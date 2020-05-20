ГРУ ополчилось против сливов Гиркина и Поклонской

Скандальное интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным запустило цепь преинтереснейших реакций в российских и пророссийских СМИ и говорящих голов.

Кто только не обсудил за последние несколько дней серию интервью, проведенных одиозным Дмитрием Гордоном с представителями страны-оккупанта – экс-«прокуроршей» Натальей Поклонской и террористом Игорем Гиркиным, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Но лично меня в таких событиях, которые вызывают широкий резонанс, в процессе наблюдения за их развитием, интересует не столько скандальная составляющая, сколько сопровождающий их гибридный фон «обратного порядка», – пишет военно-политический обозреватель.

Дело в том, что если в Украине сейчас только ленивое СМИ не написало о скандальном интервью Дмитрия Гордона и Игоря Гирькина, с упоминанием вскользь Натальи Поклонской, повысив тем самым рейтинг первого до небывалых высот, и только ленивый блогер в социальных сетях не вылил ушат помоев на, до недавно, совершенно большинству неинтересного журналиста, в России отмечается абсолютно обратная информационная компания.

«Дело в том, что ряд российских СМИ, информационных площадок и просто говорящих голов, прекрасно нам известных своей аффилиацией такой силовой структурой как ГРУ, сейчас в едином порыве критикуют Поклонскую и Гиркина, параллельно называя Гордона абсолютным, стопроцентным врагом России», – отмечает Коваленко.

Например, такой ресурс как «ЦарьГрад-ТВ» поспешил опубликовать интервью, так называемого главы правления Союза добровольцев Донбасса Александра Бородая, в котором тот назвал все сказанное Игорем Гиркиным Дмитрию Гордону «фееричным бредом», ложью и признаками деградации личности, а самого Гордона – абсолютным, стопроцентным врагом России и всего «русского мира».

«Отдельно хотел бы отметить, что владеет «ЦарьГрад-ТВ» такой интересный персонаж, как олигарх Константин Малофеев известный не только религиозным фанатизмом, но экспортом православного терроризма», – подчеркивает Коваленко.

Сам Константин Малофеев не просто является председателем такой пропагандистской структуры как «Общество развития российской исторической образования Двуглавый Орел», но и финансировал боевиков в ходе боевых действий на Донбассе в 2014 году, а так же через свой фонд в Украину завозил (под присмотром, внезапно, Игоря Гиркина) «Дары Волхвов», ставшие предвестником оккупации Крыма и вторжения на Донбасс.

«А потому, то, с каким рвением его ресурс делает его же подопечного, реализовавшего одну из важнейших фаз при вторжении в Украину, выжившим из ума деградантом, вызывает недвусмысленные вопросы», – отмечает Коваленко.

Что интересно, в унисон с информационной площадкой Малофеева, заговорила еще одна, нам прекрасно известная, говорящая голова ГРУ – Александр Коц.

«Так, пока еще не уволенный в запас офицер российской военной разведки, прокремлевский журналист «Комсомольской правды» Александр Коц, обрушился с критикой на Наталью Поклонскую и Игоря Гиркина», – подчеркивает Коваленко.

Да делает Александр Коц это с такой «партийной ненавистью», что происходя эти события в период царствования Ивана Грозного, этих двоих уже бы посадили на кол и скормили бы голодным псам.

«Но настоящим подарком стало обращение «своего» внимания на это интервью уже давно, целиком и полностью зашкваренного Анатолия Шария, вещающего под патронатом ФСБ и приложившего максимум усилий для того, чтобы разнести это интервью в пух и прах, что в свою очередь, создало некий диссонанс», – отмечает Коваленко.

То есть, ГРУшные площадки порицают Гиркина и Поклонскую, за их контакт с Гордоном, попутно называя украинского журналиста врагом №1, а лубянковская марионетка в кротчайшие сроки выдает «на-гора» разбор интервью с нарративом о том, что ничего нового сказано не было и попросту проведен процесс реанимации рейтинга медийоной персоны.

«Эти и другие, синхронизированные «нападки», говорят о том, что согласованы были не только эти два интервью, но и соответствующая реакция СМИ и экспертов на них. Или вы и вправду думаете, что депутат Госдумы РФ, принимавшая непосредственное участие в аннексии полуострова Крым и гибридный наемник, сыгравший одну из ключевых ролей в оккупации территорий Украины, могут дать интервью украинскому журналисту, без ведома «товарища майора»?», – подчеркивает Коваленко

Но главное – весть этот показушный цирк с порицанием, причем абсолютно всех участников данной истории, говорит об очень многом и представляет собой, очень яркую лакмусовую бумажку.

«Особенно в контексте когнитивного диссонанса действий марионеток ГРУ и ФСБ. Ведь очевидно, что кто-то кому-то неожиданно перешел дорогу, на плацдарме информационной деятельности», – подытожил Коваленко.