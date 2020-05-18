Кремль готов слить в Крыму проворовавшегося Аксенова

Интересные явления имеют место быть нынче в оккупированном Крыму. Причем, явления эти, на первый взгляд абсолютно не связанные, имеют, как таковую, прямую связь. И заключается она в борьбе за место под Солнцем, в эпоху скудеющих финансовых потоков и тотального кризиса, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Но, обо всем – по порядку», – пишет военно-политический обозреватель.

Прежде всего, на этой неделе между так называемым главой оккупированного полуострова Крым Сергеем Аксеновым и крымскими медработниками, разразился скандал.

«В частности, медработники Евпатории потребовали от Аксенова принести публичные извинения перед керченскими врачами, обратившимися накануне к руководству страны-оккупанту РФ, с просьбой разобраться с распилом властями АРК обещанных Путиным выплат», – отмечает Коваленко.

Сергей Аксенов обращение керченских медработников назвал цирком, а самих врачей, рискующих ежедневно жизнью, циркачами и шантажистами.

Сообщение опубликованное «ВЕКом». Сообщение опубликованное «ВЕКом». Пред 1 из 2 След

«Ответ оккупационных властей полуострова так же имел молниеносный характер и так называемая пресс-служба министерства здравоохранения Крыма, заявила, что обращение медработников носило «заведомо недостоверный характер», – подчеркивает Коваленко.

В общем, на самом деле медработники обеспечены всеми средствами защиты, выплаты выдаются без задержек и в установленных размерах и вообще – «все хорошо!».

«Вот только, вместо обещанных Путиным доплат в размере от 20 до 35 тыс. рублей, в оккупированном Крыму медработники получили по 200 рублей на руки! При этом фельдшерский состав остался вообще без выплат!», – отмечает Коваленко.

Вместе с тем, на фоне того как Сергей Аксенов и его адепты развернули «боевые действия» против крымских медиков, которых, по сути, обобрали, севастопольские СМИ в едином порыве стали изобиловать материалами о колоссальной коррупции, воровстве и распилах «группой» Аксенова.

«Одним из направлений этого распила стал и «Ялтинский международный экономический форум». Но, вот только «Ялтинский международный экономический форум», представлявший собой изначально пропагандистский проект, был кормушкой в первую очередь для столичных элит», – подчеркивает Коваленко.

«И появление лапы Аксенова в этом потоке было воспринято крайне болезненно в центре», – уточнил он.

А потому, мы в скором времени с вами станем свидетелями прекраснейшего зрелища, а именно – слива Аксенова по всем канонам кремлевского режима.

«Но, что самое главное, в баталиях российских элит, пускаются в ход факты, изобличающие эти элиты, их преступные и бесчеловечные действия, следствием которых, от года к году, становится лишь все большее обнищание, как самих россиян, так и жителей тех территорий, которые Россия оккупировала», – подытожил Коваленко.