Россия упорно втягивает Украину в войну в Ливии

Российская пропаганда пытается фейкам затянуть Украину в Ливийский конфликт. Для этого попытались реализовать целый ряд вбросов против Украины.

Уже не в первый раз российская пропаганда пытается затянуть в ливийский конфликт Украину, сконцентрировав внимание международного сообщества на нашей стране и минимизировав оное по отношению к своему присутствию и своим преступлениям в Ливии, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Например, в прошлом году Украину пытались обвинить в контрабанде оружием, посредством военно-транспортной авиации, на которую тогда силы Халифы Хафтара устроили настоящую охоту. Хотя авиация выполняла полеты в интересах «Красного креста», – пишет военно-политический обозреватель.

Затем, на фоне обострения конфронтации в Ливии, Украину по старой, избитой методичке, попытались обвинить в сокрытии боевиков ПНС, которые якобы являются террористами ИГИЛ.

«После этого, в сеть был осуществлен вброс некоего невразумительного характера видео, с записью радиопереговоров, якобы, украинских наемников в Ливии. Достоверность данного материала была настолько сомнительной, что он так и остался не более чем информационным комбикормом для потребителей внутри России», – отмечает Коваленко.

Сейчас же, когда подразделения Ливийской национальный армии Халифы Хафтара, поддерживаемого Россией, терпят одно поражение за другим, от отрядов Правительства национального согласия, планирование операций которых сейчас взяли на себя кадровые офицеры ВС Турции, российская пропаганда с еще большим остервенением пытается дискредитировать Украину.

«Например, на прошлой неделе в Ливию были переброшены истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24. На фоне того как их происхождение широко обсуждалось в социальных сетях, российские пропагандисты осуществили ряд вбросов, касательно того, что пилотами к этим самолетам могут быть украинцы», – подчеркивает Коваленко.

Цель такого вброса вполне понятна – дискредитация Украины, в глазах не только мирового сообщества, но и в первую очередь в глазах ее турецких партнеров.

«Но наиболее абсурдным был вброс о том, что Халифу Хафтара может заинтересовать украинская модернизация МиГ-29МУ2 , позволяющая этим истребителям применять не только ракеты «воздух-воздух», но и «воздух-поверхность», – подчеркивает Коваленко.

«Абсурдность и, я бы даже сказал – комичность, этого вброса заключается в том, что МиГ-29МУ2 сейчас лишь проходит летные испытания и как бы того не хотелось российским аматорам пропагандистского цеха, никак не мог попасть в Ливию», – добавил он.

А вот комичности добавляет то, что когда стало известно о планах украинских специалистов модернизировать МиГ-29 под применение ракет «воздух-поверхность», российские эксперты все как один заявляли о бесперспективности этого проекта.

«Правда, сразу после этого, стали пытаться подобную модернизацию реализовать на своих МиГ-29, но пока безуспешно», – отмечает Коваленко.

Когда же российским наемникам ЧВК «Вагнер» пришлось в спешке отступать из районов вблизи Триполи и даже оставить на поле боя тело одного из своих бойцов, российская пропаганда массово стала распространять фейк о том, что это украинский психолог Андрей Кузьменко.

«Психолог, якобы похищенный полгода назад ПНС, а ныне убитый и переодетый в форму наемника ЧВК «Вагнер» и выдаваемый за российского «солдата удачи», – подчеркивает Коваленко.

С этим вбросом разобрались очень быстро. Сразу после того как сам Андрей Кузьменко, живой и здоровый, записал обращение в связи с тиражируемым фейком.

«Таким образом, можно четко отметить общее направление работы российской пропаганды по дискредитации Украины на ливийском плацдарме, а именно, не только, банально, обвинить ее в контрабанде оружием, но и в участии в конфликте на стороне Халифы Хафтара – антагониста турецкой стороны, поддерживающей ПНС в Триполи», – подчеркивает Коваленко.

Но, как показывает время, все эти попытки не просто крайне примитивные, но и бездарно осуществленные – очень быстро развенчиваемые набором фактов и опровержений.

«С другой стороны, с учетом набирающего масштабы фиаско на ливийском плацдарме российских амбиций, Россия будет продолжать наращивать информационные атаки с украинским подтекстом», – подытожил Коваленко.