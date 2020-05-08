США собираются спасть Россию от коронавируса

Россию, заигравшуюся в «гуманитарные» миссии придется спасать всему миру. Президент США Трамп сообщил о решении оказать помощь России в борьбе с эпидемией.

Чуть больше месяца назад российские СМИ с помпой и придыханием сообщали о том, что в США был доставлен гуманитарный груз с медикаментами и оборудованием, для страдающих от эпидемии коронавируса американцев, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Сколько было пиара, сколько было экспертных заявлений о «руке помощи» протянувшейся аж за океан! Но очень быстро эти восхищенные возгласы сошли на нет», – пишет военно-политический обозреватель.

Сошли «на нет» на фоне того как стало известно, что США расплатились с Россией за ее «гуманитарный груз». Сошли «на нет» когда выяснилось, что большая часть груза отправленного в США была неликвидна – бесполезна в борьбе с COVID-19.

«Сошли «на нет» когда выяснилось, что Россия продала США аппараты ИВЛ «Авента-М», производства УПЗ – ОАО «Уральский приборостроительный завод», стоимостью 1,5 млн рублей за единицу и которых в регионах Российской Федерации катастрофическая нехватка!», – отмечает Коваленко.

Но, что самое омерзительное во всей этой истории, так это то, что в российские больницы стали поставлять аппараты ИВЛ с просроченным сроком хранения на 15 лет!

«Что же, как говорится, не прошло и полгода, а без малого полтора месяца, как президент США сообщает, что Россия, коллапсирующая от COVID-19, согласна принять от США помощь в виде аппаратов ИВЛ», – подчеркивает Коваленко.

«И в данном контексте возникает целый ряд вопросом. Будет ли это действительно гуманитарной помощью или «гуманитарной» в российском стиле?», – уточняет он.

Ведь если первое, то это станет не пощечиной, а сокрушительным хуком по всей той позорной пропагандистской компании, что полтора месяца назад затеял Кремль.

«Второй вопрос, что за аппараты отправят России американцы, своего производства или вернут российские?», – отмечает Коваленко.

Ведь, как известно, поставленные Россией ИВЛ необходимо было адаптировать к энергосетям США, что заняло время.

«А потому, если США отправят в Россию свои ИВЛ или вернут российские, их в обоих случая придется дорабатывать/адаптировать», – подчеркивает Коваленко.

«Ну и главное, третий вопрос – в контексте всего вышеизложенного, самим россиянам не противно от той игры, которую затеяли их власти на международной арене, устраивая бизнес во время чумы?», – уточняет он.

Хотя, в самой России изначально ситуация была ничуть не лучше чем в других странах, вот только в отличие от этих стран, масштабы эпидемии тщательно скрывались. И скрываются до сих пор.

«А потому, как-то пиар-акция по «спасению» мира Кремлем прошла, мягко говоря, тухловатенько. Теперь же, всему миру, похоже, придется спасать саму Россию, заигравшуюся в «гуманитарные» миссии», – подытожил Коваленко.