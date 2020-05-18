Отобранная Родина: Россия уничтожает крымских татар

Быть меньшинством – это трудное испытание. Особенно, когда ты в меньшинстве у себя дома и вряд ли сможешь все это изменить.

18 мая 1944 года, через девять дней после того, как Красная армия освободила полуостров от вермахта – коренной народ Крыма отправили в Центральную Азию, пишет в своем Telegram-канале «Kazarin» журналист и публицист Павел Казарин.

«И не позволяли вернуться домой всю следующую половину века. И даже гибель СССР мало что изменила», – пишет публицист.

После 1991 года Крым превратился в заповедник просоветской ностальгии. Люди выходили на митинги с флагами умерших империй и портретами мертвых диктаторов. Жили в пространстве переписанной топонимики и отретушированной истории.

«Уверяли всех, что монополия на Крым принадлежит им. И защищали себя от мысли о том, что «колбаски по-симферопольски» – это всего лишь переименованный люля-кебаб, а «Белогорск» – переназванный Карасубазар», – подчеркивает Казарин.

Советская мифология была им очень удобна. Потому что позволяла вычеркнуть коренной народ Крыма из истории полуострова. Позволяла объявить его изменником и предателем, чтобы затем отказать в праве на дом. Крымским татарам было отказано даже в советском «религиозном причастии», которое из года в год проходило девятого мая.

Потому что в Советском Союзе было принято было объявлять все народы – народами-победителями, среди которых находились отдельные коллаборационисты. И только в отношении крымских татар этот подход нарушался.

«Они были объявлены народом-коллаборационистом, среди которым были отдельные герои. Любая попытка дискуссии на эту тему натыкалась на обвинения в ереси. Что и неудивительно», – отмечает Казарин.

Потому что депортация рушила главную духовную скрепу советской империи – о Великой Отечественной войне.

«Признать депортацию злом и преступлением – было равно разрушению мифа. В рамках которого все события с 1941 по 1945 подавались как борьба абсолютного Добра с абсолютным Злом», – подчеркивает Казарин.

А если депортация – это преступление, то, получается, что в 1944 году «Добро» само совершило злодеяние. И либо оно было не таким уж «добром», либо совершенное им не было «преступлением.

А второй подход для советского человека был комфортнее и привычнее.

«Они были в меньшинстве. Те самые 15%, против которых было удобно дружить. Тот самый коренной народ, о котором ритуально вспоминали под выборы из Киева – чтобы затем сразу же забыть», – отмечает Казарин.

А потому Крым оставался электоральной вотчиной просоветских партий. В конечном счете, это закончилось аннексией полуострова.

«После которой крымские татары вновь оказались выведены за скобки. Потому что Россия после 2014-го погрузилась в пространство яростного просоветского», – подчеркивает Казарин.

Объявила войну за право переиграть 1991 год. И в рамках этой войны советская этика и эстетика были подняты на знамена в масштабах всей Российской Федерации.

«Та самая этика и эстетика, которую крымские татары принять не смогут. Ее принятие означает согласие со всем тем, что советское государство сделало с твоим народом», – отмечает Казарин.

И теперь крымские татары объявлены Россией возмутителями спокойствия. Потенциальными нарушителями терцелостности. Главными несогласными в регионе, украденном Москвой.

«Те, кто привык перечислять крымских татар через запятую с национальными диаспорами, живущими в Украине, просто демонстрируют свою необразованность», – подчеркивает Казарин.

У любой диаспоры есть материнское государство за пределами страны проживания. А у крымских татар нет родины вне Крыма.

«Того самого, что принадлежит Украине, а аннексирован Россией. Того самого Крыма, о законодательном статусе которого Киев находит причины не задумываться», – отмечает Казарин.

Но в том и особенность, что за всем валом тактического, ситуативного и сиюминутного мы упускаем главное. Война началась не на Донбассе – она началась в Крыму. Та самая война, что затем продолжилась в Европе.

«В рамках которой был малазийский Боинг. Отравление Скрипалей. Вмешательство в американские выборы. Попытка переворота на Балканах. Армейская группировка в Сирии. Российские наемники в Африке», – подчеркивает Казарин.

Смена флагов в Крыму была объявлением этой войны – и мы не можем забывать об этом. Равно как и о тех, кто все эти годы вынужден жить по ту линию окопов.

«Потому что это не только этика. Это еще и логика», – подытожил Казарин.