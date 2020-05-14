Кремлевкая пропаганда играет в «чумную рулетку»

Сразу после того как россиян отправили с самоизоляции на работу, статистика по новым случая коронавируса в России, удивительным образом, стала уменьшаться.

Похоже, Российская Федерация, оперативно подстроившаяся под ситуацию с пандемией коронавируса, но с целью не предотвращения распространения вируса, а с целью распространения своей пропаганды по миру, потерпела и продолжает терпеть поражение за поражением, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Не могу, не поразится тому, как Россия самоотверженно и смело погружается в коронавирусную трясину, по указке бесхребетных властей», – пишет военно-политический обозреватель.

«Ведь не прошло и трех дней, после того как россиян с режима самоизоляции, который никто из российских официальных лиц так и не осмелился назвать карантином, погнали на работу, как суточная статистика прироста заболевших на COVID-19 стала уменьшаться», – уточнил он.

Например, в Москве был зафиксирован минимальный прирост заболевших COVID-19 с 1 мая – 4703 случая!

«Иными словами – страна идет на поправку! Причем пошла на поправку сразу же, как Путин разрешил стране выходить с режима самоизоляции», – отмечает Коваленко.

«Поразительное совпадение, особенно с учетом того, что буквально несколько дней назад статистика зашкаливала. Но, дальше – больше!», – добавил он.

Опять же, поразительное совпадение, но стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин вернулся к работе.

«И снова, ловите этот прекрасный нарратив о том, что не все так страшно – вон, кормчие работают, и рупор Кремля, Дмитрий Песков, скоро на ноги встанет, так что – работайте во благо империи, теряющей ежедневно миллиарды на карантинах всяких», – подчеркивает Коваленко.

А если вдруг кто заболеет, в своем Стахановском рвении, то его вылечит лучшая медицина в мире, с наименьшей смертностью среди заболевших, но наибольшим количеством летальных исходов среди врачей.

«Да еще и не факт, что если вас подключат к работающему аппарату ИВЛ, вы в итоге не сгорите благодаря ему заживо», – отмечает Коваленко.

Таким образом, Кремль, неспособный обеспечивать нахождение россиян в режиме самоизоляции и, наблюдающий за тем как экономика уверено катится в Тартар, решил крутануть рулетку лжи.

«Вот только гарантий того, что в барабане не выпадет ему заряженная ячейка – нет никаких. Тем более, что в условиях продолжающегося буйства коронавируса в России, в этом барабане заряжены все 6 ячеек», – подчеркивает Коваленко.

В контексте всего вышеизложенного мне кажется, вполне уместной будет рекомендацией всем тем странам, что выходят из карантина, сделать особое исключение для России. Исключение в виде запрета поездок своим гражданам в эту страну, равно как и приезду россиян в их страны. В противном случае, именно Россия, превращающаяся в коронавирусную клоаку, может стать катализатором второй волны коронавируса в выздоравливающем мире.

При этом кремлевская спецоперация «Гуманитарная помощь» уже и вправду трещит по швам. Ведь и вправду, отправленные в начале апреля в США аппараты ИВЛ и названные «гуманитарной помощью», не только на самом деле не оказались таковой, ведь за них был выставлен и оплачен счет, но и оказались неприспособленными к американским электросетям.

«По правде сказать, технически эта проблема была быстро решена, но примечательно то, что из всего «гуманитарного» груза это был один из немногих ликвидных и полезных для борьбы с COVID-19 товаров. Но, как оказалось, даже он является потенциально опасным для жизни пациентов», – отмечает Коваленко.

И в данном контексте не могу упомянуть еще одного важного обстоятельства.

«Когда в статье «Россия продала жизненно необходимую медтехнику в США» я писал о «гуманитарной» помощи из России в США, то делал акцент на том, что в аппаратах «Авента-М» крайне нуждаются российские регионы», – подчеркивает Коваленко.

«Тогда еще не было известно о том, в российские регионы аппараты ИВЛ таки стали поставляться… но какие!», – уточняет он.

Так, стало известно, что штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, больницы которых получили российские аппараты ИВЛ «Авента-М», изымают оные из лечебных учреждений.

«Связано это с тем, что именно такой аппарат стал причиной пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где погибло пять человек», – отмечает Коваленко.

«Теперь российские аппараты искусственной вентиляции легких проверит Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA). А до того ими пользоваться запрещено», – уточняет он.

Например, 22 апреля в инфекционное отделение больницы № 6 города Владимир поступили 50 аппаратов ИВЛ «Фаза-5НР», на сумму 6 млн рублей, срок хранения которых истек более 15 лет назад!

«Но, как показало время, даже новые аппараты ИВЛ не гарантируют вам безопасности. И это еще одна важная трещина на шве российской пропаганды», – подчеркивает Коваленко.

Ведь российские власти всячески пытаются убедить мировую общественность и население самой России, в том, что официальные данные по заболеваемости COVID-19 в стране соответствуют действительности, а в самой РФ один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире.

«И хотя данные по смертности в Москве и Санкт-Петербурге, процентное соотношение смертности среди российских врачей и многие другие показатели, говорят об обратном, кремлевская пропаганда продолжает слепо ретранслировать нарративы, с отправкой народной массы на рабочие места», – отмечает Коваленко.

А чего боятся, самая лучшая медицина в мире вас спасет, а самые лучшие и надежные аппараты ИВЛ гарантируют выживаемость в критически момент…

В итоге, мы получаем тотальное фиаско кремлевской спецоперации «гуманитарная помощь». Ведь пропагандистские цели этой «помощи» были раскрыты сразу же. Бессмысленность отправляемых товаров впоследствии дополнилась и их ненадежностью, опасностью для жизней.

«И все это происходило на фоне того, как в самой России эпидемиологическая обстановка локомотивом идущим под откос, неслась в коллапсирующую бездну, а сами россияне могли рассчитывать лишь на аппараты с истекшими сроками хранения, либо новые – с высокой вероятность спонтанного возгорания», – подчеркивает Коваленко.

«Без преувеличения, данная спецоперация, это самый провальный пропагандистские проект Кремля, за последние несколько лет информационной войны», – подытожил он.