогда никто не мог предположить, что это был первый бой за Донецкий аэропорт, защита которого будет длиться 242 дня, а война продолжается до сих пор», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

«Верим, война закончится нашей победой», – подытожил в сообщении Telegram-канала.