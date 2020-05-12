Россия готовит спецоперацию в Праге

В ближайшее время Прагу могут ожидать серьезные протестные и информационные потрясения из-за демонтированного памятника Коневу, под патронатом России.

Россия посылает своих агентов влияния и диверсантов сил специальных операций в чешскую столицу Прагу. Эпопея начатая после демонтажа памятника маршалу Коневу продолжается, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко

«Две недели назад в материале «Смерть обидчикам России»: в Прагу приехал отравитель» я писал о том, что демонтаж властями чешской столицы памятника маршалу Ивану Коневу, в районе Прага-6, произвел эффект разорвавшейся бомбы для адептов СССР и непосредственно российских властей», – пишет военно-политический обозреватель.

Причиной такой бурной деятельности российских спецслужб стало решение властей Праги о демонтаже памятника Коневу. Сам накал действий возымел место после того, как власти чешской столицы демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу в районе Прага-6

«Буквально сразу же в адрес коменданта района Прага-6 Ондржее Коларж и мэра столицы Зденека Гржибе стали поступать угрозы расправы, на чешские больницы активизировались атаки российских хакеров с российскими IP-адресами, а в саму Прагу из России был отправлен представитель ГРУ, перевозивший яд», – отмечает Коваленко.

Тогда было известно, что данный персонаж прибыл в аэропорт Вацлава Гавела по дипломатическому паспорту, а так же был встречен представителями российского дипломатического корпуса и доставлен прямо в посольство.

«По имеющейся информации россиянин перевозил с собой яд рицин – белкового растительного происхождения (фитотоксин), чрезвычайно ядовитый (особенно в виде аэрозоля, для человека средняя смертельная доза (ЛД50) составляет 0,3 мг/кг перорально)», – подчеркивает Коваленко.

Что же, не прошло и полгода, а всего-то две недели и личность курьера уже в открытых источниках. Им оказался и.о. главы Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков, прилетевший в Прагу 14 марта с миссией курьера для перевозки яда рицин.

«В аэропорту Вацлава Гавела его и вправду встречал первый секретарь посольства Александр Антонов, что крайне необычно, ведь для Кончакова Прага это не незнакомый город и без «живого навигатора» он прекрасно бы добрался до места проживания или непосредственно – посольства», – отмечает Коваленко.

Отмечу, что глава администрации Прага-6 Ондржей Коларж и мэр Праги Зденек Гржиба, до сих пор находятся под охраной.

«С другой стороны, после того как стало известно, что в Прагу был завезен рицин, не думаю, что именно он будет использован для того, что бы осуществить террористический акт против лиц причастных к демонтажу памятника маршалу Коневу», – подчеркивает Коваленко.

С другой стороны, Андрей Кончаков на своём посту отвечает за коммуникацию с живущими не только в Праге, но по всей Чехии эмигрантами из России. Так же в его сферу обязанностей входит коммуникация с журналистами.

«А потому, не исключено, что именно Андрей Кончаков в ближайшее время будет курировать разного рода дестабилизирующие протестные акции и информационные волны в прессе. Тем более, что поддержкой со стороны российских хакеров на данном поприще, он, де-факто, уже обеспечен», – подытожил Коваленко.