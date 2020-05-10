Кремль трудоустраивает европейских «друзей» Путина

Кремлевская пропаганда сквозь пространство и время культивирует пафосный возглас: «Русские своих не бросают!». Этот пропагандистский бренд уже давно превратился в вирусную фразу, бросаемую при каждом удобном и не удобном случае, но мало, что общего имеющую с реальностью, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Ведь в горниле Второй мировой войны, была перемолота ни одна сотня тысяч и даже миллион человеческих судеб и жизней, брошенных на произвол судьбы советской властью», – пишет военно-политический обозреватель.

В принципе, это происходило и в последующие годы, как при СССР, так и нынешней России, вспомнить хотя бы один только эпизод со штурмом Грозного в ходе Первой чеченской войны.

«Но все же, есть одна категория персонажей, которую русские и вправду никогда не бросают», – отмечает Коваленко.

«Но это отнюдь не те люди, которые беззаветно и порою слепо преданы своей родине, какой бы омерзительной она ни была, а те, кто родины своей, как таковой, не имеют, ибо торгуют собой сравнимо со старательницами древнейшей профессии», – уточняет он.

Речь идет, о политических марионетках, которым Кремль всегда готов предоставить возможность зарабатывать на хлеб с маслом и даже икрой, в непростые для них времена.

Скольких таких марионеток кремлевские режимы пригрели после завершения карьерного пути оных и даже после выхода на отдых, продолжающих баламутить воду в ступе.

Вспомнить хотя бы одного только Герхарда Шредера, чьи подвиги перед Путиным не остались без внимания и сейчас, экс-канцлер Германии, ни в чем не нуждается в лонах «Nord Stream AG».

«А в прошлом году стало известно, что под экс-канцлера Австрии Кристиана Керна, который яро выступал против антироссийских санкций и лоббировал проект «Северного потока-2» аки неистовый лемминг, готовят должность в совете директоров ОАО «Российские железные дороги», – подчеркивает Коваленко.

И вот, казалось бы, никогда такого не было, а экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, ставшая известной не только приглашением на свою свадьбу президента России Владимира Путина и танцами с ним, но и своей не скрываемой пророссийской риторикой, будет писать колонки для пропагандистского кремлевского телеканала «Russia Today» («RT»).

«Теперь в пуле «заслуживающих доверия» экспертов «Russia Today» на одну говорящую голову стало больше», – отмечает Коваленко.

Правда, никто не пояснит российским потребителям информационного фаст-фуда, что новый «эксперт» представлял ультраправую Австрийскую партии свободы (которая была основана «голубой кровью» Вермахта и НСДАП, а ее первый председатель Антон Райнталлер в прошлом был бригаденфюрером СС и носителем Золотого партийного знака НСДАП) и покинула свой пост, после того как разразился скандала с подкупом данной политической силы.

«Примечательно, что и брак Кнайсль рухнул, причем австрийские СМИ сообщали даже о драках между «молодыми». Но нас эти «желтые» пикантности не должны интересовать», – подчеркивает Коваленко.

Куда интереснее это то, что с одной стороны, австрийский политический бомонд, генетически продолжает испытывать слабость к разного рода фюрерам, ныне заседающему в Москве.

А с другой стороны, в то время как сам российский народ нищенствует, его правитель раздает посты и рабочие места марионеткам, сослужившим режиму добрую службу, и получающим нынче заоблачные гонорары в благодарность, объем которых сопоставим с годовой зарплатой целого среднестатистического поселка в Магаданской крае.

«Да, русские своих не бросают. Своих марионеток!», – подытожил Коваленко.