Россия завралась об эпидемии коронавируса

Российской статистике по коронавирусу больше не доверяют в мире. А российский МИД вынужден реагировать в традициях «у вора шапка горит».

Освещение неправдоподобной российской официальной статистики по заболеваемости и по смертности от коронавируса иностранными СМИ, до глубины души задело российских дипломатов, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Причем настолько глубоко ранило их изнеженные сердца, что организованная комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России обратилась в МИД РФ с просьбой принять меры по отношению к «The New York Times» и «The Financial Times», – пишет военно-политический обозреватель.

Ведь именно эти два издания, – «The New York Times» и «The Financial Times», – опубликовали ряд статей, ставящих под сомнение правдивость российской статистики по COVID-19.

«При этом российские поборники правды отметили, что: «The Financial Times» пишет коронавирусные страшилки о России, не замечая рефрижераторов с трупами в Лондоне», – отмечает Коваленко.

Прозвучало это заявление крайне абсурдно, ведь британские СМИ и власти не скрывают критической ситуации с эпидемией в Великобритании и репортажей, как на телевидении, так и статей в прессе на эту тему более чем достаточно.

«А вот, что до России, то даже если не говорить о «The New York Times» и «The Financial Times», то в самой федерации осуществляется жесткий прессинг СМИ, осмеливающихся усомнится в официальных данных», – подчкеркивает Коваленко.

Ведь буквально намедни, Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» («RSF») обратилась к правительству России с призывом не препятствовать независимому освещению пандемии COVID-19 в СМИ и перестать преследовать журналистов, пишущих на эту тему.

«Ведь фактически все материалы, которые публикуются в российских СМИ и не соответствуют официальной статистике, попадают в категорию «распространение ложной информации» и по данным «RSF» сотни материалов были заблокированы», – отмечает Коваленко.

Что же, масштабы недоверия российской официальной статистике по ситуации с коронавирусом не просто растут, но и вызывают неудобные вопросы на Западе.

«И у российских властей от этих вопросов и сомнений очень сильно начинает болеть голова и в лучших традициях «у вора шапка горит» они начинают обвинять других во лжи. Но не думаю, что российские власти смогут адекватно ответить на ряд вопросов», – подчеркивает Коваленко.

Например, как в стране, занимающей второе место в мире по количеству инфицированных на COVID-19 (официальные данные 252 245) самый низкий уровень смертности – менее 0,9% (официальные данные – 2 305)?

«Как так получилось, что в такой стране как Россия, медицина которой «победила» смертность от COVID-19 врачей от коронавируса умерло более 190, что даже больше, чем в Италии, в которой общая смертность среди населения составила 31 106 человек? То есть, лучшая медицина в мире спасает пациентов на порядок лучше, чем своих врачей?», – отмечает Коваленко

Но если это самая лучшая медицина в мире, то почему интернет полон обращениями врачей к властям и просто к миру, с мольбами о помощи и жалобами на невыносимые условия работы?

«Почему медики лучшей медицины в мире после селекторных совещаний выбрасываются из окна? Почему, лучшие в мире аппараты ИВЛ регулярно становятся причиной пожаров? Почему суточный прирост инфицированных стал резко сокращаться сразу после объявления Владимиром Путиным о всеобщем выходе из режима самоизоляции?», – уточняет Коваленко.

Хотя, с другой стороны, возможно ответ кроется в самом менталитете россиян. Ведь они настолько дисциплинированы, что даже болеют строго определёнными пропорциями.

«Например, как в Краснодарском крае, уже неделю как суточный прирост заболевших составляет 98 человек… Возможно именно в этом и кроется секрет, настолько «потрясающей» статистики», – резюмирует Коваленко.