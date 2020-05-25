Движуха в «ЛДНР»: дерзкий побег из «подвала»

Из застенков «ЛДНР» совершил дерзкий побег украинский патриот Синченко. Оккупанты обвиняли его в партизанской деятельности и жестоко пытали в «подвале».

Сбежавший из плена украинец на своем личном примере всем показал, что можно не только мужественно вытерпеть всевозможные пытки палачей местных филиалов ФСБ, но и успешно выбраться из их застенков, пишет на страницах «Деловой Столицы» обозреватель Олег Полищук.

Громкий побег из подвала

Ключевыми вестями уходящей недели, пришедшими из захваченных Россией территорий Донетчины и Луганщины, стали не злободневные коронавирусные хроники, хотя одна смерть главврача от коронавируса главной COVID-больницы Луганска чего только стоила.

«И даже не запугивание со стороны оккупантов «приведением подразделений в полную боевую боеготовность», – пишет обозреватель.

Наиболее резонансным случаем оказался громкий побег из застенков чекистов ОРДО украинского патриота Григория Синченко, что произошло, возможно, вообще впервые. Причем данное событие, чем бы оно ни завершилось, в любом случае будет иметь далеко идущие последствия.

«Все началось 22 мая, когда чуть ли не на всех донецких пропагандистских ресурсах растиражировали видеоориентировку «МВД «ДНР» о «розыске особо опасного преступника», уроженца Макеевки Синченко Григория Андреевича, 1991 года рождения», – отмечает Полищук.

Там же были подробно указаны как его приметы, так и фото в профиль и анфас, на которых четко видны на лице Григория следы жестоких пыток.

Благодаря же тому, что на такую рядовую сводку полицаев обратили внимание члены семьи Синченко, а его мать Татьяна Гулевская поделилась этим с «Укринформом», о громком побеге из донецкого подвала узнала широкая украинская общественность.

«Правда, пока абсолютно неизвестно, когда именно 29-летний Григорий сбежал из плена, а также, само собой, где и в каком состоянии он нынче находится», – подчеркивает Полищук.

Тут стоит вкратце напомнить, кто такой Синченко. В первый раз чекисты арестовали его в Донецке в декабре 2016-го, обвинив в партизанской деятельности.

«Затем Григория долго пытали «на подвале» электрическим током, подвешивали к потолку за вывернутые руки, душили и били так, что у него разорвалось легкое», – отмечает Полищук.

Одним словом, он чудом остался жив и оказался в числе освобожденных из ОРДЛО заложников во время большого обмена в декабре 2017-го. Впрочем, со временем Синченко решил вернуться на территорию оккупированного Донбасса, чтобы отомстить своим палачам.

«Он пробрался туда пешком со стороны российской Ростовской области (и это несмотря на свою инвалидность в связи с давней болезнью позвоночника) и там возобновил свою партизанщину, кульминацией которой стал подрыв в Донецке базовой станции оккупационного мобильного оператора «Феникс» в октябре 2019-го», – подчеркивает Полищук.

Героическая история партизана

Кстати, видео с подрывом Григорий специально выложил в YouTube, дополнив его текстом: «Это сделано с целью привлечь внимание к нечеловеческим пыткам в подвалах «МГБ». Народ Донбасса должен выйти на акцию протеста против пыток или фашистская республика останется без связи».

После чего, к сожалению, гебисты быстро вышли на след партизана и уже через несколько дней его вторично арестовали, а семья Синченко с тех пор безуспешно добивалась от «властей «ДНР» информации хотя бы о том, жив ли он.

«И вот теперь выходит, что Григорий не просто жив, но и совершил столь отчаянный и одновременно очень результативный поступок, который точно воодушевит многих в оккупации», – отмечает Полищук.

Во-первых, он на своем личном примере всем показал, что можно не только мужественно вытерпеть всевозможные пытки палачей местных филиалов ФСБ, но и успешно выбраться из их застенков.

«Да и массово растиражированное объявление Синченко в розыск с обещанием выплатить вознаграждение за «информацию, которая поможет разыскать и задержать преступника», это со стороны донецких чекистов – банальный жест отчаяния», – подчеркивает Полищук.

И признание того факта, что построенная ими на части Донбасса тоталитарная репрессивная машина отнюдь не всесильна.

Во-вторых, история одного партизана подтверждает существование серьезной почвы для организации живущими в оккупации масштабного движения сопротивления, им просто нужен определенный толчок и символ того, что невозможное возможно.

И, в-третьих, не только патриотичным жителям ОРДЛО, но и всем украинцам давно нужен был образ народного героя, даже в одиночку сумевшего вполне результативно бороться с российскими оккупантами.

«И теперь такую яркую героическую партизанскую историю олицетворяет собой уже дважды вырвавшийся из донецкого подвала Григорий Синченко», – отмечает Полищук.

Провал кремлевского ультиматума

Тем временем в Кремле на минувшей неделе вновь решили сделать ход своими донбасскими марионетками, которые стали шантажировать Киев активизацией боевых действий.

«Солировал в такой устрашительной акции по усилению переговорных позиций России (а также, видимо, «в честь» первой годовщины президентства Владимира Зеленского) главарь российской оккупационной администрации в ОРЛО Пасечник, а его донецкий «коллега» Пушилин был опять на подпевках», – подчеркивает Полищук.

Именно Пасечник поздно вечером 19 мая, как настоящий пионер, выступил с экстренным заявлением, в котором объявил о «приведении в полную боевую готовность подразделений народной милиции «ЛНР» (под таким названием закамуфлирован 2-й армейский корпус ВС РФ, дислоцированный в ОРЛО).

«Причиной чему, по его словам, стали обстрелы со стороны украинской армии, в результате которых якобы была повреждена ЛЭП «Михайловка-Коммунарская», которая «питает критически важные для «ЛНР» инфраструктурные объекты», – отмечает Полищук.

И не беда, что в итоге наблюдатели СММ ОБСЕ не подтвердили факт обстрелов с украинской стороны линии электропередач «Михайловка-Коммунарская» вблизи поселка Березовское, как об этом утверждал Пасечник.

«С утра 20 мая, когда начиналась итоговая пресс-конференция Зеленского, российские СМИ уже пестрели заголовками типа «В Донбассе готовятся к наступлению», ссылаясь на ночное заявление Пасечника», – подчеркивает Полищук.

В тот же день без указания особых причин о «приведении в полную боевую готовность подразделений народной милиции «ДНР» (под таким названием закамуфлирован 1-й армейский корпус ВС РФ, дислоцированный в ОРДО) объявил и Пушилин.

«А также сделал еще один «подарок» Зеленскому по случаю первого года его президентства – дал отмашку «депутату парламента «ДНР» Елене Шишкиной, которая в 2018-м была «председателем Украинского народного трибунала по преступлениям режима Петра Порошенко», заявить, что «трибунал по военным преступлениям Зеленского и его приближенных уже не за горами», – отмечает Полищук.

Впрочем, какой-либо военной эскалации на линии фронта не произошло – все ограничилось демонстративными передвижениями в оккупированных городах дополнительной российской боевой техники, объявлением очередной «мобилизации» и созданием оккупантами дополнительных блокпостов.

«Однако Украине все же пришлось инициировать внеочередную видеоконференцию Трехсторонней контактной группы. Данное дистанционное заседание ТКГ состоялось 22 мая, но опять закончилось ничем», – подчеркивает Полищук.

При этом такой провал последнего своего ультиматума был для Кремля настолько болезненным, что путинский представитель в ТКГ Борис Грызлов не смог сдержать эмоций: «Киев организовал на территории Донбасса гуманитарную катастрофу».

«Прямо как в лучших традициях истеричной российской пропаганды образца горячих 2014 – 2015 годов», – подытожил Полищук.