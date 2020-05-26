Россия проводит компанию дезинформации по делу MH17

Россия создала по всей Европе широкую сеть своих агентов влияния, которым поручено проводить активную кампанию дезинформации, в то числе по делу MH17.

Гаагский окружной суд 8 июня возобновит слушания по делу о трагедии авиарейса MH17. Пассажирский самолет Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили в небе над украинским регионом Донбасс в 2014 году на фоне ожесточенных боев в этом районе, пишет на страницах «News Participation» редакция издания.

«В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к гибели, а в июне 2019 года Объединенная следственная группа объявила имена четырех подозреваемых (трое из которых были гражданами России), причастных непосредственно к уничтожению авиалайнера», – говорится в материале редакции.

Позиция России останется неизменной – Кремль отрицает какую-либо причастность к катастрофе, одновременно пытаясь скомпрометировать фактические доказательства, собранные JIT.

«С этой целью Россия создала по всей Европе широкую сеть активов, которой поручено проводить активную кампанию дезинформации», – отмечается в материале редакции.

Основная тактика Кремля заключается в том, чтобы ставить под сомнение доказательства, собранные JIT, фабриковать альтернативные версии и перекладывать ответственность на другие страны.

Ранее в Москве создавалась и широко использовалась для генерации и раскрутки фальшивых сообщений о катастрофе онлайн-платформа «Bonanza Media».

«Ресурс основан прокремлевским голландским журналистом Максом ван дер Верффом и бывшей журналисткой «RT» Яной Ерлашовой, которая утверждала, что уволилась с работы в российском пропагандистском флагмане во главе с Маргаритой Симонян, ориентируясь на международную аудиторию, якобы ради «независимой журналистики», что бы посвятить себя «опровержению участия России в деле MH17», – подчеркивается в материале редакции.

Некоммерческая организация «Глобальные права мирных людей» и Голландская политическая партия «Форум за демократию» (FvD) также присоединились к усилиям по дискредитации расследовыания JIT и дезинформации.

Именно FvD был одним из инициаторов печально известного голландского референдума по соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

«Россия, не колеблясь, использует любую возможность для передачи ложных сообщений о MH17, только чтобы противоречить официальной версии детективов», – отмечается в публикации.

«Одной из таких «возможностей» был почетный генеральный консул Российской Федерации в Маастрихте Константин ван Влотен, который долгое время был ярким лоббистом интересов Кремля в Европе. Он помогает координировать события российского посольства в Нидерландах, а также участвует в работе «Bonanza Media» и «GRPP», – уточняется в публикации.

Ван Влотен также имеет давние «деловые связи» с Россией. Кроме того, он, как известно, находится в довольно тесном контакте с президентом Владимиром Путиным.

«Сегодня Ван Влотен владеет сетью ресторанов, размещенной в российских музеях, в том числе в Петергофе, Царском Селе, Эрмитаже, Екатерининском и Меншиковском дворцах, Павловском и Русском музеях. Он также женат на русской жене Надежде», – подчеркивается в материале редакции.

Он открыл эти рестораны с личного одобрения Путина. В свое время Путин возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, поэтому он лично подписал свидетельство о регистрации соответствующего совместного предприятия.

Похоже, что именно из-за этих «деловых связей» голландец продвигает основные русские повествования. Он восхваляет аннексию Крыма, осуждает санкции против России и называет чиновников ЕС «блохами на медведе».

«В декабре 2019 года на торжественном открытии еще одного ресторана Ван Влотен угостил гостей шоколадными плитками с портретом Сталина», – отмечается в материале редакции.

Его рвение не осталось незамеченным его кремлевскими хендлерами. В 2018 году он был официально отмечен за помощь, оказанную иностранным избирательным комиссиям в преддверии и во время последних президентских выборов в России.

«Очевидно, что успехи в области пропаганды, похоже, вдохновляют ван Влотена на дальнейшие подвиги. Теперь он собирается расширить свои бизнес-операции и открыть ресторан в оккупированном Крыму, а также международный финансовый центр в Калининграде», – подчеркивается в материале редакции.

И это лишь малая часть «активных мер» Москвы, осуществленных, в том числе с помощью платных марионеток, по побелению России по делу MH17.

«Однако может оказаться, что российские налогоплательщики заплатили за это все напрасно, поскольку официальная позиция Нидерландов остается прежней», – отмечается в материале редакции.

Участие России в нападении на пассажирский самолет является доказанным фактом: российское руководство должно нести ответственность за развертывание в оккупированной части украинского Донбасса ракетной установки «Бук», которая уничтожила малазийский Боинг, убив всех на борту.

«И это не какое-то субъективное мнение, поскольку следственные группы в Нидерландах, Австралии, США, странах «Большой семерки», ЕС и НАТО официально согласились с выводами международных экспертов», – подытожили в материале редакции.