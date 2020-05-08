В Москве «слили» данные по заражению коронавирусом

Мэр Собянин «аккуратно» проговорился о заболевании коронавирусом в Москве. Настоящий шок вызывают реальные данные по заболеванию коронавирусом в России.

Как известно, Россия скрывает истинные масштабы свирепствующей в стране пандемии коронавируса. Свидетельством это стал последний «слив» информации про заболеваемости в Москве, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Интересные тенденции нынче наблюдаю я у наших гибридных соседей, которые всячески манипулируют реальными цифрами о распространении коронавируса в России и уровня смертности от COVID-19», – пишет военно-политический обозреватель.

И если буквально намедни фактическим поводом для сомнения в официальной статистике стала ситуация на Чаяндинском месторождении «Газпрома» в Республике Саха, как сегодня крамольные вещи заговорил мэр Москвы.

«Так, мэр Москвы, Сергей Собянин заявил, что реальное число больных коронавирусом в столице РФ втрое превышает число выявленных случаев с подтвержденным диагнозом и отраженных в официальной статистике», – отмечает Коваленко.

Иными словами, на сегодняшний день в Москве потенциальных носителей COVID-19 не 92 тыс человек, а не менее 300 тыс.

«И в данном контексте возникает целый ряд вопросов. Во-первых, это с какой такой стати Сергей Собянин решил заговорить о том, что возможно, еще долгие десятилетия будет храниться в подвалах ФСБ под грифом «Совершенно секретно»?», – подчеркивает Коваленко.

«Вызвано это было внутренней конфронтацией в башнях Кремля и созданием в лице Собянина противовеса или же «своя игра» политика с перспективой выхода на более высокий должностной уровень?», – добавляет он.

Тем более что Сергей Собянин с самого начала коронавирусной эпопеи говорил об угрозах распространения COVID-19 и призывал к решительным карантинным действиям в столице с первых же дней.

«Но тогда многие эксперты отмечали, что Собянин попросту был выбран Кремлем для озвучивания непопулярных в народе решений, дабы это не приходилось делать Путину. Ведь «добрый» царь всегда должен оставаться «добрым» царем», – отмечает Коваленко.

«Во-вторых, если только в одной Москве количество заболевших 300 тыс человек, то как в реальности обстоят дела по всей России?», – уточняет он.

Ведь напомню, что на Чаяндинском месторождении заболевших на COVID-19 вахтовиков 3,5 тыс, а в СМИ сообщается о 37 новых случаях заражения в Республике Саха (Якутия).

«А когда вспоминают про это месторождение то упоминаются каждый раз разное количество заболевших, то 31, то 246…», – подчеркивает Коваленко.

«И конечно же в-третьих…», – продолжает он.

На сегодняшний день, в стране, где официально 177 160 зараженных коронавирусом, а не официально, только в Москве более 300 тысяч, всего 1 625 летальных случаев.

«Еще раз говорю, это не проявление каких-то маниакальных наклонностей с моей стороны и жажды высоких, шокирующих цифр смертности, но они действительно абсолютно нереальные! Всего 0,9% летальных исходов в России…», – отмечает Коваленко.

Мне кажется, американским, немецким, итальянским, испанским, британским и французским врачам нужно срочно организовывать мастер-класс по тому, как страна с убитой в хлам медициной, смогла так кардинально переломать смертность от COVID-19.

«Но, почему-то мне кажется, методы, примененные их российскими коллегами на данном поприще, западных специалистов попросту ввергнут в шок», – резюмирует Коваленко.