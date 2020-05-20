Результаты коронавирусной блокады ОРДЛО

Ситуация с эпидемией коронавируса в ОРДЛО наглядно показала, что жители оккупированного Донбасса никому не нужны, ни властям «ЛДНР», ни России.

С момента закрытия КПП для въезда/выезда из ОРДЛО ситуация там изменилась не в пользу России и контролируемых ими марионеточных властей «ЛДНР», пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«То, что там работы нет и деньги можно заработать только в военных структурах «ЛДНР» или на контрабанде, знают все местные. Но голову подставлять под пули за разжиревшего Пушилина и никто не хочет», – говориться в сообщении Telegram-канала.

Поэтому прибыльным делом оставалась контрабанда и автоперевозки. И то, и другое контролируется МГБ-ФСБ-ГРУ, то есть россиянами, ну и немножко местными, так сказать приближенными к оккупационной власти.

«В «ЛДНР» сразу же ощутили нехватку продукту питания и медикаментов из Украины, когда закрыли КПП. Их просто не стало», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Люди в оккупации реально поняли, что они не могут выжить там без украинских пенсий, украинских продуктов питания и медикаментов. Высокие чины оккупационных российских войск поняли, что без Украины их уголь, сигареты, водка и ювелирные изделия, которые контрабандным способом вывозились в Украину и составляли основу бюджетного наполнения «республики», никому не нужны.

«России они тоже не нужны», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Несколько в лучшей ситуации сейчас оказались те, кто с закрытием КПП сумели переориентировать контрабандные каналы через реку Северский Донец и другие контрабандные тропы через минные заграждения. И хоть что-то туда и обратно движется.

«Правда, из-за этого начались нешуточные разборки между ФСБ, ГРУ, МГБ и руководством АК (армейских корпусов), желающих взять под контроль новые контрабандные потоки. Отголоски этой войны стали достоянием гласности местному населению, которое не скрываясь делится этим, даже в соцсетях», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Как рассказал один «денеэровский» автоперевозчик, с закрытием КПП, они стали никому не нужны. Теперь ФСБ-МГБ кошмарит весь местный бизнес, особенно приехавших с подконтрольной Украине территории. Но об этом отдельная история.

«Таким образом, короновирусная блокада «ЛДНР» показала, что если бы с самого начала войны, т.е. захвата Донбасса российскими войсками, эта территория была закрыта для въезда/выезда из Украины, и туда не платились пенсии, не поставлялась электроэнергия, вода, газ, продукты питания, а оттуда бы не везли контрабандные товары, люди давно б уже определились и сделали свой выбор», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Ведь кто-то же нашептывал на ухо власти, что «там же наши люди». Кто-то же аргументировал и убеждал власть поставлять до декабря 2016 года на предприятия в «ЛДНР» запчасти, сырье и материалы, газ, воду, электроэнергию, чтоб они работали. Как же наши люди будут там без работы?

«Точно такая же ситуация была в Крыму, когда уже в присоединенный к РФ Крым, еще полтора года поставлялись продукты, медикаменты, сырье и материалы, пока это не перекрыли добробаты и крымские татары. Не власть, активисты-добровольцы, отстаивающие интересы государства», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

«Если бы…? Возможно сейчас бы в «ЛДНР» и не было очередей за российскими паспортами. И головы бы не были задурманены российской пропагандой», – добавляют в сообщении Telegram-канала.

Только сейчас, чуть осознав реальность своего положения, много оставшихся в «ЛДНР» людей хотят выехать на украинскую территорию, так как не могут жить там в постоянном страхе, лживой российской пропаганде и постоянной неопределенности.

«У местных коллаборантов кровь в жилах стынет, когда они слышат заявления некоторых российских политиков и части СМИ, официально подтверждающих, что «Донбасс? Да, это – Украина. И мы не отказываемся, что это Украина. Но нас там нет». «А как же мы?», – этот вопрос «ЛДНР», россияне оставляют пока без ответа», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.