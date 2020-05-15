Зона «русского мира»

Крах «министра» пропаганды «ДНР»

Игорь Антипов.

Пушилина и его оккупационную администрацию не поздравили с очередной датой «планетарного» события – «Днем республики». Кремль указал шавкам их место.

Так называемый «глава «ДНР» Денис Пушилин объявил дисциплинарное взыскание – «выговор», – «министру информации» Антипову Игорю Юрьевичу «за ненадлежащую организацию деятельности Министерства информации «ДНР». Распоряжение № 194 от 14 мая 2020 года, пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Странные дела творятся в «ДНР». Свои, своих же денеэровских начали чморить», – говориться в сообщении Telegram-канала.

С такой же формулировкой 27.12.2019 года Пушилин объявил выговор «министру образования и науки «ДНР» Кушакову Михаилу Николаевичу.

«По словам источников из Донецкого горисполкома, причина дисциплинарного взыскания министру информации не столько в «слабой работе ведомства», а скорее всего, в допущенных в последнее время просчетах», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

С Нового года РФ ограничила финансирование «ДНР», в том числе и на пропаганду. Поэтому призыв «денег нет, но вы держитель», не сработал в «ДНР».

«Там действует другой принцип: «утром деньги, вечером антиукраинская пропаганда». А если денег нет, то и из пропаганды вышел пшик.
Но все бы оно так и прошло. В «ДНР» все хорошо понимают. Но случилось непредвиденное!», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала

11 мая в шестую годовщину референдума по отделению Донбасса от Украины, Россия, Путин и российские СМИ забыли поздравить «ДНР» и его руководство с «планетарным» событием.

«Мать бы его … – «Днем Республики! Забыли и не вспомнили!», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

«Еще не приняв в состав Российской Федерации, о чем так мечтают «донбасята», а может и не собирались принимать, потому и забыли?», – добавляют в сообщении Telegram-канала.

Отмечается, что поздравить забыли, как местные пропагандистские масс-медиа, забыли, так и сидячие в Москве, кормящиеся из рук ФСБ защитники идеологии «русского мира» на Донбассе.

«И «бывшие донецкие» забыли. Ну, просто зажрались там и не вспомнили, не до разворованного и убитого Донбасса! Вот за это Антипов и получил!», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Читайте также  Порошенко заявил, что возвращение России в ПАСЕ может привести к волне отмены санкций

Злые языки поговаривают, что перед выговором Пушилин мог спрашивать у Антипова:

«Ну не поздравил Путин, забыл, он же в самоизоляции в бункере. Но российское телевидение и все росСМИ! А ты, министр информации «ДНР», Игорь Антипов, не напомнил им? Нюх потерял? Тебе, что в падлу было самому изготовить поздравительную открытку и прислать мне и всему донецкому народу? Да хоть бы задним числом прислал или в макеевской газете опубликовал!»

Короче, за потерю бдительности не иначе, как на подвал. Но это еще впереди. МГБ уже руки потирает. Работы не початый край.

«Тут может оказаться, что Антипов действовал в сговоре с диверсионной группой из «Правого сектора». Она и украла телеграмму Путина», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

И народу все станет «понятно и надежда попасть в число присоединенных граждан России возрастет».

«А так что же получается?», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

«Я (Пушилин) в своей праздничной речи говорю: «Путь к России, путь домой, на который мы встали в 2014 году, оказался невероятно труден, но тем более отраден тот факт, что сегодня мы отчетливо видим сильное встречное движение. Россия становится ближе», – добавляется в сообщении Telegram-канала.

И в итоге делается правильный вывод, насчет истинного положения дел с ОРДЛО и оккупационными администрациями.

«Какое, бл@дь, «сильное встречное движение»? Ты что придумал, Игорь? Встречное – это что, против нас! И как же мы становимся ближе, если о нас даже не вспомнили?», – подытожили в сообщении Telegram-канала.

Источник Telegram-канала Вольнодумец

Тоже интересно
Зона «русского мира»

Как в Крыму пилят деньги

Зона «русского мира»

Депортация крымских татар теперь российская скрепа

Зона «русского мира»

Россия завралась об эпидемии коронавируса

Зона «русского мира»

Путин боится больше голодных бунтов, чем коронавируса

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Как в Крыму пилят деньги

Депортация крымских татар теперь российская скрепа

Россия завралась об эпидемии коронавируса

1 из 782