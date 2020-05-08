Распиленный праздник победобесия в «ДНР»

Давно «распилив» полученные из Москвы деньги на празднование 9 мая, оккупационные власти в Донецке вынужденны имитировать фестиваль победобесия.

«Республика» готовится отмечать день Победы 9 мая и «День Республики», т.е. псевдореферендум 11.05.2014г. Сегодня и завтра в городе пройдут «частичные праздничные мероприятия», пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию с пандемией на оккупированном Донбассе и в самой России

«Выделенные Россией деньги и уже разворованные надо ж куда-то списать?», – говориться в сообщении Telegram-канала.

Вот для этого будут поздравления «защитников на линии обороны», т.е. на передовой, «с награждениями» и, внимание!, «с вручением продовольственных пайков!»

«Т.е., в качестве подарка – продовольственный паек! Не хило! Наверное от того, что зарплату в «ДНР» платить нечем?», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

С Нового года Россия и так уменьшила финансирование, а с началом эпидемии короновируса вообще ничего не присылает, только «натурой»: защитные маски, медикаменты, продукты и т.п.

«Ну а чтобы скрепные воины действительно повеселились, в продовольственный паек добавят по бутылке водки! Ох, и весело будет. Вы ж знаете, как вежливо и культурно ведут себя россияне после выпивки», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Но все равно бутылочные меры никак не сгладят недовольство в рядах оккупантов и коллаборантов из-за большой задолженности по зарплатам. Задолженность в «ДНР» за 2-4 месяца уже никого не удивляет.

«А вот среди шахтеров, металлургов и работников других сфер задолженность есть уже и по 18 месяцев! Сами понимаете, бутылка водки тут не поможет», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Тем более, простому люду ее и не дадут. Да и возвращать им долги никто уже не собирается.

«А в целом, обстановка в «ДНР» спокойна. Музыка звучит бравурная. Флаги и плакаты висят. Победа будет за нами. Республика процветает (на деньги россиян)», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

А ведь у людей на оккупированной территории нет работы. Шахты потихоньку затапливаются, металлургия лежит, оборудование на других производствах полностью изношено.

«С продуктами перебои. Короновирус сам боится денеэровцев, потому его в «ДНР» нет. Ну примерно так же, как и российских солдат», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Обстрелы россиян украинских позиций, как по команде, за последние три дня значительно увеличились. Связь по всей линии фронта российские военные РЛС усиленно мониторят и глушат.

«Ну эта русская традиция – глушить связь перед праздниками – возникла еще в советские времена. Тогда жить мешал загнивающий Запад, а теперь – укропы», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Только что-то не очень весело населению в «ДНР» от такой счастливой жизни.

«И уже начались критические высказывания в адрес непобедимого и монолитного Кремля: что-то в последнее время путинские многоходовочки куда-то не туда ведут?», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Да и в России на него начали гнать. Того и гляди, не обнулят.

«А что ж тогда будет с «ЛДНР», существующих за счет амбициозных идей «собирателя земель»? Кому они нужны будут, если в самой РФ все валится и кресло под «вечным» зашаталось?», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.