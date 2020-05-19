О чем следует говорить с Россией в Минске?

Украине необходимом назвать вещи своими именами, а именно: российская агрессия против Украины и развязная война на Донбассе требуют переговоров с Россией.

Неоспоримым фактом для большинства украинцев является то, что Россия развязала войну против Украины, в результате чего захвачен и присоединен к России Крым, а часть Донецкой и Луганской областей контролируются российскими войсками вместе с коллаборантами, пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«И вопрос не в функционировании русского языка на Донбассе в качестве государственного или «Автономии Донбасса», – говориться в сообщении Telegram-канала.

Не стоит забывать о почти аксиоме: «Путину не нужен Донбасс. Путину нужна вся Украина».

«Чтобы он мог назначать своего ставленника в Киев, искоренить украинскую идентичность на нашей территории, которую он считает «исконно русскими землями и духовными скрепами», что и будет для него оправданием ранее присвоенной украинской истории. На меньшее, он не согласен», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Особенно актуально это сейчас, когда Путин допустил ряд фатальных ошибок, показавших россиянам неэффективность его 20-летнего диктаторского правления.

«Эпидемия коронавируса обнажила несостоятельность российской экономики, существующей за счет нефтегазовой колонки, что фактически и обрушило рейтинг Путина и актуализировало вопрос сменяемости власти в России. Поэтому Путину сейчас нужна «победа» которая спишет все его просчеты и неудачи», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Поэтому все силы кинуты на Украину, где уже находится 35-тысячный контингент российских войск на Донбассе, а вдоль границ Украины размещено еще около 200 тысяч с ударными танковыми и десантными дивизиями, авиацией и ракетными войсками.

«А внутри Украины огромная «пятая колонна» из числа неосужденных за совершенные преступления во времена Януковича и сдачу россиянам Донбасса, депутаты от ПР и ОПЗЖ, находящиеся в ВР Украины», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Всем известно, что «Минские договоренности» – это тупик для Украины. Там нет выигрышных вариантов. «Минск» задуман Путиным в 2014 году, во-первых, для замораживания конфликта на Донбассе.

Во-вторых, чтобы за это время выдавить украинскую идентичность из Донбасса, что ему и удалось сделать за 6 лет.

И в-третьих, измотать Украину гибридными методами, обескровить ее, методично убивая украинцев, и создать иллюзию того, что другого выхода, как идти на мир на его условиях, нет.

«Это сейчас и реализуется», – особо подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

«Тогда, что мы – Украина – хотим от «Минских» переговоров? Мы хотим обмануть самих себя или убедить себя, что нет другого выхода? Так на это как раз и рассчитывает Россия», – добавляют в сообщении Telegram-канала.

Об этом все время говорят не только российские СМИ, но и часть украинских политиков, повторяющих «нам нужен мир», не говоря, что это фактическая капитуляция. Ведь «Путину нужна вся Украина».

«Хватит воевать! За что гибнут наши солдаты?», – кричат в ОПЗЖ. Отвечаю словами воюющих 6 лет на передовой: «Не за Зеленского, Шмыгаля, Коломойского и Ахметова». За свободу и независимость своей страны. За мирную жизнь своих родных. За наше будущее!»

Не за мир на условиях Кремля. На это они не согласятся, 100%.

«О чем тогда говорить в Минске? Украина в очередной раз хочет унизить себя, сев за переговоры с предателями и коллаборантами из ЛДНР?», – отмечает в сообщении Telegram-канала

Ведь это план Путина, которому нужен сам факт диалога Киева с ОРДЛО, как доказательство «внутреннего конфликта на Донбассе». После чего будет кричать: «Российских войск там нет. Снимите с нас санкции!»

«Навязывание Украине переговоров с ОРДЛО и узаконивание «Особого статуса ОРДЛО» – все это планы Кремля, направленные на принуждение Украины к капитуляции», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Если мы хотим отстоять независимость и вернуть территории, мы не должны идти ни на какие переговоры с ОРДЛО и унизительный мир с агрессором. Пора предлагать свою стратегию прекращения войны и возврата территорий, а не быть все время в роли выполняющих чужие ультиматумы.

«Мы должны назвать агрессора и войну войною. И это должен знать весть мир из уст нашего президента, гаранта Конституции, и его чиновников, призванных служить этому государству», – подытожил в сообщении Telegram-канала.