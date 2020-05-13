Интервью Поклонской Гордону: как всплыла роль ГРУ в захвате Крыма

В своем интервью Поклонская сделала ряд важных заявлений недвусмысленно свидетельствующих о роли российских спецслужб в оккупации Крыма.

Обсуждая интервью Натальи Поклонской данное журналисту Дмитирию Гордону по-форме, совсем не замеченными в информпространстве прошли некоторые важные моменты разговора по-сути. А их прокуратура Крыма, видимо, и решила приобщить к уголовному делу против экс-генпрокурора полуострова, рассказывает в своем Telegram-канале «Nachtigal» аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей.

«Дело в том, что Поклонская призналась в интервью о том, что ее назначение генпрокурором Крыма было определено спецслужбистами из ГРУ ГШ РФ», – пишет аналитик.

Так, она рассказала, что после увольнения из Генпрокуратуры Украины прибыла из Киева в Симферополь и начала искать контакты Аксенова.

«С ним ее свел давний знакомый по имени Саша (к слову, его брат находился в личной охране Януковича и помогал вывозить экс-президента из Крыма в Россию)», – отмечает Соловей.

Уже на личной встрече в кабинете Аксенова Поклонская рассказала ему, что желает помогать, работая в прокуратуре.

«У нас есть прокурор. Если хочешь, включись в помощь (Штетбарту). – Я дам телефон Штетбарту, он должен был быть прокурором АРК и он тебя наберет. А пока сейчас будь на телефоне», – ответил Аксенов.

«Я была под эмоциями и сказала «Вы не представляете, что происходит в Киеве». А у Аксенова в тот момент в кабинете находился Олег Евгеньевич Белавенцев (я его до этого не знала, мне Аксенов его представил). Он читал какие-то бумаги и в наш разговор не включался. Но когда я сказала, что «вы не представляете, что творится в Киеве», то Олег Евгеньевич, спустив очки сказал: «почему же не представляем, очень даже представляем». Я в ответ говорю – «нет, реально не представляете» и встала уходить. Олег Евгеньевич и говорит: «Серег, а она будет первой!». Вот такая фраза была», – рассказала Поклонская.

По ее словам, через два дня ей позвонил Аксенов и предложил возглавить прокуратуру АРК вместо своего ставленика.

«Кто такой Олег Белавенцев?», – задает вопрос Соловей.

По открытым данным, он окончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище, а затем Военно-дипломатическую академию (структура для подготовки военных разведчиков). Имеет звание вице-адмирала.

«В апреле 1985 года власти Великобритании сообщили о высылке из страны по подозрению в шпионаже 36-летнего третьего секретаря по науке и технологиям посольства СССР Олега Белавенцева, который работал в Лондоне с 1982 года», – подчеркивает Соловей.

«Независимая газета» в 1998 году сообщала, что Белавенцев также служил в Германии.

С 1995 года Олег Белавенцев занимал пост первого заместителя гендиректора ФГУП «Росвооружение». «Независимая газета» сообщала о его «дружеских отношениях» с бывшим министром обороны Павлом Грачевым.

Такая карьера однозначно свидетельствует о принадлежности Белавенцева к военной разведке РФ – ГРУ.

«21 марта 2014 года Белавенцев назначен полпредом президента РФ В.Путина в Крымском федеральном округе. И, согласно секретному указу Путина, был назван «Героем Российской Федерации», – отмечает Соловей.

Святошинский районный суда Киева заочно приговорил Белавенцева к 13 годам тюрьмы. Экс-генпрокурор Луценко заявил, что экс-полпред с февраля по март 2014 года был связан с российскими властями, и будучи в Крыму, помог военнослужащим и военным казачьим обществам организовать «действия, направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Суд также считает, что Белавенцев подстрекал украинских военных к госизмене», – подчеркивает Соловей.

Местные пророссийские крымские политики давно знали Белавенцева (одно время он был заместителем командующего ЧФ РФ в Крыму).

«Видимо, этим и объясняется направление в Крым для координации захвата полуострова именно Белавенцева – он расставлял на ключевые посты нужных людей. Что Поклонская успешно и подтвердила», – отмечает Соловей.

Роль Белавенцева подтвердил и коммунист Леонид Грач.

«В интервью местным и иностранным СМИ он рассказывал (ссылки есть в интернете), что реализацию российской аннексии Крыма проводили три российских адмирала, которые прибыли в аэропорт Симферополя 20 февраля (хотя по официальным данным, отметка об их прибытии стоит 22 февраля). Группу возглавлял как раз вице-адмирал Олег Белавенцев», – подчеркивает Соловей.

Российские военные прибыли к нему домой и попросили Грача объявить себя готовым стать премьер-министром контролируемого Россией Крыма.

«Чтобы подчеркнуть серьезность намерений, Грачу дали поговорить по зашифрованному спутниковому телефону с большим начальником в Москве (Грач не назвал имя этого собеседника со ссылкой на «военную тайну», но говорит, что его ранг значительно выше, чем у главы АП РФ. Это могут быть только три российских политика: сам президент России Путин, премьер-министр Медведев и министр обороны Сергей Шойгу», – отмечает Соловей.

Следует отметить, что министр обороны Сергей Шойгу считается чрезвычайно близким доверенным лицом Олега Белавенцева).

«Правда, потом против Грача, которого продвигало ГРУ, «восстали» Аксенов-Константинов, с которыми работали другие москвичи из ФСБ», – подчеркивает Соловей

В итоге, – старого коммуниста отодвинули, поставив главными захвата этих криминальных дельцов.

«Правление Аксенова – это восстановление «Сейлемов» и «Башмаков» (криминальные банды 90-х годов) вместе взятых…», – говорил Грач спустя год после захвата Крыма.

Он также считает захват Крыма «серьезнейшей спецоперацией ГРУ, с поддержкой военной группировки: надо было не просто деморализовать, а и взять под охрану все военные части Украины».

«Но при этом «ребята из ГРУ умеют проводить спецоперации, но не умеют думать о последствиях», – отмечает Соловей.

Вот так Поклонская и провела параллели между ее назначением и военной спецоперацией РФ.

«А вы говорите нет толку из интервью Поклонской Гордону», – подытожил Соловей