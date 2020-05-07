Пропагандисты России пострадали в Беларуси за правду

Глава Беларуси Лукашенко оказался более способным учеником людоеда, по сравнению с удерживающим пальму первенства в этом вопросе нацлидером России Путиным.

Беларусское внешнеполитическое ведомство лишило аккредитации съемочную группу российского Первого канала за репортажи о распространении в стране эпидемии смертельного коронавируса, пишет на страницах «Грани.Ru» журналист и публицист Виталий Портников.

«Журналисты Первого канала – а его программы могут смотреть не только подданные Владимира Путина, но и подданные Александра Лукашенко – рассказали зрителям о последствиях отсутствия ограничений во время пасхальных праздников и «республиканского субботника», вспышке болезни в небольшом городке Столбцы под Минском и прочих печальных реалиях жизни в стране, жители которой стали заложниками дурости и равнодушия стареющего «совкового» диктатора», – пишет публицист.

И предупредили, что это может быть только началом кошмара: если не будет ограничительных мер, белорусская система здравоохранения просто не выдержит.

«У журналистов Первого канала, по большому счету, просто нет выбора. Они вынуждены говорить правду о том, что происходит с коронавирусом просто потому, что если начать хвалить Лукашенко и скрывать факты, это поставит под сомнение меры, которые предпринимаются в России», – отмечает Портников.

Более того, можно предположить что Александр Лукашенко избрал такую стратегию (не)борьбы с коронавирусом именно для того, чтобы поставить эти меры под сомнение.

«Чтобы показать: в то время, когда «великий и ужасный» Владимир Путин самоизолировался в ново-огаревском бункере он, Лукашенко, бесстрашно ездит по своей стране, утверждает, что никакой опасности нет и даже готовится к параду – несмотря на отмену мероприятия в российской столице», – подчеркивает Портников.

Таким образом, именно Лукашенко оказывается прямым наследником советских бонз – тех самых, что забрасывали немецкие танки телами советских солдат или проводили первомайские демонстрации после Чернобыля.

«В Советском Союзе ценность человеческой жизни стремилась к нулю и, конечно, никакой генеральный секретарь ЦК никогда не отменил бы парад или демонстрацию из-за какого-то там невидимого коронавируса, даже если бы знал, что в результате вымрут города», – отмечает Портников.

Торжественное заседание, парад, демонстрация – во всем этом ритуале, дотошно копировавшем церковные обряды, был смысл существования коммунистической бессмыслицы.

«И эта бессмыслица всегда гордилась именно тем, что никогда не пасовала перед ритуалом. Заседание – в метро, с парада – на фронт, а есть ли у участников парада оружие, чтобы обороняться от врага, к делу отношения не имеет. Главное – промаршировали перед вождем», – подчеркивает Портников.

И в этом смысле Лукашенко действительно получает почетный приз в виде парада, получает патент на дальнейшее умерщвление белорусов.

«Но, конечно, интереснее всего ответить на вопрос – почему он, а не Путин?», – отмечает Портников.

Как это ни парадоксально прозвучит, но дело не в самих диктаторах. Дело в 90-х – тех самых «проклятых 90-х», которые вызывают такое раздражение у Путина и «запутинцев».

«Тех самых 90-х, которые были в России и которых фактически не было в Беларуси», – подчеркивает Портников.

Эти 90-е установили новые «красные линии» именно с точки зрения понимания ценности человеческой жизни, начали процесс излечения общества от сталинизма, прерванный появлением Путина.

«Именно поэтому сформировалось четкое понимание того, что первомайская демонстрация во время Чернобыля это преступление, а не доблесть. Именно поэтому еще в начале своего правления Путин так опростоволосился с «Курском», – отмечает Портников.

Именно поэтому российское общество так реагировало на Буденновск, Дубровку, Беслан. Именно поэтому российские власти прячут могилы погибших в Украине и Сирии и не позволяют своим пропагандистам рассказывать правду о жертвах новых кремлевских войн.

«Путин может позволить себе многое – но не демонстративное пренебрежение к жизням россиян», – подчеркивает Портников.

И именно поэтому Лукашенко оказался сегодня лучшим учеником людоеда, приветствовавшего участников первого победного парада и никогда не задумывавшегося о цене своих побед.

«И преуспевшего в этом настолько, что даже спустя десятилетия его осиротевшие подданные романтически распевали «мы за ценой не постоим», – отмечает Портников.

«Вот это – «мы за ценой не постоим» – и было советской нормой. И осталось трагической нормой доживающего свое постсовка», – подытожил он.