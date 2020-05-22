«В СССР секса нет»: Кремлевская конференция с Крымом

Россия не оставляет попыток использовать ООН, как площадку для трансляции своей пропаганды об оккупации Крыма. Речь видеоконференцию Совбеза ООН с Крымом.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что 21 мая в Совете Безопасности ООН состоится «видеоконференция» с крымчанами, живущими на аннексированной территории, пишет на страницах издания «Крым.Реалии» журналист и публицист Виталий Портников.

«Что я могу ответить господину Полянскому? В СССР секса нет!», – пишет публицист.

Именно эта фраза запомнилась от всех многочисленных телевизионных дискуссий, которые проводились уже в перестроечную эпоху Филом Донахью и Владимиром Познером и должны были содействовать пониманию между американцами и советскими людьми.

«Но никакого понимания не случилось по одной простой причине. Причине страха», – подчеркивает Портников.

Потому что гласность уже была, а страх – он еще был. Еще работали товарищи из КГБ, еще сидели в тюрьмах диссиденты, еще освистывали академика Сахарова тогдашние «слуги народа» на депутатском съезде.

«Никто не мог знать, чем обернется для него в ближайшем будущем неосторожное высказывание. Страна делилась, как обычно, на тех, кто приспосабливался к режиму, и на тех, кто его боялся. Тот, кто не приспосабливался и не боялся, тот сидел», – отмечает Портников.

Кроме того возникает ряд сопутствующих вопросов:

«Разве в Крыму сегодня не так? Разве после аннексии полуострова не начались репрессии против тех, кто не согласен с самим фактом оккупации? Разве российское законодательство, которое защищает территориальную целостность страны, не приравнивает сегодня уважение к международному праву к уголовному преступлению?», – подчеркивает Портников

«Разве не издеваются просто за украинский флаг в собственном доме – как это было с Балухом? Разве не терзают активистов? Разве не репрессируют даже тех, кто не интересуется политикой, а просто хочет защитить свой бизнес от рэкетиров из России? Разве…», – добавляет он.

Господин Полянский, уверен, сможет собрать на своей видеоконференции тех, кто приспособился к оккупантам, и тех, кто их боится и поэтому вынужден говорить то, что требуется – чтобы просто выжить, чтобы не быть уволенным, лишенным своего дела, арестованным.

«И мы узнаем в этих людях себя и своих соседей 30-летней давности и вновь вспомним, с каким ужасом смотрели на страшные двери здания КГБ СССР на Лубянке и как переходили на другую сторону улицы, когда доходили до здания КГБ УССР на Владимирской», – отмечает Портников.

И вот теперь жители оккупированных Крыма и Донбасса – опять в Советском Союзе, опять должны сверять свою жизнь по товарищам в штатском.

«Ведь дело, господин Полянский, вовсе не в том, что в Крыму нет секса. Дело в том, что в Крыму нет свободы», – подытожил Портников.