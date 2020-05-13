Новостные ленты ОРДЛО заполнены фейками об Украине

Информационное пространство ОРДЛО заполнено тенденциозными материалами и откровенными фейками об Украине. Какую картину рисуют в головах жителей Донбасса?

Фото и видео мирного Донецка – на самом деле обманчивы. Такая «рекламная обертка» суровой реальности жизни в ОРРДЛО, пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Для тех, кого убаюкивают фото и видео мирного Донецка, которые часто стали выкладывать в социальных сетях якобы «ностальгирующие жители». Поездка туда и обращение в «ДНР» структуры может оказаться бесплатным сыром в мышеловке», – говориться в сообщении Telegram-канала.

Знакомый редактора Telegram-канала «Вольнодумец» из Донецка решил обратиться на «Горячую линию правоохранительных органов «ДНР». Поводом послужил инцидент возле подъезда между жильцами в Киевском районе города Донецка.

«Вот мужчина и обратился на «сайт», чтобы узнать, кто и как может решить их проблему. Но не тут-то было. После обращения знакомый сказал, что «это – ловушка для лохов». Судите сами», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

На сайте «Горячей лини (ГЛ) правоохранительных органов «ДНР» есть такие разделы: новости, криминальные сводки, подать заявление, сообщить информацию.

«Спросите, а зачем тратить деньги на этот сайт, если есть полиция и другие органы, куда можно обратиться напрямую?», – задаются вопросом в сообщении Telegram-канала

Разгадка очень простая: все работает в пропагандистских целях и используется МГБ-ФСБ для привлечения «наивных патриотов «ДНР» для выявления врагов республики внутри «ДНР», ну и конечно против злобных укропов.

Если вы хотите подать заявление на сайт «ГЛ», то это никому там не нужно.

«Чтоб у вас сразу же отпало желание туда обращаться, от вас требуют указать все свои данные: ФИО, серия, № паспорта, когда и кем выдан, тема и суть обращения. Согласие на опубликование сути обращения. Ну а дальше в игру вступает «МГБ «ДНР»-ФСБ», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

На сайте «ГЛ» можно прочитать следующую информацию:

«Внимание! Если вы хотите, чтобы ваша информация была максимально эффективно использована … и дело было расследовано правоохранительными органами «ДНР», рекомендуем сообщить ваши контактные и персональные данные».

Прочитав эту информацию редакция Telegram-канала задается рядом вопросов:

«Стоп. А она может быть использована и не эффективно? Кто, где и как ее может использовать? Ведь вы обращаетесь, чтоб решили проблему и все. А ее могут и не решить?», – отмечается в сообщении Telegram-канала

«А что, есть еще другие органы, которые будут расследовать? Какие? А если человек не подаст свои персональные и контактные данные, то тогда не будут расследовать? Короче, обо всем догадайтесь сами», – добавляет редакция Telegram-канала.

А вот все остальное разделы на «ГЛ» – пропаганда по оболваниванию населения и МГБешная ловушка. Главное, чтоб вы туда обратились.

«Судите сами», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Раздел «Новости». Вы думаете, вам дадут новости по «ДНР»? Как бы ни так.

«Вот только название сообщаемых информаций: (07.05.2020) «В Киеве произошла поножовщина». «В Кривом Роге произошло ограбление». «В Киеве напали на прохожего». «В Запорожской области взорвался снаряд». «Во Львове бесчинствуют националисты», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Если этого ужаса вам мало, то давайте какую-то «информацию» рассмотрим подробнее.

«Например, заголовок: 06.05. «Киевлянин гулял с гранатометом», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

У читателя сразу может возникнуть картина: Весна, утро, хорошая погода, киевляне с гранатометами и автоматами выходят на прогулку. Без оружия не могут. И законы там не действуют.

«Если вы прочитали заголовок, то этого уже достаточно. Вы уже поняли, что в Киеве беспредел, там одни фашисто-бандеровцы. А жители дыныры должны понять, что жить там невозможно», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Но, предлагает Telegram-канал, читаем эту «новость» дальше: «В Киеве, вблизи посольства Испании, служащий Национальной гвардии заметил мужчину, у которого в руках был предмет, напоминающий гранатомет РПГ-22. На место инцидента прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника и отправили предмет на экспертизу.».

«Чувствуете разницу?», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала

Следующая новость. «На Прикарпатье мужчина напал с ножом на сотрудников Нацполиции». Слабонервные жители «ДНР» представляют степень ненависти украинского население к полицейским, что запросто с ножом на них нападают.

Но читаем дальше: «В городе Калуш Ивано-Франковской области, местный житель пришел в магазин и украл товар. Когда это заметили продавщица и покупательница и попытались остановить его, он нанес ножом удар одной из женщин. После этого скрылся….Сотрудница магазина вызвала полицейских, которые установили местонахождение подозреваемого. …Увидев патрульных, злоумышленник стал вести себя агрессивно и размахивал ножом…»

«Ну так это ж две большие разницы, как говорят в Одессе», – отмечает в сообщении Telegram-канала.

Еще пример. Заголовок: «В Кривом Роге подростки устроили дебош в магазине».

«Расчет пропагандистов дыныры как раз на то, что прочитают только заголовок и в голове возникнут картинки, как нарушающие карантин украинские малолетки, сбывшись в преступные группы, устраивают погромы в магазинах», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

«А что же на самом деле?», – задается вопросом Telegram-канал.

Далее приводится фрагмент самой новости:

«6 мая, примерно в 02:00, четверо подростков зашли в магазин и хотели купить алкогольные напитки. Когда продавщица отказала им, школьники перевернули холодильник с товаром и скрылись с места инцидента. Вызванные полицейские … задержали подозреваемых возрастом от 14 до 16 лет».

Таких примеров масса: «В Киеве убили человека», «В Тернопольской области женщине угрожали ружьем», «В Новомосковске произошло вооруженное ограбление», «В Богодухове произошла поножовщина», «В Волынской области произошло ограбление», «В Селидово напали на полицейских» и т.п.

«Но это все цветочки. Дальше в игру вступают пропагандисты ФСБ», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

И далее придодится еще один заголовок: «В Запорожье националисты расправились над подростком».

«Прочитавший сразу же видит толпу злобных националистов избивающих беззащитного и ни в чем неповинного подростка. Ну в Украине ж правят нацики!», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Но читаем «новость» дальше: «В Запорожье, 1 мая, компания подростков разорвала украинский флаг. Одна из девушек записала происходящее на видео. Запись попала в социальные сети».

«И тут соврали. Флаг разорвала одна девушка», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Но продолжаем читать новость: «Пользователь, который ранее воевал на Донбассе в составе формирования «Азов» стал угрожать (!просил удалить видео!) расправой автору видео. Позже националисты нашли автора видеозаписи. «Активисты» поставили девочку на колени и заставили извиняться. Происходящее также снималось на видео. После того, как несовершеннолетняя извинилась, ее заставили вылить себе на лицо и волосы зеленку.»

Однако, есть один очень важный момент который необходимо отметить:

«Не оправдываю действия активистов. Но в России только за перепост в соцсетях информации о неправдивых данных властей о распространении короновируса возбуждают уголовные дела и дают 1,5 года. А что будет с разорвавшим российский флаг?», – отмечается в сообщении Telegram-канала

Ну а дальше заголовки и «информация» аля-Рашатудей, Россия-24 , «Правдивый Соловьев» с распятым мальчиком: «Пропагандисты в погонах из ВСУ готовят информационно-психологическую операцию на Донбассе», «На Украине готовят фейки об эпидемиологической ситуации в «ДНР» и «ЛНР», «Силы спецопераций ВСУ готовят информационно-психологическую операцию на КПВВ «Майорск».

«И все примерно в таком стиле. Но главное, чтоб вы на сайт «ГЛ» обратились, там специалисты из ФСБ-«МГБ «ДНР» помогут вам … до конца жизни ходить оглядываясь!», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала

Но переплюнула всех несколько ранее опубликованная «правдивая информация» на сайте «Горячей линии правоохранительных органов «ДНР»: «Украина строит концентрационные лагеря для жителей Донбасса».

«Если вы еще не поняли, то вам сразу же разъясняют: «Согласно полученным данным, «охранять» заключенных внутри лагеря должны боевики радикальной группировки «Правый сектор». Все, можете падать в обморок», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

И все это – так называемые «новости» на «Горячей линии «ДНР».

«В данном случае жителям «ДНР» можно сказать словами украинской поговорки: «Бачили очі, що купували. Їжте тепер, хоч і повилазьте!», – подытожили в сообщении Telegram-канала.