Путин пугает Зеленского новой агрессией России

Внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы, инициированное Украиной в ответ на обвинения в обстрелах объектов энергетической инфраструктуры на оккупированной Россией территориях Донбасса, завершилось без каких-либо договоренностей, пишет на страницах издания «Радио Свобода» журналист и публицист Виталий Портников.

«ТКГ не договорилась о прекращении огня, российские представители продолжили настаивать на ответственности Украины за обстрелы и фактически поддержали решение марионеточных властей «народных республик» привести «вооруженные силы» в режим высшей боевой готовности», – пишет публицист.

При этом возмущение у российского представителя в ТКГ Бориса Грызлова вызвала не только позиция Украины, но и позиция представителей ОБСЕ, «которые также не реагировали на обращения Донецка и Луганска». То есть международные структуры тоже не смогли увидеть мифические украинские обстрелы.

«И это в очередной раз напоминает о провокации, которая может быть поводом к новой эскалации напряженности, даже к войне. Ведь и Вторая Мировая война, как известно, началась с инсценированного гитлеровцами «польского нападения». И война Советского Союза с Финляндией началась после организованного СССР обстрела собственной территории, в котором обвинили финнов», – отмечает Портников.

«Почему же Путин не может поступать также, как Гитлер и Сталин?», – уточняет он.

Лексика Бориса Грызлова в его заявлении по итогам заседания ТКГ вообще заслуживает особого анализа – это настоящий индикатор грядущей беды. Грызлов вообще не говорит об Украине, об украинской делегации, украинской стороне на переговорах. Он говорит о Киеве, Донецке и Луганске. О «киевской стороне» на переговорах.

«Именно такой была лексика российских чиновников в 2014 году, после бегства из страны Виктора Януковича. Кремль отказывает Украине в субъектности, уравнивает легитимное государственное руководство с властью оккупированных территорий», – подчеркивает Портников.

И уже одним этим может оправдать возможное нападение на Украину – при том, что в российской интерпретации не Россия, а Украина – вернее, Киев – выступает в роли агрессора, который разрушает инфраструктуру и жилой фонд в Донецкой и Луганской областях.

«При этом Грызлов четко артикулирует, что должен сделать Зеленский, чтобы остановить эскалацию на Донбассе. И это известный рецепт от Путина – «прямой диалог Киева и Донбасса». Тот самый рецепт, который навязывается украинскому руководству с первых дней после оккупации Донбасса», – отмечает Портников.

Уже не раз приходилось писать, что этот прямой диалог вовсе не приведет ни к прекращению войны, ни тем более к восстановлению территориальной целостности Украины. Но он позволит Кремлю настаивать на «внутреннем конфликте», добиваться снятия санкций с России, зафиксировать существование на территории Украины «трех правительств» – в Киеве, Донецке и Луганске.

«И добиваться отказа Украины от европейской и евроатлантической интеграции», – подчеркивает Портников.

Москва пытается добиться этого любой ценой. Одной из попыток было создание Консультативного совета, в котором должны были разговаривать представители Украины и оккупированных территорий, а Россия, Германия, Франция и ОБСЕ находиться в роли посредников.

«Но теперь, когда эта авантюра провалилась, Кремль пугает Владимира Зеленского «режимом высшей боевой готовности» оккупантов и войной в эпоху коронавируса», – подытожил Портников.