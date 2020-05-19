Российская агентура продолжает расшатывать Европу

Казалось бы, такое явление как пандемия коронавируса должно было свести к минимуму разного рода спецоперации российской агентурной сети по дестабилизации социально-общественной обстановки в странах, находящихся в поле реваншистских интересов Кремля, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Но как показало время, Россия не только не сосредоточилась на проблеме распространения коронавируса у себя в стране, но и выстроила целую стратегию оказания внешнего влияния и действий в период пандемии за пределами своих границ», – пишет военно-политический обозреватель.

От пропагандистских «гуманитарных» грузов и «спасательных» экспедиций, от распространения фейков о коронавирусе и кибератак на лечебные учреждения и Минздравы по всему миру, до, непосредственно, прямого расшатывания обстановки в Европе через протестные явления.

«За последние несколько дней по всей Европе прокатилась волна протестов, связанных между собой не столько одной темой – карантин в период коронавируса, сколько одним и тем же потенциальным внешним катализатором беспорядков», – отмечает Коваленко.

Например, в субботу, 16 мая, на Замковой площади в Варшаве, поляки протестовали против ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19. Инициаторами протестов стали радикальные движения Польши, отличающиеся правыми взглядами.

«Аналогично, праворадикальные группировки устаревают беспорядки в Германии. Председатель Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Томас Хальденванг заявил, что правые радикалы используют карантин в своих корыстных целях, устраивая массовые акции неповиновения, привлекая к ним простых граждан, а не только членов своих группировок, а так же распространяя пропагандистские лозунги, фейки и теории заговора», – подчеркивает Коваленко.

И вот, казалось бы, право-радикалы и экстремисты в Европе решили воспользоваться темой коронавируса, чтобы заработать себе немного политических баллов, как в свое время популисты по всему ЕС воспользовались гуманитарным кризисом, вызванным наплывом беженцев из Сирии и других горячих точек.

«Но интереснее всего в этой истории то, что практически все, сколь ни будь влиятельные праворадикальные группы, экстремистские ячейки и разного рода национал-популисты, имеют завязку на Россию», – отмечает Коваленко.

Будь-то немецкая «Альтернатива для Германии» или польские националисты, будь то французские «Желтые жилеты» и их радикальное крыло, представляющее собой боевую группу содержанки Кремля Марин Ле Пен, будь то даже ряд украинских националистических групп.

«Еще со времен СССР оказывалась финансовая поддержка образованиям националистического толка, казалось бы, антагонистов идеям социализма. Радикализм, экстремизм и национализм были поставлены на службу партии и непосредственно играли свою роль в проектах КГБ», – подчеркивает Коваленко.

И со временем СССР, ровным счетом ничего не поменялось. Нефтегазовые евро текут из России в Европу на поддержку таких партий и организаций. И об этом во весь голос уже заявляют в Еврокомиссии.

«В частности, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Россия стоит за распространением фейков и теорий заговора, касающихся коронавируса нового типа SARS-CoV-2», – отмечает Коваленко.

Петер Стано отмечает, что цель этой кампании по дезинформации – подорвать доверие к Евросоюзу и входящим в него государствам. Судя же по тому, как активизировались радикальные группы в Европе, от информационного подрыва доверия, российская агентурная сеть перешла к непосредственному расшатыванию ряда стран ЕС.

Но, что главное, не только карантин сейчас становится поводом в Европе для подрыва социально-общественного порядка.

«Например, в Черногории это стал религиозный вопрос, где так же были ущемлены интересы Кремля, а во Франции в ближайшее время можно ожидать очередную волну протестов, которым сегодня ночью было положено начало в пригороде Парижа – Аржантее», – подытожил Коваленко.