Украинцы утратили волю к сопротивлению агрессии России

Украине объявлена война, а украинцы и не сопротивляется против наглого, жестокого и коварного агрессора. Эта война началась не вчера.

Интервью российского террориста Игоря Гиркина данное журналисту Дмитирию Гордону вызвало огромный скандал в Украине. Однако, сам факт подобного интервью свидетельствует о том, что украинцы утратил волю к сопротивлению российской агрессии, пишет на своей странице в Facebook блогер и журналист Зоя Казанжи.

«Нам объявлена война. Не тихая, не подпольная, не тайная. Эта война началась не вчера. И не в 2014 году. И не в 2004-м. Значительно раньше», – пишет блогер.

В настоящее время мы все можем наблюдать следующую фазу войны, которую Кремль ведет против Украины.

«Но сейчас – следующая фаза этой войны, и она открытая, беспредельная и наглая. Где главный трофей – наш мозг. Им нужно наш мозг атаковать, захватить, победить, покорить», – подчеркивает Казанжи.

И тут появляются перелицованные персонажи, предателей называют героями, низость и подлость выдают за доблесть и отвагу.

«Они называют это «свободой слова». Они называют это «альтернативной точкой зрения». Они называют это «спектром мнений», – отмечает Казанжи.

«Они уже неоднократно так делали. У них часто это получалось», – добавляет она.

Например, когда президентом стал дважды судимый за уголовные преступления. Или когда президентом стал комик. Оба – как насмешка над здравым смыслом.

«В качестве примера отсутствия не просто ума у избирателей, а и банального инстинкта самосохранения», – подчеркивает Казанжи.

У них получалось бороться с украинским языком. С украинскими героями. С нашей историей.

«Они попытались поддеть независимость страны. Опорочить наши ценности. Высмеять наши раны», – отмечает Казанжи.

Изуродованное и патерналистское общество радостно подхватывает широко растиражированный месседж «у нас другое мнение» и с хихиканьем несет его в зубах. Не думая, что путь, по которому оно бежит, вряд ли станет взлетной полосой.

«Скорее – тоннелем в ад. Хотя и асфальтированным», – подчеркивает Казанжи.

Поэтому легитимируются Поклонская и Гиркин с придуманной на ходу «флешкой для Гааги».

«Поэтому активно подогревается интерес к опросу о «лучшем президенте», которым называют Кучму – того, при ком возникла и окрепла олигархическая система и промышленный потенциал страны был распределен между несколькими семьями», – отмечает Казанжи.

Поэтому люди слушают в эфирах нафталинового Кравчука, забыв о «кравчучках», разворованном и уничтоженном Черноморском морском пароходстве.

«Народ считает, что Кравчук тоже был неплохим президентом. А плохой кто? Конечно, Ющенко», – подчеркивает Казанжи.

При Ющенко начался экономический рост. Он стал первым действительно украинским президентом, осознававшим свою проукраинскость и понимавшим свою роль.

«Но в информационном пространстве осталось о «сеньоре Голодоморе», вышиванках и кувшинах», – отмечает Казанжи.

Потому что все украинское – смешное, несерьезное, неполноценное, незначительное, шароварное, глупое.

Вспомните, как билась в падучей бывшая нардепка Елена Бондаренко с требованием не устанавливать квоты на украинскую музыку в эфирах.

«Как высмеивали эту тему, издевались и прикалывались. За несколько лет мы имеем кучу групп и исполнителей, которые интересны и востребованы не только в Украине», – подчеркивает Казанжи.

Вся пятая колонна в стране, до сих пор сохраняя влияние в судебных и государственных органах, беспощадно борется с активистами Майдана, нивелируя погибших в ходе Революции Достоинства.

«Они украли столько денег, что могут позволить себе не только роскошно отсиживаться в эмиграции, а и влиять на события в Украине. Через суды. Через фейковые партии. Через искусственно созданных «лидеров мнений». Через медиа, которые отрабатывают прокремлевскую повестку дня», – отмечает Казанжи.

Они уничтожают государство и страну, а мы им оплачиваем государственную охрану. Как экс-министру времен Януковича Елене Лукаш. Интересно, до сих пор ли мы ее «охраняем»?

«Мы сейчас стоим перед кучей вызовов. Карантин и безопасностные меры, необходимые для снижения уровня заболеваний, ярко демонстрируют нам, как тонка грань между свободой и несвободой. Мы – свободны. Но с определенными ограничениями. Чтобы остаться здоровыми и живыми», – подчеркивает Казанжи.

Так и граница между правдой и ложью. Между фактами и пропагандой. Между реальностью и представлениями.

«Если не научимся различать, останемся не страной, а территорией на карте мира. С людьми, которым в свое время удачно загадили мозг», – отмечает Казанжи.

«И люди не сопротивлялись», – подытожила она.”>на своей странице в Facebook блогер и журналист Зоя Казанжи.

«Нам объявлена война. Не тихая, не подпольная, не тайная. Эта война началась не вчера. И не в 2014 году. И не в 2004-м. Значительно раньше», – пишет блогер.

В настоящее время мы все можем наблюдать следующую фазу войны, которую Кремль ведет против Украины.

«Но сейчас – следующая фаза этой войны, и она открытая, беспредельная и наглая. Где главный трофей – наш мозг. Им нужно наш мозг атаковать, захватить, победить, покорить», – подчеркивает Казанжи.

И тут появляются перелицованные персонажи, предателей называют героями, низость и подлость выдают за доблесть и отвагу.

«Они называют это «свободой слова». Они называют это «альтернативной точкой зрения». Они называют это «спектром мнений», – отмечает Казанжи.

«Они уже неоднократно так делали. У них часто это получалось», – добавляет она.

Например, когда президентом стал дважды судимый за уголовные преступления. Или когда президентом стал комик. Оба – как насмешка над здравым смыслом.

«В качестве примера отсутствия не просто ума у избирателей, а и банального инстинкта самосохранения», – подчеркивает Казанжи.

У них получалось бороться с украинским языком. С украинскими героями. С нашей историей.

«Они попытались поддеть независимость страны. Опорочить наши ценности. Высмеять наши раны», – отмечает Казанжи.

Изуродованное и патерналистское общество радостно подхватывает широко растиражированный месседж «у нас другое мнение» и с хихиканьем несет его в зубах. Не думая, что путь, по которому оно бежит, вряд ли станет взлетной полосой.

«Скорее – тоннелем в ад. Хотя и асфальтированным», – подчеркивает Казанжи.

Поэтому легитимируются Поклонская и Гиркин с придуманной на ходу «флешкой для Гааги».

«Поэтому активно подогревается интерес к опросу о «лучшем президенте», которым называют Кучму – того, при ком возникла и окрепла олигархическая система и промышленный потенциал страны был распределен между несколькими семьями», – отмечает Казанжи.

Поэтому люди слушают в эфирах нафталинового Кравчука, забыв о «кравчучках», разворованном и уничтоженном Черноморском морском пароходстве.

«Народ считает, что Кравчук тоже был неплохим президентом. А плохой кто? Конечно, Ющенко», – подчеркивает Казанжи.

При Ющенко начался экономический рост. Он стал первым действительно украинским президентом, осознававшим свою проукраинскость и понимавшим свою роль.

«Но в информационном пространстве осталось о «сеньоре Голодоморе», вышиванках и кувшинах», – отмечает Казанжи.

Потому что все украинское – смешное, несерьезное, неполноценное, незначительное, шароварное, глупое.

Вспомните, как билась в падучей бывшая нардепка Елена Бондаренко с требованием не устанавливать квоты на украинскую музыку в эфирах.

«Как высмеивали эту тему, издевались и прикалывались. За несколько лет мы имеем кучу групп и исполнителей, которые интересны и востребованы не только в Украине», – подчеркивает Казанжи.

Вся пятая колонна в стране, до сих пор сохраняя влияние в судебных и государственных органах, беспощадно борется с активистами Майдана, нивелируя погибших в ходе Революции Достоинства.

«Они украли столько денег, что могут позволить себе не только роскошно отсиживаться в эмиграции, а и влиять на события в Украине. Через суды. Через фейковые партии. Через искусственно созданных «лидеров мнений». Через медиа, которые отрабатывают прокремлевскую повестку дня», – отмечает Казанжи.

Нам оголошена війна. Не тиха, не підпільна, не таємна. Ця війна почалась не вчора. І не в 2014 році. І не в 2004…. Geplaatst door Zoya Kazanzhy op Dinsdag 19 mei 2020

Они уничтожают государство и страну, а мы им оплачиваем государственную охрану. Как экс-министру времен Януковича Елене Лукаш. Интересно, до сих пор ли мы ее «охраняем»?

«Мы сейчас стоим перед кучей вызовов. Карантин и безопасностные меры, необходимые для снижения уровня заболеваний, ярко демонстрируют нам, как тонка грань между свободой и несвободой. Мы – свободны. Но с определенными ограничениями. Чтобы остаться здоровыми и живыми», – подчеркивает Казанжи.

Так и граница между правдой и ложью. Между фактами и пропагандой. Между реальностью и представлениями.

«Если не научимся различать, останемся не страной, а территорией на карте мира. С людьми, которым в свое время удачно загадили мозг», – отмечает Казанжи.

«И люди не сопротивлялись», – подытожила она.