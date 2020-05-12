Псевдореферендум о «независимости» Донбасса

11 мая 2014 года в Донецке был проведен псевдореферендум о «независимости» оккупированной Россией части Донбасса. Очевидцы вспоминают подробности.

В этот день в Донецке было открыто избирательных участков в 3 раза меньше, чем на любых выборах, проводившихся в городе. Готовившие выборы опасались, что народ просто не придет, пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Поэтому открыли только один из трех находящихся рядом избирательных участков, чтобы создать видимость очереди, показать картинку для российских и мировых СМИ о толпах на избирательных участках», – говориться в сообщении Telegram-канала.

Например, в центре был открыт участок в «Индустриальном техникуме», а не были открыты в больнице №1 и ОШ №3, где всегда были избирательные участки.

«Реальностью также было и то, что на избирательный участок приходили люди, проживавшие в других районах и им давали возможность голосовать. Для этого всех записывали в дополнительные списки. И таких списков было много», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

10-00. Избирательный участок в ОШ№ 9 г.Донецка. Толпы не было, но небольшая очередь за бюллетенями была. Внутри было 5-6 «крепких парней» с оружием, следившими за порядком.

«У всех на рукавах георгиевская ленточка и надписями «ДНР». Организаторам нужна была массовость. Поэтому голосовать приезжали автобусами и общественным транспортом и из других районов», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Примерно в 10-40 на участок (ОШ№ 9)приходил Вячеслав Лукьянов, тогда еще депутат Верховной Рады Украины от «Партии регионов».

«На выходе из школы спросил у него: «Ну как там дела с голосованием?» Он ответил: «Та все нормально. Народа достаточно, голосуют за отделение. Картинка будет», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

«Я спрашиваю: «За какое отделение? Речь же все время шла о децентрализации?» Он отвечает: «Та оно примерно одинаково. Это ж самостоятельность. Мы и сами тут справимся. Сейчас надо в Мариуполь ехать. Там что-то местные мутят. Хотят референдум сорвать», – уточняется в сообщении Telegram-канала.

11-30. Напротив ЦУМа находится «Индустриальный техникум». Там тоже был избирательный участок.

«У входа на стульях сидят два боевика с оружием. У одного в руках карабин, у другого РПК. Внутри не был. Но за полчаса наблюдения, прошло человек 15-18», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

За это время дважды избиратели подходили к входу и увидев вооруженных людей, поворачивались и уходили.

Примерно 16-00. Выхожу из подъезда, встречаю соседей. Они приехали с дачи и озабоченно спрашивают: «А вы уже проголосовали? Там людей много? Где наш участок?».

«Спокойно отвечаю: «Я на такие мероприятия не хожу». Соседи, проходя в подъезд говорят : «Пааняятнаа!», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Ночью с 10 на 11.05 в незаконно пристроенном здании (пересечение ул. Челюскинцев, 140 и пр-т 25 лет РККА, дом 6) не запущенном тогда в эксплуатацию, на 6 этаже всю ночь горел свет.

«Там работало много людей. Как позже установлено, они печатали и заполняли бюллетени! Да, именно те бюллетени, которые раздадут на участки», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Вечером 11.05 оттуда вынесли закрытые коробки и вывезли на грузовой газели под вооруженной охраной. Очевидно организаторы не были уверенны в большинстве.

«Поэтому сами уже сделали результат. Позже было сообщение в СМИ, что точно также всю ночь «работали» еще в здании рядом с универсамом «Украина»(пр-т Освобождения Донбасса,6) и в здании напротив главного корпуса ДонНУ (Гурова, 7-9)», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Характерная особенность этого дня: ни на избирательных участках, ни возле них, ни по городу я не видел работников милиции. От ЦУМа и до «ДетскогоДонецк, мира», от «Изумруда» до «Южного автовокзала», от проходной ДМЗ до «Крытого рынка» – нигде не было видно милиции.

«Их просто не было», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Кроме того, ни до, ни во время выборов, нигде не было видно представителей местной власти. Они не выступали накануне по телевидению или радио, как это было раньше.

«Никто из них четко и ясно не сказал, что этот референдум незаконный. Никто не призвал население не приходить на избирательные участки. Никто не сказал, КТО проводит референдум и Законно ли это?», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

«Не мог же сам по себе референдум пройти? Молчала милиция, СБУ, прокуратура, ОДА», – уточняется в сообщении Telegram-канала.

Однозначно одно: местная донецкая власть дала возможность российским ДРГ и сепаратистски настроенной части населения беспрепятственно провести псевдореферендум. Им нужен был сам факт проведения. Результаты уже были подготовлены.

И своим бездействием местная власть это обеспечила. Не вмешивалась.

«Не препятствовала, имея на то все полномочия, ресурсы и возможности. Нерешительна была и центральная украинская власть, не смогшая по непонятной причине решить эту краеугольную, судьбоносную для всей страны проблему», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

А ведь, всего лишь нужно было не дать провести псевдореферендум!

«Представляете, чтобы было, если бы утром в Донецке сепары пришли к избирательным участкам, а там стоит человек по 10 вооруженных милиционеров и говорят: «Референдум незаконный. Организаторы референдума арестованы СБУ. Расходитесь»!», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

«Был бы сейчас «русский мир?» Была бы сейчас война, если бы власть выполнила свою функцию? Главную функцию – защиты государства», – уточняется в сообщении Telegram-канала.

Центральная и местная власть, вы, как коллективная власть, не выполнили свои основополагающие функции.

«Вы ответственны и виновны в том, что ничего не сделали, чтобы 5 млн безоружных жителей Донецкой области не стояли лицом против вооруженных российских ДРГ?», – отмечается в сообщении Telegram-канала

У Telegram-канала возник ряд вопросов: «А потом вы будете еще обвинять всех беженцев, стыдливо назвав их ВПО, «почему не сопротивлялись?» «И разве вы не знали и не знаете, кто привел в Донбасс российских агрессоров?».

«Так это знают все –«Партия Регионов», руководство и члены которой, как раз и составляло власть и бизнес Донецкой и Луганской областей. Где они сейчас? В тюрьме отбывают сроки? Под следствием?», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала

Все они на свободе. Большая часть из них живет в Киеве, часть трудоустроена в парламенте.

«Отдельные регионалы и их ставленники занимают все больше и больше должностей в государственных органах власти современной Украины! Той самой Украины, истекающей кровью от войны, приведенной этими же людьми в нашу страну. Кто и когда даст им должную оценку?», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала

Происходящие в последний год события в стране и в украинской власти все больше напоминают ситуацию в Донецке в марте-мае 2014 года – паралич власти и хаос.

«Тогда испуганная народным Майданом «донецкая элита» пыталась уйти от ответственности, выторговав у Киева автономию или самостоятельность региона, наивно заручилась поддержкой Москвы. К чему это привело – мы знаем. Только теперь на кону – вся страна», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

«А чтоб нынешней ситуации не было, нужно было в 2014 году не дать провести псевдореферендум и привлечь к ответственности лиц, доведших страну до Майдана. «…трусость, несомненно, … это самый страшный порок». М.А. Булгаков, «Мастер и Маргарита», – резюмируется в сообщении Telegram-канала.