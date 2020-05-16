Зачем граждане России представляю ОРДЛО в Минске?

В переговорах по Донбассу в ТКГ против Украины выступают с двух сторон граждане России. Чьи интересы представляют россияне в роли представителей ОРДЛО?

Не так давно представители Украины, принимающие участие в переговорном процессе по вопросу Донбасса, предложили привлечь к переговорному процессу переселенцев, проживающих на не оккупированных Россией территориях, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Эта идея тогда вызвала возмущение и негодование у представителей ОРДЛО», – пишет военно-политический обозреватель.

Например, так называемый глава так называемого «МИД» непризнанного «ДНР» Наталья Никонорова заявила, что переселенцы не могут представлять интересы жителей Донбасса, поскольку являются представителями интересов Киева.

«По мнению этой дамы, диалог должен вестись с представителями республик», – отмечает Коваленко.

Наталью Никонорову по данному вопросу поддержал ее «коллега», так называемый министр иностранных дел непризнанного «ЛНР» Владислав Дейнего, заявивший, что предложение Киева это «очередная попытка» подменить диалог «неким суррогатом, сформированным из удобных для украинских властей неких «переселенцев из Донбасса», в свое время сбежавших оттуда».

Внутренний российский паспорт Дейнего. Российский загранпаспорт Дейнего, старого образца. Пред 1 из 2 След

«Собственно, идея предельно ясна. Представители так называемых «республик» хотят, чтобы диалог велся исключительно с ними, а не «сбежавшими» с «перспективного и процветающего» Донбасса переселенцами», – подчеркивает Коваленко.

Но, вот что интересно. Сами же Наталья Никонорова и Владислав Дейнего, занимающие посты неких министров неких «МИД» в неких республиках, не признанных на международном уровне и не имеющих никакого статуса, оказались вовсе не гражданами процветающих «ДНР» и «ЛНР»!

«Эти люди имеют гражданство России», – подчеркивает Коваленко.

Резников показал российский паспорт члена «ЛНР» Владислав Дейнего, который является «министром иностранных дел» группировки «ЛНР» получил российское гражданство. Фотокопию его паспорта гражданина РФ «Новостям Донбасса» показал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и участник переговоров Трехсторонней контактной группы Алексей Резников.Украинский представитель также продемонстрировал эту фотокопию во время переговоров ТКГ, которые проходили 14 мая в видеоформате.Заседание ТКГ вчера началось в 13:00. Ориентировочно в 15:00-16:00 к сторонам ТКГ (Украина, Россия и ОБСЕ), подключили так называемых «приглашенных» от ОРЛО (Владислав Дейнего) и ОРДО (Наталья Никонорова).В период с 13:00 до 15:00 украинская сторона сообщила делегации РФ о том, что Украине известно, что так называемые «приглашенные» от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, являются гражданами РФ.Дейнего является приглашенным участником ТКГ в качестве представителя отдельных районов Луганской области. На его участии, как и других членов «Л-ДНР», в переговорах настаивает Россия.Детали: http://novosti.dn.ua/news/301658-uglavy-myd-lnr-est-rossyyskyy-pasport-ukraynskaya-storona-ego-pokazala Geplaatst door Новости Донбасса op Vrijdag 15 mei 2020

А потому, когда 14 мая началось заседание ТКГ, к которому подключились так называемые «представители» ОРДЛО Владислав Дейнего и Наталья Никонорова, получилось, что украинская сторона вела диалог как с россиянами из России, так и с россиянами из ОРДЛО.

«На сегодняшний день в открытом доступе уже путешествуют российские паспорта вышеупомянутых особ», – отмечает Коваленко.

Забавно, но когда представители Украины отказались от дальнейших переговоров из-за такого вопиющего факта, представитель России на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов заявил, что украинская сторона отказалась вести переговоры с представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР».

«Хотя очевидно, что причиной было совсем другое – отсутствие представителей «ДНР» и «ЛНР» как таковых и Борису Грызлову это прекрасно известно», – подчеркивает Коваленко.

И вот тут возникает диссонанс.

«Как Дейнего и Никонорова, ныне являющиеся гражданами России, могут выступать против участия в переговорном процессе переселенцев и представлять интересы оккупированных украинских территорий, если имеют гражданство совершенно другого государства?», – уточняет Коваленко.

«Парадокс? Нет, реалии оккупации», – подытожил он.