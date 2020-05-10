Будни «русского мира» в «ДНР» на фоне пандемии

Знакомый редактора Telegram-канал «Вольнодумец», который в конце 2014 года выехал в Киев, периодически ездил в Донецк платить за квартиру и проведывал родственников, около трех лет не ездил в ОРДЛО. Перед карантином и закрытием КПП выехал в Донецк, пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Думал, что это ненадолго, а за это время хотел навести порядок в квартире, проверить свою дачу в районе «Донецкого моря» и решить, что с ней делать.

Примерно через три недели он позвонил первый раз, потом стал звонить чаще и наконец рассказал, как ему там живется после Киева», – говориться в сообщении Telegram-канала.

В первые дни общения с родственниками сразу же почувствовал к себе настороженное отношение.

«Когда рассказывал о своей жизни в Киеве, моя 81-летняя родственница сказала: «Ты нам укропскую пропаганду не рассказывай. Не вздумай такое на улице кому-нибудь рассказывать». Доказать, что я говорю то, что сам видел и пережил, невозможно», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

А живут там, мягко говоря, скромно. Все обношены, истрепаны, больные, вздернутые, напряженные. От всего и всех ждут подвоха и обмана, готовы идти убивать всех, кто не согласен с их видением жизни и их мнением.

«Они все зазомбированы российским телевидением. Я догадывался, что там российская пропаганда, но не такая. Это даже не Советский Союз. Это ближе к КНДР. Видеть и слушать Соловьевых, Скабеевых и прочих пропагандистов нет сил. Больше пяти минут смотреть невозможно», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

В первые дни после приезда думал, что попал на такой день. Нет, это постоянно. Выйдешь в город, то же самое: везде вывески и лозунги о республике, «ДРН», процветании, успехах и счастливом будущем вместе с Россией.

«Об Украине – только негатив и враги. Кто, на кого напал и кто, у кого отобрал территорию, даже слушать не хотят», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Местное денеэровское ТВ – это копия, калька российского. Зомбоящик– только примитивный. Даже когда я хочу узнать, что и где происходит в городе, я вижу и слышу только антиукраинскую пропаганду. Вранье на вранье.

При этом, все мечтают о России. Ждут, что их вот-вот присоединят к России. «Мы за Россию, нам не нужны нацыки». На вопрос, а почему же вы так плохо здесь живете, отвечают: «Не плохо. Но во всем виновата Хунта. Это они нам не дают жить. Они нас обстреливают, они нас заблокировали».

«А чего ж вы не едете в Россию, если там хорошо? Отвечают: «Нам сказали, что никуда ехать не надо. Скоро все здесь будет Россия», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

По его словам, в результате массированной российской пропаганды и запугиваний, проукраински настроенных граждан осталось очень мало.

«Если на 1000 человек найдется 5 нейтрально, терпимо относящихся к Украине, это хорошо. Поэтому, я не знаю, что там думает украинская власть, но голосовать тут за Украину не будут точно», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Поэтому с незнакомыми людьми и даже с соседями, с которыми прожил более 30 лет я вообще не могу разговаривать, тем более о политике и том, что произошло в 2014 году.

«Чувствую, сразу сдадут в МГБ. И это чувство не покидает. Так это я, выросший на Донбассе и в принципе лояльных убеждений», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Поэтому знакомый с нетерпением ждет окончания карантина, чтобы поскорее возвратиться на украинскую территорию и спокойно жить.

«Да, о даче. Знакомый с сожалением сказал, что остались только стены. Ни окон, ни дверей, ни имущества внутри, ни забора, ничего нет. И таких дач – большая половина. «Русский мир», однако!», – резюмируется в сообщении Telegram-канала.