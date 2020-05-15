Депортация крымских татар теперь российская скрепа

Россия, похоже, соорудила себе новую гражданскую религию из 9 мая. И окончательно вычеркнула из нее весь крымскотатарский народ из истории.

Из-за этого крымскотатарский народ обречен быть у себя на родине не только в численном меньшинстве, но еще и в этическом, пишет на страницах «Крым.Реалии» журналист и публицист Павел Казарин.

Речь о 18 мая – дне депортации. Эту дату отделяет от девятого мая лишь несколько суток.

«Но если первую дату в России вспоминают пышно и громко, то вторую стараются не замечать. Потому что память о ней рискует разрушить все то, на что опирается современная Россия», – пишет публицист.

После того как Крым был освобожден от немцев, коренной народ полуострова вывезли в Центральную Азию.

«В отличие от многих других народов крымским татарам не позволяли вернуться домой вплоть до конца перестройки. И даже после того, как СССР рухнул – советская мифология продолжила жить в Крыму», – отмечает Казарин.

После 1991 года полуостров превратился в заповедник. Просоветская ностальгия пустила здесь свои корни куда глубже, чем во многих других регионах бывшей империи.

«Миф об «исконно русском Крыме» тщательно сохраняли – и потому любые попытки раскрасить черно-белую картинку пресекались», – подчеркивает Казарин.

Советская концепция позволяла вычеркнуть крымских татар из истории региона. Она позволяла объявить целый народ предателем, чтобы затем отказать ему в праве на дом.

«Причем они были исключением даже на фоне других народов СССР. Всех остальных Советский Союз объявлял народами-победителями, среди которых были отдельные коллаборационисты», – отмечает Казарин.

«И только крымских татар объявили народом-изменником, среди которого «встречались отдельные герои», – подчеркнул он.

Любая дискуссия на эту тему считалась недопустимой. Потому что она разрушала главный миф советской империи – о Великой Отечественной войне.

«В рамках этого мифа вся история войны подавалась как борьба абсолютного Добра с абсолютным Злом», – отмечает Казарин.

Если вписать в этот незамысловатый концепт депортацию крымских татар, то получится, что в Крыму Добро победило Зло и затем, 18 мая 1944 года, само совершило злодеяние.

«Такой подход абсолютно непредставим для советского обывателя, а потому о депортации предпочитали не вспоминать, либо отделывались дежурными фразами, либо говорили о том, что крымские татары сами виноваты в своей судьбе», – подчеркивает Казарин.

Депортация коренного народа позволила перепридумать историю Крыма. Крымскотатарскую топонимику спешно заменили. Учебники истории – переписали.

«И даже люля-кебаб в крымских заведения вплоть до краха Советского Союза подавали как «колбаски по-симферопольски», – отмечает Казарин.

Впрочем, советская мифология не умерла вместе с СССР. Прошло совсем немного времени – и теперь она вновь поднята на знамена нынешней России.

«Более того, «Великая Отечественная» стала гражданской религией, призванной оправдывать все, что было до войны, и все, что случилось после нее», – подчеркивает Казарин.

Нынешние правители Кремля объявлены наследниками победивших, а потому любая неудобная правда о тех годах безжалостно вымарывается и запрещается. Потому что разрушает этический фундамент существования современной России.

«Советская этика, риторика и даже самоощущение теперь вновь мейнстрим в современной России. Которая отныне сражается за право переиграть 1991 год», – отмечает Казарин.

После аннексии Крыма коренной народ полуострова обречен жить в стране, которая вычеркивает его из собственной истории. А день депортации воспринимается как день покаяния – но не перед крымскими татарами, а для крымских татар.

«Их поставили перед очень простым выбором. Они должны принять этику и эстетику того государства, которое в середине прошлого века отправило их в депортацию», – подчеркивает Казарин.

«Должны согласиться с гражданской религией современной России, которая фактически оправдывает все действия военного периода, включая выселение крымских татар с территории полуострова», – добавил он.

В довесок – от них требуют принять новое гражданство полуострова. В противном случае их и дальше будут расценивать как главных возмутителей спокойствия и потенциальных нарушителей территориальной целостности Российской Федерации.

«Со всеми вытекающими последствиями», – подытожил Казарин.