Обострение маразма «русского мира» в Донецке

После разгона который получила оккупационная администрация Донецка за срыв пропаганды, во всем своем блеске проявился маразм агитпропа.

Как пишут знакомые из Донецка, после выговора от Пушилина пострадавший «министр информации «ДНР» пытается исправиться и развил бурную деятельность, сообщает Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Но эта бурная пропагандистская деятельность граничит с абсурдом и маразмом, особенно в период войны», – говориться в сообщении Telegram-канала.

«И любому нормальному человеку их пропагандистские акции больше напоминают то действие, которое совершает собака, когда ей делать нечего… Судите сами», – добавляет редакция Telegram-канала.

На почве пропагандистского угара оккупационные власти Донецка решили провести антиукраинскую акцию, на фоне бушующей в «ДНР» эпидемии коронавируса. При этом проявили весь «блеск» собственного маразма.

«На 21 июня (а это – «День медика») пропагандоны «ДНР» решили провести республиканскую акцию под названием «Стоп вирусу/нет вирусу украинского фашизма/», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Образчики пропагандистских материалов из Донецка. Образчики пропагандистских материалов из Донецка. Образчики пропагандистских материалов из Донецка. Пред 1 из 3 След

«Суть этого бреда – пошить самую большую медицинскую маску в цветах флага РФ и повесить ее в Донецке на здание бывшей гостиницы Украина, что будет символизировать защиту от украинского фашизма…», – добавляет редакция Telegram-канала.

Но, как всегда, с символизмом «ДНР» облажались. Захваченное дельцами ПР здание гостиницы 6 лет стоит в полуразрушенном состоянии.

«Поэтому символизм будет больше походить на стремление России закрыть фиговым листком весь свой срам под названием «ДНР»: никем не признанная и никому не нужная», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

А вот лизнуть сапоги, финансирующей их существование России, это у «ДНР» получилось, назвав Россию единственным государством в мире, которое удерживает всю Мировую цивилизацию от всемирной катастрофы.

«На эту акцию только в Донецке оккупационные власти планируют потратить 1 200 000 рублей и, наверное, еще так поздравить местных медиков с их профессиональным праздником. Типа, берите – все! Нам для вас ничего не жалко!», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

«Медики в «ДНР», которые сейчас боряться с эпидемией коронавируса в условиях жуткой нехватки даже элементарных средств защиты не говоря уже про другое, будут очень рады такому подарку от оккупационной власти…», – резюмирует редакция Telegram-канала.