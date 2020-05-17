Тяжелая ситуация с коронавирусом в Донецке

Всех страдающих, что не поехали из Киева, Днепра или Харькова в славный «ДНР», хочу успокоить. По словам тех, кто там находится с момента объявления карантина и закрытия КПП, ситуация мягко говоря, плохая, пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Следуют помнить, а то многие забывают, что там вы бесправный человек. Там всем управляют российские оккупационные войска и их пособники из местных. Работы нет. Пополнять финансы не откуда, а продукты и медикаменты покупать надо», – говориться в сообщении Telegram-канала.

Когда вы звоните в больницу и говорите, что у вас признаки коронавируса и вам нужна помощь в лечении, вам все равно предлагают оставаться дома.

«Сразу забрать в больницу могут только по знакомству, как в СССР», – отмечается в сообщении Telegram-канала,

Поэтому дома вы можете оставаться очень долго. Может позвонить участковый врач, расспросить о симптомах и порекомендовать лекарства, которые нужно купить для лечения в самоизоляции.

«Почему так? Просто больницы забиты больными», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

При этом, больным в лучшем случае говорят, что они заболели «атипичной пневмонией или птичьим гриппом». Больных коронавирусом просто негде и не чем лечить. Поэтому реальная ситуация в разы отличается от той, что передают официальные власти.

«Конкретный пример. От врачей МОЗ «ДНР» знакомые узнали, что на 15.05.2020 только в Ворошиловском районе (центральный район) Донецка выявлено 547 случаев заболевания коронавирусом», – уточняется в сообщении Telegram-канала.

В то же время по официально опубликованной информации МОЗ «ДНР» на 16.05.2020 значится всего 248 случаев заболевания на коронавирус.

«Такая существенная разница объясняется тем, что «глава «ДНР»» Д. Пушилин по указке Кремля, дал негласное распоряжение в МОЗ о том, чтобы «в больницах центральных районов Донецка больным коронавирусом ставили диагноз «пневмония», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Лечение осуществлялось, как при заболевании пневмонией. Все летальные случаи должны фиксироваться как «осложнения после пневмонии или гриппа». В первую очередь, это касается горбольницы №1 (ул. Артема, 57), ДОКТМО (пр-т Ильича, 14), Дорожной больницы (ул. Университетская, 60), ОЦКБ (пр-т Ленинский, 47), больницы №3 (ул. Овнатаняна,16)

«Много людей сейчас хотят выехать из Донецка и в целом из «ДНР» только по той причине, что в «ДНР» их никто лечить от коронавируса не будет», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Подчеркивается, что люди реально боятся заболеть. И те, кто заболел, тоже хотят выехать в Украину, так как надеются, что там их вылечат. В «ДНР» нет надежды. Народ возмущается.

«Зная это, денеэровские власти советуют жителям жаловаться в ООН, Красный Крест и ОБСЕ на власти Украины, что нарушают их права», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Поэтому в последнее время много обращений на подконтрольные Украине КПП. Все эти люди рвутся в Украину, так как в «ДНР» сложная ситуация даже с продуктами питания.

Понятно, что в «ДНР» в это никто не хочет верить. И это их право. Но приведу пример такого же неверия моего знакомого о сокрытии российскими властями заболеваемости на коронавирус в РФ.

Когда в апреле уже бушевал коронавирус в России, но данные скрывали, он упорно мне говорил: вранье, такого не может быть.

«Мои родственники живут в Санкт-Петербурге. Все ездят на работу, ходят по городу. Там все хорошо», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

При этом, знакомый живет в Европе и ориентировался только на российские СМИ.

«А вот в начале мая звонит и говорит, что все родственники – 6 человек, лежат дома больные . У всех длительное время температура, кашель и другие признаки коронавируса. На вызов врачи не приходят», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Когда сами обратились в больницу, там сказали: «Да, вы заболели. Но, скорее всего, это какая-то вирусная инфекция. Возможно обструктивный бронхит с осложнениями и признаками пневмонии. Полечитесь дома, недельки две, а потом придете».

Когда состояние ухудшилось, через знакомых им удалось сделать тесты и у всех выявили коронавирус. Но в больницах мест не было. Положили только через знакомых».

«После этого мой знакомый и его родственники наконец-то поверили, что данные о заболеваемости в РФ скрываются. Но это так, чтоб понять, откуда ноги растут в «ДНР», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.