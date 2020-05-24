«Охота» на украинских бизнесменов в ОРДЛО

Знакомые из Донецка сообщают о продолжающемся «сезоне охоты» на украинских бизнесменов, приехавших на неподконтрольную территорию перед закрытием КПП и наивно полагавших переждать там карантин и порешать много вопросов, сообщает Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Не тут-то было. У МГБ и ФСБ на этот период были свои виды. Вот теперь все сидят, как в мышеловке. А МГБ с ФСБ могут спокойно с ними «работать», – говориться в сообщении Telegram-канала.

По рассказам донетчан происходит все примерно так. Приезжает в свою квартиру человек с подконтрольной Украине территории и о нем сразу же управдом (староста) должна сообщить в ЖЭК.

«При этом, ЖЭК ранее дал ей указание сообщать о таких жильцах якобы для того, чтобы собрать задолженность, провести поверку счетчиков, проверить вентиляцию, отопление, подачу воды и др. Короче, чтоб под любым предлог пришел в ЖЭК», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

А ЖЭК сразу же сообщает в МГБ, откуда собственно и была просьба, сообщать о приехавших с подконтрольной Украине территории.

«При этом, ЖЭК дает в МГБ еще справку со всеми данными на человека с краткой характеристикой, где работает или чем занимается, с кем общается, какую позицию занимает и т.п.», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Особо «МГБ ДНР интересуют состоятельные люди, руководители предприятий и фирм, занимающиеся бизнесом и автоперевозками. Их сразу же вызывают в ЖЭК, а там уже ждут «товарищи» из «МГБ».

«Вот примерно по такому пути прошел житель Донецка Сергей Г., приехавший в ОРДЛО из Днепра. Из оставленной в 2014 году в Донецке парикмахерской, он почти ничего не вывез, но сумел на новом месте организовать то же самое», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Для ДНР это уже бизнесмен, которого можно покошмарить: поиметь с него деньги, сделать из него диверсанта, а если не получится – кинуть «на подвал», как разоблаченного украинского диверсанта.

«Вот теперь родственники ищут варианты, даже в соцсетях, как передать в ОРДЛО деньги, чтоб «выкупить» Сергея. И даже если деньги передадут, то не факт, что он благополучно вернется. МГБ-ФСБ просто так человека не отпустят: надо же заставить его работать против Украины», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Вот сколько таких возвратятся в Украину после двух месяцев массированной пропагандистской обработки кремлевских пропагандистов и задушевных бесед с ФСБ не известно. Да и с какими мыслями они вернуться? Хотя пребывание там быстро отрезвляет.

«Студентка одного из столичных вузов «Марина», после недели пребывания в Макеевке у родных сообщила друзьям в Киеве: «Это какая-то Северная Корея …», – отмечается в сообщении Telegram-канала

Не повезло и «Ивану» из Мариуполя, который очень хотел увидеть свою сестру с племянниками. Теперь единственное, что сумел сказать родителям: «Не знаю, как смогу отсюда выбраться?»

«А вот другому бизнесмену (Зиневич или Зынкевич), который хотел усидеть на двух стульях и «крутился» везде: и в Украине, и в ОРДЛО, вряд ли удастся вырваться на свободу в ближайшее время», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Невезение случилось из-за комендантского часа, когда поздно вечером возвращался домой. В районе площади Ленина его автомобиль останавливал патруль, а он решил проскочить и рванул на своем джипе. Догнали его в районе «Маяка». Метелили его крепко и уже не как нарушителя комендантского часа, а как возможного «украинского диверсанта».

«Джип у него сразу же отобрали. Не помогло и то, что жена продала весь бизнес и отдала «выкуп». Просто после длительных задушевных бесед «на подвале» с воспитателями из МГБ-ФСБ и их «разъяснительной работы», нарушитель прямо из подвала переехал в психдиспансер «на Алексеевке» (Буденновский район), где до сих пор и продолжает лечение», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Многие жители, находясь на мирной украинской территории, верят пропагандистским видеокартинкам о благополучии в ДНР. При этом, убеждают себя, что с ними ничего не случится.

«Забывая, что идет война и ОРДЛО находятся под оккупацией российских войск. Поэтому, прежде чем сунуться в мышеловку под названием «ДНР» помните, что даже бесплатного сыра там не получите», – резумируют в сообщении Telegram-канала.