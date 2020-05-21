Состоится ли встреча Пушилина с Захарченко?

Похоже «вождь всех времен и народов» всея-«ДНР» Пушилин оказался в немилости у кремлевских кураторов. Поговариваю о скорой встрече с Захарчеко.

Похоже дела у главаря «ДНР» Дениса Пушилина идут из ряда вон плохо. Над вышедшим из доверия кремлевских кураторов вождем «народной республики» заметно сгустились тучи, пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Знакомые из Горсовета рассказывают, что у Пушилина сейчас какие-то проблемы. Он, конечно, пытается все скрыть и поэтому сильно кипишует», – говориться в сообщении Telegram-канала.

И проблема тут не в том, что он не пользуется авторитетом у военных. Это известно всем. Он не пользуется каким –либо уважением среди населения «ДНР».

«Ситуация усугубилась с закрытием границ с Россией и КППВ с Украиной из-за коронавируса, когда вся бездарность руководства Пушилина и несостоятельность идей псевдореспублик «ЛНР и «ДНР»» обнажилась», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Важно четко осозновать, что – нет никакой экономики «ДНР». Все там существует за счет финансовых вливаний России и контрабанды.

«Но в России коронавирусный карантин истощил стабилизационный и резервные фонды, а по словам отдельных финансистов, их попросту уже нет. Еще 2-3 таких месяца и там народ восстанет от нищеты и голода», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Поэтому из «метрополии», т.е. РФ, в «ДНР» сейчас попадают крохи. А расходы в «ДНР» растут на содержание объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, на зарплаты и пенсии. А где их взять?

«Вот и нервничает Пушилин. Его окружение рассказывает, что в «ДНР» после 11.05. на него попросту «забили». Поэтому ситуацию вокруг Пушилина характеризуют, как его игнорирование и не восприятие», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Сам Пушилин видит это и ходит озадаченный. А тут еще из Москвы в последнее время никто ему не звонит. Да и руководство оккупационных российских войск, судя по последним совещаниям, его тоже игнорирует.

«Так, 13.05.2020 в бывшем здании СБУ (Щорса, 62) прибывшие представители министерства обороны РФ проводили расширенное совещание о дальнейших планах в «ЛДНР», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Из структур «ДНР» были приглашены только: оперативный командующий «ДНР» Синенков, руководитель сил спецопераций Евдокимов и военный комиссар Мальковский (см. справку ниже)

«А Пушилина, целого «главу «ДНР»», не пригласили Хотя вопросы обсуждались о судьбе «ДНР». Все российские кураторы были, а Пушилина не позвали», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

При этом, российские кураторы не особо доверяют и окружению Пушилина.

«Те же приглашенные, Синенков, Евдокимов и Мальковский, были на совещании минут 40, после чего их вежливо попросили. Хотя российские оккупанты с ФСБ и ГРУ совещались еще примерно 2 часа», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Уточним о ком именно идет речь:

1. Денис Синенков, 28.04.1982, позывной «Синий», начальник штаба 1 АК МО «ДНР», генерал-майор, ранее начальник Управления Народной милиции «ДНР».

2. Евдокимов Василий Викторович, 08.02.1973, позывной: «Ленин», «Ильич». Руководитель центра специальных операций МГБ «ДНР». Герой «ДНР». Организатор убийства сотрудника СБУ П.Хараберюша. Причастен к издевательствам над украинскими заложниками.

3. Александр Мальковский, военный комиссар «ДНР», полковник.

Как говорят «старожилы политической кухни» «ДНР», сейчас у Пушилина ситуация, которая очень напоминает период перед ликвидацией Захарченко. Тогда также из РФ приехало три высокопоставленных военных куратора вместе с бывшим главой СБУ А.Якименко.

«Они собрались на совещание в здании на ул. Розы Люксембург, 2, со всем высшим руководством «ДНР», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

«Когда у российских кураторов спросили, надо ли позвать Захарченко, россияне сказали: «Ему это не надо!» Через время Захарченко неудачно сходил в кафе «Сепар» помянуть своего друга, тоже героя днр- Кобзона», – уточняется в сообщении Telegram-канала.

Очевидно, чтобы отвлечься от плохих предчувствий, Пушилин сейчас фонтанирует: он высказывает массу идей об улучшении экономики «ДНР», собирает по этому поводу совещания (14 и 19.05) в кабинете министров и в разных частях города.

«Постоянно где-то выступает и рассказывает, что сделает в «ДНР» и то, и другое. Обещает построить, запустить, восстановить, «повысить и углубить», вот только б денег ему дали», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

«Но странное дело, ему никто не звонит, ничего не просит. Чем это закончится, скоро узнаем», – резумируют в сообщении Telegram-канала.