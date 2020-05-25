Развеян миф о непобедимости армии России

Российская армия во время агрессии против Грузии.

Армия России так и не смогла подтвердить свои претензии на лидерство. Миф о непобедимости России развеяли гибридные операции – от Украины до Сирии и Ливии.

Российская Федерация, самовольно водрузившая на себя корону правопреемницы тоталитарного СССР, чему просто невозможно завидовать, на протяжении долгого времени не могла быть схожей с советским концлагерем народов по масштабам его международных военных операций, пишет на страницах издания «Информационное Сопротивление» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«В 90-е Россия удовлетворялась проведением гибридных и открытых военных операций в соседних Молдове, Нагорнокарабахском конфликте, в Чечне и рискнула бросить вызов НАТО в Югославии, в ходе Приштинского марш-броска с захватом аэропорта «Слатина» в Приштине», – пишет военно-политический обозреватель.

В свою очередь, безрассудный Приштинский марш-бросок не спас режим Милошевича, и его финал всем прекрасно известен, как и уход российского военного контингента из Югославии, после того, как его содержание стал обходиться Кремлю в копеечку.

«Как и написано выше – безрассудный поступок с минимальным профитом, в основном пропагандистского характера, но колоссальными рисками и политическими потерями», – отмечает Коваленко.

Когда же наступили 2000-е, резкий рост цен на нефть и газ, а, следовательно, получаемые Россией сверхприбыли, запустили ее ВПК и реформы в армии, десятилетиями находившейся в анабиозе и деградации.

«В армию вливались миллиарды долларов бюджетных средств, что в итоге вылилось во вторжение в Грузию 08.08.2008», – подчеркивает Коваленко.

Однако, эти боевые действия показали, что пережившая реформу и обновление российская армия, не смогла безболезненно для себя сломить сопротивление грузинской армии, и понесла катастрофические потери, с учетом соотношения имевшихся сил и средств сторон.

«После этого Кремль залег на долгие годы на дно, скрыто поддерживая диктаторские режимы, такие как сирийского тирана Башара Асада, и накапливал ресурсы для очередного внешнего удара», – отмечает Коваленко.

Удара, который был нанесен в 2014 году по Украине, стране, испытывавшей сложный период политических преобразований и социально-общественных потрясений.

«Стране, вооруженные силы которой на протяжении четверти века методично уничтожались и разрушались, а силовые структуры были заполнены агентами Кремля», – подчеркивает Коваленко.

Но, даже несмотря на то, что Украина была настолько ослаблена в политическом, экономическом, социальном, силовом и военном плане, России не удалось реализовать ее проект «Новороссия».

«Проект, который в итоге из оккупации огромных территорий от юго-запада до северо-востока, представил собой две неполноценные метастазы в Луганской и Донецкой областях, занимающие менее 50% этих областей, и оккупированный полуостров Крым», – отмечает Коваленко.

Тем не менее, после этого провала, Россия стала открыто поддерживать диктаторские режимы, официально отправив свои войска в Сирию, поддерживая диктаторов в Венесуэле, Иране, Ливии, ЦАР, Мозамбике и т.д.

Собственно, как вы понимаете, это все была краткая историческая справка, эдакая прелюдия к нынешнему положению вещей.

«Ведь, как вы можете видеть по предыдущим конфликтам, практически из каждого Россия выходила отнюдь не удовлетворенной победительницей, а с учетом ее колоссальных ресурсов и вовсе, назвать ее достижения хоть сколь-нибудь приемлемыми язык не поворачивается», – подчеркивает Коваленко.

Таким образом, мы подходим к событиям сегодняшних дней, а именно — столкновению России в Сирии уже не с разрозненными и слабо подготовленными повстанцами, а с турецкими военными.

«Операция «Источник мира» в провинции Идлиб ярко продемонстрировала, с каким ускорением и с какими жертвами войска Башара Асада и поддерживающие его российские подразделения теряли бы занятые территории, повстречай они раньше сопротивление турецких военных», – отмечает Коваленко.

Аналогичную картину мы прямо сейчас можем наблюдать в Ливии. Как только командование подразделениями Правительства национального согласия на себя взяли турецкие офицеры, Ливийская национальная армия Халифы Хафтара стала терять один населенный пункт за другим, неся колоссальные потери, как в живой силе, так и в технике.

«А спешно бегущие из города Тархун российские наемники ЧВК «Вагнер» и вовсе стали вчера героями социальных сетей», – подчеркивает Коваленко.

Чем-то это бегство даже напомнило отступление ЧВК «Вагнер» из Кабу-Дельгаду в Мозамбике, с колоссальными потерями, осенью 2019 года.

«В итоге, что мы видим?», – уточняет Коваленко.

Российская армия по праву может называться второй армией в мире. Колоссальный бюджет, бесконечный человеческий ресурс и еще более бесконечный ресурс по технике, подкрепляемый ядерным оружием, – все это дает ей право называться второй в мире по боеспособности державой.

«Но, как показывает время, оказавшись против равного, как минимум по навыкам и знанию тактики ведения боевых действий, противника, весь этот безграничный военно-технический потенциал оказывается не у дел», – подчеркивает Коваленко.

А потому, и вправду, лиши Россию ядерного оружия, во что она превратится? В 1/9-ю часть суши, беспомощную и разрозненную на десятки метастаз.

«Ведь неумение воевать России против равных противников – факт, очевидный для ее потенциальных антагонистов», – отмечает Коваленко.

И уже никто не боится противостоять России на внешних фронтах и избивать, как зарвавшегося школьника на заднем дворе.

«Вот только, осознают ли в Кремле, что своими внешними гибридными операциями они лишь показали, насколько слабы на самом деле?», – подытожил Коваленко.