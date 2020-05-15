Крах «министра» пропаганды «ДНР»

Пушилина и его оккупационную администрацию не поздравили с очередной датой «планетарного» события – «Днем республики». Кремль указал шавкам их место.

Так называемый «глава «ДНР» Денис Пушилин объявил дисциплинарное взыскание – «выговор», – «министру информации» Антипову Игорю Юрьевичу «за ненадлежащую организацию деятельности Министерства информации «ДНР». Распоряжение № 194 от 14 мая 2020 года, пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Странные дела творятся в «ДНР». Свои, своих же денеэровских начали чморить», – говориться в сообщении Telegram-канала.

С такой же формулировкой 27.12.2019 года Пушилин объявил выговор «министру образования и науки «ДНР» Кушакову Михаилу Николаевичу.

«По словам источников из Донецкого горисполкома, причина дисциплинарного взыскания министру информации не столько в «слабой работе ведомства», а скорее всего, в допущенных в последнее время просчетах», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

С Нового года РФ ограничила финансирование «ДНР», в том числе и на пропаганду. Поэтому призыв «денег нет, но вы держитель», не сработал в «ДНР».

«Там действует другой принцип: «утром деньги, вечером антиукраинская пропаганда». А если денег нет, то и из пропаганды вышел пшик.

Но все бы оно так и прошло. В «ДНР» все хорошо понимают. Но случилось непредвиденное!», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала

11 мая в шестую годовщину референдума по отделению Донбасса от Украины, Россия, Путин и российские СМИ забыли поздравить «ДНР» и его руководство с «планетарным» событием.

«Мать бы его … – «Днем Республики! Забыли и не вспомнили!», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

«Еще не приняв в состав Российской Федерации, о чем так мечтают «донбасята», а может и не собирались принимать, потому и забыли?», – добавляют в сообщении Telegram-канала.

Отмечается, что поздравить забыли, как местные пропагандистские масс-медиа, забыли, так и сидячие в Москве, кормящиеся из рук ФСБ защитники идеологии «русского мира» на Донбассе.

«И «бывшие донецкие» забыли. Ну, просто зажрались там и не вспомнили, не до разворованного и убитого Донбасса! Вот за это Антипов и получил!», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Злые языки поговаривают, что перед выговором Пушилин мог спрашивать у Антипова:

«Ну не поздравил Путин, забыл, он же в самоизоляции в бункере. Но российское телевидение и все росСМИ! А ты, министр информации «ДНР», Игорь Антипов, не напомнил им? Нюх потерял? Тебе, что в падлу было самому изготовить поздравительную открытку и прислать мне и всему донецкому народу? Да хоть бы задним числом прислал или в макеевской газете опубликовал!»

Короче, за потерю бдительности не иначе, как на подвал. Но это еще впереди. МГБ уже руки потирает. Работы не початый край.

«Тут может оказаться, что Антипов действовал в сговоре с диверсионной группой из «Правого сектора». Она и украла телеграмму Путина», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

И народу все станет «понятно и надежда попасть в число присоединенных граждан России возрастет».

«А так что же получается?», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

«Я (Пушилин) в своей праздничной речи говорю: «Путь к России, путь домой, на который мы встали в 2014 году, оказался невероятно труден, но тем более отраден тот факт, что сегодня мы отчетливо видим сильное встречное движение. Россия становится ближе», – добавляется в сообщении Telegram-канала.

И в итоге делается правильный вывод, насчет истинного положения дел с ОРДЛО и оккупационными администрациями.

«Какое, бл@дь, «сильное встречное движение»? Ты что придумал, Игорь? Встречное – это что, против нас! И как же мы становимся ближе, если о нас даже не вспомнили?», – подытожили в сообщении Telegram-канала.