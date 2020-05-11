Путин создал российский клон нацистской Германии

Виталий Портников заявил, что современная Россия является клоном национал-социалистической Германии, а не Советского Союза времен Сталина.

По словам журналиста и публициста Виталия Портникова, путинская Россия эксплуатирует День победы над нацизмом, поскольку пытается идеологически построить общество советского типа. Он рассказал об этом в эфире программы «Субботний политклуб» на телеканале «Espreso.TV».

«Логика заключается в том, что в Российской Федерации пытаются построить общество советского типа. Идеологически», – заявил Портников.

«И с этой точки зрения очень нужно сделать все возможное, чтобы люди, которые живут в Российской Федерации, так или иначе воспринимали свое государство, как государство – продолжение Советского союза», – уточнил он.

Вместе с тем он отметил, что Советский Союз был государством с совершенно конкретной идеологией.

«И когда мы говорили об этой конкретной идеологии, то говорили, что она должна быть связана с чем-то, что людей объединяет. Если коммунизма не существует, что остается?», – отметил Портников.

«Остается победа во Второй мировой войне. Демократия и достойный уровень жизни – это не о путинской России, а людей нужно чем-то объединить», – продолжил он.

И в России нашли чем объ6еденить «нацию». Но это решение скопировано не сталинского СССР, а с нацистской Германии.

«Их объединяют памятью о том, что мы победили, нас пытались уничтожить, но мы выстояли. От этой идеологии, как ни странно один шаг не к коммунизму, а к нацизму», – подчеркунул Портников..

Он добавил, что многие россияне остаются советскими людьми, потому что им не предложили альтернативы.

«Мы очень часто говорим, что они хотят реабилитировать Сталина», – пояснил Портников.

«Сталина не нужно реабилитировать, потому что он остается героем для огромного количества советских людей, которыми остаются россияне, белорусы. Они остаются советскими, так как им не предложили никакой альтернативы», – уточнил он.

Однако, по его мнению, современная Россия сейчас гораздо ближе к национал-социалистической Германии, чем к сталинскому Советскому Союзу.

«Фактически эти люди не Сталина тянут из могилы, а Гитлера. Они, по сути, являются сторонниками этой – национал-социалистической – идеологии. Современная Россия не является клоном сталинского Советского Союза, она, по большому счету, является клоном национал-социалистической Германии», – отметил Портников.

«Ее политика напоминает не столько политику Советского Союза, сколько политику национал-социалистической Германии. То, что говорит Путин, его крымская речь, его осанка это римейк Адольфа Гитлера», – уточнил он.

Ведь даже «русский мир» – это то точная копия гитлеровского рейха.

«Это национал-социализм в чистом виде. Идея защиты «русского мира», все русскоязычные должны жить в одной стране и так далее – это гитлеровская идея жизненного пространства для немцев», – подытожил Портников.