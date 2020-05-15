Как в Крыму пилят деньги

Несмотря на эпидемию корноавируса, крымские чиновники покупают друг другу сувенирные часы. На масштабы воровства уже обратили внимание в Кремле.

Позолота, натуральная кожа, стилизованные аксессуары, именные гравировки. Такие подарочные сувениры покупают подконтрольные России крымские чиновники за бюджетные средства в разгар карантина, пишет на страницах «Крым.Реалии» журналист Виктория Веселова.

Чаще всего сувенирные наручные часы, статуэтки и прочее предназначены для почетных гостей полуострова. Но нередко чиновники дарят их друг другу к различным датам.

И хотя теперь все официальные приемы отменены, недешевые закупки продолжаются, сообщает крымский информационный ресурс «Новости Севастополя».

«Судя по всему, совсем плохи дела в России и, кроме перманентной, но в последнее время крайне обострившейся войны «башен Кремля» в Москве, аналогичные события развернулись в оккупированном РФ Крыму», – говорится в сообщении издания «Новости Севастополя».

Аксеновым в Москве никогда особенно были недовольны, так, более-менее нормальный исполнитель и все.

В условиях ограничительных мер из-за коронавируса в Крыму то и дело вспыхивают скандалы, связанные с отсутствием обещанных властями социальных выплат тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, а также медикам, работающим в условиях повышенной опасности.

«Собирая гуманитарную помощь для крымчан, чиновники не спешат сокращать расходы на собственные нужды», – пишет Веселова.

Но на этот раз дело действительно может плохо кончится для Аксенова.

«Масла в огонь» обычно подливали материалы о кражах денег, выделяемых на Крым, особенно это касалось инфраструктурных проектов, но в последнее время они особенно не встречались, понятно, хотя желающих скинуть Аксенова всегда было достаточно, но казалось – время сейчас такое, не до этого», – отмечается в сообщении издания «Новости Севастополя».

О таких компрометирующих материалах указывается на интернет-ресурсе «Новости Севастополя»:

Сообщение опубликованное «ВЕКом». Сообщение опубликованное «ВЕКом». Пред 1 из 2 След

Отменчают, что сложно сказать откуда Общественно-политическое обозрение «Век» получило нужную информацию и где набралось смелости для нанесения будущего удара по Аксенову, основанного на данных своих источников.

«А также на публикациях в социальной сети Facebook, по сути обвинив Аксенова в сговоре с сопредседателем общественной организации «Деловая Россия» Андреем Назаровым и директором Ялтинского международного экономического форума Фонда Рустама Муратова, в результате чего при организации и подготовке пресловутого Форума в 2018 году было украдено 30 млн. рублей», – подчеривается в сообщении издания «Новости Севастополя».

Причем, что интересно, подробненько так написали, четко подводя «вышеуказанную группу лиц» к ряду статей УК РФ.

«Понятно, что судя по будущим материалам «Век» основные претензии могут быть выдвинуты к Муратову, тем более, что согласно инсайдерам, он всегда учитывает свой «финансовый» интерес при реализации проектов, особенно финансирующихся из бюджетных средств», – отмечается в сообщении издания «Новости Севастополя».

Наибольший вопрос заключается в том, имеет ли «Век» реальное документальное подтверждение изложенным фактам или нет и если да, то пустит ли их в ход.

«Чтобы об этом не гадать, проще посмотреть, как события будут разворачиваться далее», – подчеркивается в сообщении издания «Новости Севастополя».

Подарки за бюджетные миллионы

Каждый из таких аксессуаров сам по себе не представляет большой ценности, но их массовые закупки обходятся бюджету в несколько миллионов рублей ежегодно.

«Около двух миллионов рублей ежегодно тратят на покупку сувенирных часов в подконтрольном России крымском правительстве. Примерно на 600 тысяч рублей в год их покупают в российском парламенте Крыма», – говорится в сообщении», – отмечает Веселова.

Чиновники в регионах Крыма имеют свои часовые традиции, которые обходятся налогоплательщикам в среднем в несколько сотен тысяч рублей в год.

«Официально сувенирные часы являются формой морального поощрения крымчан за высокие достижения в научной работе, спорте, общественной деятельности и высокие профессиональные показатели», – подчеркивает Веселова.

Их обладателями также могут быть крымские студенты и школьники, демонстрирующие высокие достижения на конкурсах и спортивных соревнованиях. Однако часто эти часы чиновники дарят друг другу.

«Их обладателями, например, являются экс-глава российской прокуратуры Крыма, депутат Госдумы России Наталья Поклонская, гендиректор госпредприятия «Массандра», экс-депутат крымского парламента Янина Павленко, директор Нижнегорского филиала «Крымского управления водного хозяйства и мелиорации» Сергей Чинов и многие другие», – отмечает Веселова.

Среди награжденных также казаки Кубанского войска, которые помогали российской армии захватывать Крым в 2014 году.

«Это оказалось не так, и в условиях жесточайшей борьбы за власть и все уменьшающиеся за финансовые ресурсы в России, о «хозяине Крыма» и полагающуюся к должности денежную ренту кое – кто вспомнил, да как – вывалив в открытый доступ компромат, прямо указывающий: украли», – отмечается в сообщении издания «Новости Севастополя».

«Карантинные» медали и часы

Второй месяц активно собирает благотворительную помощь для крымчан, пострадавших в результате утраты работы из-за введения ограничительных мер, спикер подконтрольного России крымского парламента Владимир Константинов.

«К этому приобщаются многие депутаты и чиновники Крыма. Однако в самом парламенте в разгар карантинных мероприятий покупают сувениры почти на миллион рублей», – подчеркивает Веселова.

В середине апреля, когда спикер уже организовал сбор помощи крымчанам, в управделами парламента объявили тендер по покупке сувениров «Медаль в камне». Такие закупаются ежегодно для почетных гостей полуострова и иностранных политиков. Несмотря на то, что все официальные приемы отменены, а крымский парламент с марта работает в дистанционном режиме, покупку сувениров не отменили.

Сувенир «Медали в камне». Сувенир «Медали в камне». Сувенир «Медали в камне». Пред 1 из 3 След

«В ведомстве покупают 40 «Медалей в камне» и 180 наручных сувенирных часов от крымского спикера с гравировкой – всего на 700 тысяч рублей», – отмечает Веселова.

На сувенирных медалях изображена символика Крыма, которая вращается вокруг своей оси на подставке из акрилового искусственного камня.

«Источником финансирования указан бюджет Крыма», – подчеркивает Веселова.

Часы от крымского спикера

Всего заказано 100 мужских экземпляров часов и 80 – женских.

«Мужские часы, согласно тендерной документации, сделаны из стали. Циферблат белый с позолоченной римской оцифровкой. Ремешок выполнен из натуральной кожи, пряжка на ремешке золотистого цвета», – отмечает Веселова.

«Корпус женских часов выполнен из ионно-плазменного напыления золотом с гальваническим покрытием», – добавила она.

Часы закупленные для подарков оккупационной администрацией Крыма. Часы закупленные для подарков оккупационной администрацией Крыма. Часы закупленные для подарков оккупационной администрацией Крыма. Пред 1 из 3 След

В прежние годы такие часы Владимир Константинов вручал представителям иностранных групп, посещавших полуостров, а также покойному ветерану крымской энергетики Адольфу Иоффе, журналистам крымской радиостанции «Спутник в Крыму» российского государственного медиа-холдинга и другим деятелям.

«Стекло часов – минеральное, водонепроницаемое. Циферблат перламутровый с полной римской оцифровкой, позолоченными накладными знаками и стрелками. Ремешок из натуральной кожи», – подчеркивает Веселова.

Кому предназначены такие покупки в этом году, когда на неопределенное время отменены официальные мероприятия, неизвестно. В крымском парламенте нам это выяснить не удалось. Там рекомендовали обратиться с информзапросом.

«Неофициально в ведомстве допустили, что эти закупки производятся на будущее, «когда жизнь в Крыму вернется в прежний ритм», – подчеркивает Веселова.

«Крокодил» и серебро Керчи

В конце марта, когда уже действовал режим ограничительных мер из-за коронавируса, власти Керчи приобщились к сбору гуманитарной помощи для больниц и коммунальных служб города.

Глава подконтрольной России администрации Керчи Сергей Бороздин заявлял, что городским коммунальщикам и медикам не хватает защитных костюмов. В начале апреля их партию в город поставила московская фирма.

«В это сложное во всем мире время, в условиях пандемии и строгой самоизоляции, на передовой остаются медицинские работники, а также сотрудники коммунальной службы, которые ни на день не оставляют свои посты. Средства индивидуальной защиты – самый расходный материал сегодня» – сообщал глава администрации.

Серебряные часы в подарок чиновникам Керчи. Серебряные часы в подарок чиновникам Керчи. Серебряные часы в подарок чиновникам Керчи. Золотые часы в подарок чиновникам Керчи. Пред 1 из 4 След

«Поэтому любая помощь сейчас необходима, чтобы персонал был полностью экипирован и защищен в работе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Гуманитарная помощь оказана в виде 75 защитных костюмов для больницы №1, а также 25 – в МУП «ЖилсервисКерчь». Благодарю компанию за оказанную помощь!» – добавил он.

В это же время в администрации обзавелись сувенирными наручными часами. За них заплатили более 400 тысяч рублей.

«Всего закуплено 50 экземпляров мужских часов разных моделей. Часы выполнены из нержавеющей стали, полированной под серебро. Ремешок сделан из натуральной кожи с фактурой «под крокодил». На часах изображен герб города и надпись «от главы администрации Керчи», – отмечает Веселова.

Таких сувенирных часов керченские чиновники купили двух видов.

«Еще один вид – позолоченные часы. В них часовые накладные знаки выполнены золотистым цветом с люминесцентным слоем (предназначены для подсветки ночью)», – подчеркивает Веселова.

В предыдущие годы эти часы вручали керченским чиновникам в День местного самоуправления.

Обладателями сувенирных часов от главы администрации Керчи являются замглавы администрации Керчи Ренат Джапаров и начальник Керченского РЭС Александр Забелин, начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций администрации города Ольга Лаврова и другие.

«В администрации Керчи нам не смогли оперативно предоставить информацию о закупке. Однако мы направили в ведомство информационный запрос и ожидаем ответа», – отмечает Веселова.

Мужские часы, согласно тендерной документации, сделаны из стали. Циферблат белый с позолоченной римской оцифровкой. Ремешок выполнен из натуральной кожи, пряжка на ремешке золотистого цвета.

«В любом случае, даже на основании опубликованного, шум однозначно поднимется, ведь расхитители покусились на «священную корову», Форум для Кремля имеет крайне важный политический характер и находится под патронатом Администрации Президента РФ», – подчеркивает Веселова.

Тем более, что в России сейчас серьезнейшие экономические и политические проблемы, в таких условиях «стрелочники» просто необходимы, а Аксенова в Кремле действительно не очень любят, что делает его весьма удобной фигурой для освещения в СМИ громкого расследования, народу такое понравится, да и сумма для дефицитного крымского бюджета немалая.

«В общем зашаталось кресло под «хозяином Крыма», в принципе и немудрено, на его место претендентов хоть отбавляй, за которыми к тому же крайне серьезные группы влияния стоят», – отмечается в сообщении издания «Новости Севастополя».

А вот общественно-политическому обозрению «Век» в любом случае – спасибо, приоткрыл завесу тайны, с какими целями и под чьим покровительством это было сделано в общем то и не важно.

«И, кстати, почему-то кажется, не тронет Аксенов издание, побоится, помните – время сейчас такое», – резюмируют в сообщении издания «Новости Севастополя».