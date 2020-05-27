Коронавирус не помеха российскому победобесию

В России все же намерены провести Парад победы, невзирая на то, что официальная статистика по распространению коронавируса – не обнадеживает.

Итак, Парад победы в Российской Федерации таки проведут. Конечно, 9 мая уже не получится, а потому, сакральное ликование будет перенесено на 24 июня, о чем с восторгом и придыханием сообщил сегодня президент РФ Владимир Путин, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Но, чтобы у особо отрешенных от реальности адептов величия совсем не вынесло мозжечок за пределы черепной скорлупы сменой даты ликования, оправдание в Кремле было названо вполне перевариваемое среднестатистической категорией россиян – парад проведут в день первого парада на Красной площади, 1945 года», – пишет военно-политический обозреватель.

А вот фанаты походить с фотографиями незнакомых им бойцов Красной армии на палочке и заработать под шумок 500 рублей и после чего с гордостью, называющих себя участниками акции «Бессмертный полк», вынуждены будут подождать 26 июля. Ибо данная акция ставит под угрозу жизнь граждан, которые будут нарушать социальную дистанцию.

«И если честно, звучит это очень странно. То есть, участники «Бессмертного полка» 24 июня будут нарушать социальную дистанцию и ставить себя под угрозу, а вот марширующие по Красной площади солдаты нет?», – отмечает Коваленко.

«Парадокс и диссонанс, но все же, давайте подведем черту под сегодняшним заявлением Путина и, что оно не только означает, но и какие будет иметь последствия?», – уточнил он.

Во-первых, за последние сутки в России было зафиксировано 8 915 новых случаев заболевания коронавирусом.

«Общее число заболевших составляет 362 342, умерших 3 807, выздоровевших 131 129 человек. Разумеется, в официальные цифры уже давно никто не верит, но…», – подчеркивает Коваленко

Решение о переносе Парада победы 9 мая было принято 15 апреля, когда за сутки было диагностировано 3 388 новых случаев. Более чем в 2 раза меньше, чем сегодня.

«Собственно, вопрос, так в чем же здравый смысл? Ведь за время проведения репетиций к Параду победы на CОVID-19 заразились тысячи российских военных, которые потом разнесли вирус по своим частям и военным училищам! Сколько же тогда за это время падет жертвой коронавируса?», – отмечает Коваленко

Во-вторых, а не станет ли Парад победы, проведенный 24 июня прелюдией к голосованию по изменениям в Конституции.

«Которые продлят срок политической жизни Путина?», – уточняет Коваленко

По всей видимости – да. Ведь парад будет призван показать, безопасность массового голосования и сыграть некую мотивирующую роль, со всеми сопутствующими призывами пропагандистов высшего кремлевского звена идти и голосовать за «лучшее завтра» России.

В третьих, вероятность того, что Парад победы, голосование и «Бессмертный полк» ввергнут Россию в коронавирусный штопор, более чем велика.

«В свою очередь, Россия будет негативно воздействовать на все те страны, которые как откроют свои двери для россиян, так и будут позволять своим гражданам посещать эту страну», – подчеркивает Коваленко.

Другими словами, именно Россия может стать катализатором повторной вспышки коронавируса в мире.

«Все ради Парада, все ради голосования, все ради 500 рублей!», – подытожил Коваленко.