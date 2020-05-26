Зона «русского мира»

Россия проводит компанию дезинформации по делу MH17

Кремль всячески пытается дискредитировать расследование JIT.

Россия создала по всей Европе широкую сеть своих агентов влияния, которым поручено проводить активную кампанию дезинформации, в то числе по делу MH17.

Гаагский окружной суд 8 июня возобновит слушания по делу о трагедии авиарейса MH17. Пассажирский самолет Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили в небе над украинским регионом Донбасс в 2014 году на фоне ожесточенных боев в этом районе, пишет на страницах «News Participation» редакция издания.

«В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к гибели, а в июне 2019 года Объединенная следственная группа объявила имена четырех подозреваемых (трое из которых были гражданами России), причастных непосредственно к уничтожению авиалайнера», – говорится в материале редакции.

Позиция России останется неизменной – Кремль отрицает какую-либо причастность к катастрофе, одновременно пытаясь скомпрометировать фактические доказательства, собранные JIT.

«С этой целью Россия создала по всей Европе широкую сеть активов, которой поручено проводить активную кампанию дезинформации», – отмечается в материале редакции.

Основная тактика Кремля заключается в том, чтобы ставить под сомнение доказательства, собранные JIT, фабриковать альтернативные версии и перекладывать ответственность на другие страны.

Ранее в Москве создавалась и широко использовалась для генерации и раскрутки фальшивых сообщений о катастрофе онлайн-платформа «Bonanza Media».

«Ресурс основан прокремлевским голландским журналистом Максом ван дер Верффом и бывшей журналисткой «RT» Яной Ерлашовой, которая утверждала, что уволилась с работы в российском пропагандистском флагмане во главе с Маргаритой Симонян, ориентируясь на международную аудиторию, якобы ради «независимой журналистики», что бы посвятить себя «опровержению участия России в деле MH17», – подчеркивается в материале редакции.

Некоммерческая организация «Глобальные права мирных людей» и Голландская политическая партия «Форум за демократию» (FvD) также присоединились к усилиям по дискредитации расследовыания JIT и дезинформации.

Именно FvD был одним из инициаторов печально известного голландского референдума по соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

«Россия, не колеблясь, использует любую возможность для передачи ложных сообщений о MH17, только чтобы противоречить официальной версии детективов», – отмечается в публикации.

«Одной из таких «возможностей» был почетный генеральный консул Российской Федерации в Маастрихте Константин ван Влотен, который долгое время был ярким лоббистом интересов Кремля в Европе. Он помогает координировать события российского посольства в Нидерландах, а также участвует в работе «Bonanza Media» и «GRPP», – уточняется в публикации.

Ван Влотен также имеет давние «деловые связи» с Россией. Кроме того, он, как известно, находится в довольно тесном контакте с президентом Владимиром Путиным.

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«Сегодня Ван Влотен владеет сетью ресторанов, размещенной в российских музеях, в том числе в Петергофе, Царском Селе, Эрмитаже, Екатерининском и Меншиковском дворцах, Павловском и Русском музеях. Он также женат на русской жене Надежде», – подчеркивается в материале редакции.

Он открыл эти рестораны с личного одобрения Путина. В свое время Путин возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, поэтому он лично подписал свидетельство о регистрации соответствующего совместного предприятия.

Похоже, что именно из-за этих «деловых связей» голландец продвигает основные русские повествования. Он восхваляет аннексию Крыма, осуждает санкции против России и называет чиновников ЕС «блохами на медведе».

«В декабре 2019 года на торжественном открытии еще одного ресторана Ван Влотен угостил гостей шоколадными плитками с портретом Сталина», – отмечается в материале редакции.

Его рвение не осталось незамеченным его кремлевскими хендлерами. В 2018 году он был официально отмечен за помощь, оказанную иностранным избирательным комиссиям в преддверии и во время последних президентских выборов в России.

«Очевидно, что успехи в области пропаганды, похоже, вдохновляют ван Влотена на дальнейшие подвиги. Теперь он собирается расширить свои бизнес-операции и открыть ресторан в оккупированном Крыму, а также международный финансовый центр в Калининграде», – подчеркивается в материале редакции.

И это лишь малая часть «активных мер» Москвы, осуществленных, в том числе с помощью платных марионеток, по побелению России по делу MH17.

«Однако может оказаться, что российские налогоплательщики заплатили за это все напрасно, поскольку официальная позиция Нидерландов остается прежней», – отмечается в материале редакции.

Участие России в нападении на пассажирский самолет является доказанным фактом: российское руководство должно нести ответственность за развертывание в оккупированной части украинского Донбасса ракетной установки «Бук», которая уничтожила малазийский Боинг, убив всех на борту.

«И это не какое-то субъективное мнение, поскольку следственные группы в Нидерландах, Австралии, США, странах «Большой семерки», ЕС и НАТО официально согласились с выводами международных экспертов», – подытожили в материале редакции.

Источник News Participation

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