Кто продвигает госизмену от РПЦ в Украине?

В Украине скандал. 5 мая Вышел фильм «Здравствуй, брат! Христос воскрес», снятый россиянами. Невероятной набор кича, манипуляций и демагогии, который продолжает политику «надо просто прекратить стрелять», пишет на страницах своего портала «Духовний Фронт України».

«Россия, которой дали по зубам на Донбассе, пожалуй, решила використати так называемые «мягкую силу», то есть гуманитарные акции. И для демонстрации не нашла никого лучше, чем боксеры», – пишет редакция портала «Духовний Фронт України».

Предыдущая акция по доставке гуманитарной помощи в Киево-Печерской лавре, как мы знаем, прогнозируемо провалилась.

«К тому были пробные шары в виде блоггеров коучей-рэперов (помните скандал с Ириной Хакамада?)», – отмечает редакция.

Теперь Россия попыталась пролезть в мозги украинцев через спорт. К счастью, эта попытка была бестолковая и провальная. Именно поэтому те, что героями выбраны были боксеры.

«С украинской стороны актерами этого фарса выступали глава УПЦ МП митрополит Онуфрий, митрополит Запорожский Лука и два боксера – Александр Усик и Василий Ломаченко», – подчеркивает редакция.

С российской – боксер Александр Трубников, чемпион России по рукопашному бою Алексей Назаров и представитель РПЦ – епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий и игумен Силуан, настоятель Корсунской Князь-Владимирской мужской пустыни (Орловская епархия РПЦ).

«Тизер фильма появился еще 2 месяца назад. В пресс-релизе было написано, о том как украинские боксеры дружат с российскими и «в нелегкие времена для канонической православной церкви Украины … лишаются «истинной» веры в Бога, и отечества». О каком «отечестве» идет речь – молчок. Может, в самом фильме нам расскажут?», – отмечает редакция.

Иерархи РПЦ и украинские боксеры на службе у роспропаганды. Иерархи РПЦ и украинские боксеры на службе у роспропаганды. Иерархи РПЦ и украинские боксеры на службе у роспропаганды. Пред 1 из 3 След

«И где там!», – эмоционально подчеркивает редакция.

Есть такое грубоватое понятие – «полезный идиот». В такой человека, обычно, или примитивно Кругозор, или отсутствие вопросам коммерческой торговли этическим установок, или умственно инфантилизм, или наличие собственного егоистичного интереса щодо теми, где от него требующая морального Выборы.

«Например, Усик стал абсолютным чемпионом мира не где-нибудь, а в Москве. Ну, там солидная кормовая база, что уже там скрываться. Это вообще ключевой момент для многих спортсменов или певцов – идти на маячок стороны осуществления всех мечтаний», – отмечает редакция.

Не знаю, сколько денег было вкложено в этот лубок, но по сути он оказался очень дешевым. Кстати, герои путаются в риторике, говорят абсолютно противоположенные и противоречат предыдущим ораторам вещи, а так же манипулируют и занимаются откровенной демагогией.

«Это уже не говоря об их крайне специфических понимание христианства и проявлений христианской веры. Короче говоря, замечательный мастер-класс, как требует делать все, чтобы не выглядеть в лучшем случае дураком, а в худшем – предателем своего народа», – подчеркивает редакция.

«Разберем ключевые месседжи этого шедевра», – отмечает редакция.

В качестве затравки много часов режиссеров придилили доказательство повышенной православности боксеров. Ломаченко неоднократно повторяет, что на соревнования получалась благословение священника.

«Интересно, такое же, как боевики «ДНР» от полковых капелланов УПЦ МП?», – уточняет редакция.

Его российский коллега Александр Трубников с воодушевлением рассказывает, что перед соревнования надо обязательно причаститься. И когда он проиграл один бой, священник ему объяснив, что проигрыш произошел из-за того, что боксер не причастился.

«Думаю, все оценят эту языческую примету (иначе это назвать нельзя). А Усик рассказал, как после проигранного боя наехал на Бога, и сразу увидел видение, как в небе упали три звезды», – подчеркивает редакция.

Есть очень смешные моменты, когда, например, Ломаченко говорит, что для него бокс – это не бизнес, а спорт. Неплохая мотивация для человека, который, по информации портала MixSport, который связывают с Владимиром Кличко, к 2018 году зарабатывал около 1 млн долларов за чемпионской поединок, а после подписания контракта с транслятором ESPN+ гонорар за бой вырос до 2-3 млн За вычетом комиссий и налогов сумма его состояния равна 4 млн долларов, столько же досталось его отцу.

«Конечно, не сравнить с миллиардером Новинским, за бесплатно Ломаченко против кого либо на ринге не выходе. Но ведь как теперь благородно и духовно Выглядит человек, который всю свою жизнь Пресвятой, простите за натурализм, добро оплачиваемом мордобоя», – отмечает редакция.

Затем сюжет плавно переходит на главный – тему примирения украинских и русских. Собственно, именно ради этого и был снят фильм.

«Начинает господин Усик, который говорит, что «мы всегда были гонимыми», и цитирует митрополита Онуфрия: «какую веру гонят – там и надо быть». Как известно, кейс гонений на «единую каноническую церковь в Украине» сейчас очень раскручен», – подчеркивает редакция.

Но крепкий дядя Усик, который делает бровки домик и рассказывает о гонимую веру и церковь – невероятное зрелище.

«А не так давно он хвастался, что митрополит Онуфрий позволил его бить политиков, только кости не ломать…», – отмечает редакция.

Далее на сцену выходит духовное лицо – митрополит Онуфрий, который говорит, что он «за все хорошее, и против всего плохого», то есть, за любовь к ближнему на всем земном шаре.

«Кстати, такие банальности – давняя фишка митрополита, но пипл хавает», – подчеркивает редакция», – подчеркивает редакция.

Особая любовь, говорит Онуфрий, должно быть «между нами, русскими людьми, которые происходят из общей купели Древней Руси.

«Мы едины по крови и по вере ». «Мы, русские люди». Так мы вышли из той купели как единоверцы или как один этнос? Ой, я забыла, кого спрашиваю…», – комментирует редакция, цитируя слова Онуфрия.

Далее митрополит мягко начинает подводить зрителя к «логического», но совершенно манипулятивного выводу: если хотите блага своей земле и своему народу – надо жить в мире с другими «русскими людьми». Мол, Божья благодать – только в смиренных.

«А гордый хочет показать, что он лучший, самый умный и тому подобное. Сознательно или бессознательно, митрополит Онуфрий подменяет бытовые отношения между родственниками или соседями, и отношения между странами. Кстати, говорят, что смиренный имидж самого митрополита – дутая мыльный пузырь, но это отдельная история», – подчеркивает редакция.

Не успевает митрополит довести свою мысль до конца, подключается Ломаченко и сразу же опровергает месседжи владыки. Оказывается, если кто-то оскорбляет твою семью, друзей, забирает у тебя дом, то нельзя стоять и ничего не делать.

«А нужно встать на сторону добра, и это – то самое «добро с кулаками». Вслед прибегает митрополит Запорожский Лука и вообще все запутывает: мол, сила Божия в немощах осуществляется. Особенно забавно это наставление выглядит фильме о боксерах, которые теперь хочется обнять и плакать», – отмечает редакция.

Зритель начинает ехать крышей: да всех любить, чтобы все было хорошо – по Онуфрию; или защищать с кулаками, по Ломаченко, или оставаться в немощи, по Луке)? Такое впечатление, что сделано неудачную нарезку кадров и мыслей, которые друг с другом логически несовместимы.

«О ком они все? О боксерах? О семье и друзьях? О народах? О страны? Смешались в кучу кони, пчелы…», – подчеркивает редакция.

И тут Лука упоминает совместную с Ломаченко поездку в Иерусалим, где патриарх Феофил III поучал героев нашего шедеврального фильма, что, оказывается, сила нужна для защиты своей родины, веры, церкви, семьи, а не просто для убийства.

«Феофил, что ты делаешь, прекрати!», – отмечает редакция.

Кстати, судя по кадрам, русский Трубников для съемок с Усиком приехал в Киев. «Нет такого – русский он или украинец – он просто наш брат», – говорит он.

«Интересно, когда Россия готовила аннексию Крыма и финансировала «*** ские народные республики» – она ​​тоже так думала? Когда российское телевидение рассказывало о распятых укрофашистамы мальчиков, демонизировала и дегуманизувало украинский – оно тоже имело в виду братьев?», – подчеркивает редакция.

«Когда Россия в Донбассе бросилась защищать «русский народ» – это от кого она его защищала? От другого «русского народа»?», – добавляет редакция.

Еще один шедевр Ломаченко: «мне сказали, что это страна (Россия), которая воюет с нашей страной». У него, мол, в голове это не укладывается (нашел чем удивить).

«Вдовы и сироты украинских защитников прекрасно понимают, кто с кем воюет, а в Ломаченко на элементарные мыслительные процессы не хватает батарейки. «Мы адиннарот» – ключевой вывод этого ватного совка 1988 года рождения, который, видите ли, в детстве не различал Украину, Россию или Беларусь», – отмечает редакция.

Вся его примирительная логика строится на личных положительных контактах с друзьями-россиянами и родственниками. Украинцы действительно могут поддерживать такое общение с россиянами, но при одном условии: «ни слова о политике».

«Такого же принципа придерживается и Усик: «я общаюсь не из нацией, а с человеком». Интересно, он хоть раз попробовал походить по сайтам типа «Новороссии», «антифашисты» или «ДНР-новостей»?», – подчеркивает редакция.

Редакция обращает внимание этих боксеров на некоторые обстоятельства связанные с войной России против Украины и оккупации украинских территории в Крыму и на Донбассе.

«Хоть раз послушал бы украинцев, чьи бывшие друзья и родственники из-за запоребрика с 2014 года выливали на «братьев» тонны ненависти и проклятий? Пообщался бы с крымчанином Олегом Сенцов, который отсидел в российской тюрьме за то, что не хотел мириться и любить с государством, подло захватила часть его родины?», – подчеркивает редакция.

«Со всеми теми переселенцами, кто был вынужден бежать из зон аннексии и оккупации, потеряв все, что было приобретенного в течение жизни? У них отобрали тот же дом – пойдет Ломаченко силой его возвращать? Но не удивляемся этому всему, потому что непризнание России страной-агрессором – это тоже фишка УПЦ МП. Причем важна», – подчеркивает редакция.

Далее вступает митрополит Онуфрий, который решил разобраться с националистами. Как известно, у нас же националистами могут быть только украинцы, которые себя считают лучшими.

«Правду говорит владыка: русские никогда не ставили себя выше других равноправных народов. Хохлов, бульбашей, абреков, чучмек, чурок, черномазых, хачей … «Первая войны – разделение». То есть, националисты начали разделение. Вот так. «Козлы, которые мешают здоровым людям жить», – подчеркивает редакция.

Митрополит Онуфрий, пытаясь максимально сузить и дискредитировать понятие «патриотизма», прибегает к подмене, которая поняла небольшому кругу верующих.

«Так, он уже неоднократно делал этот вброс, что патриотизм происходит от слова «Патра» – «отец» (ну, хоть не «падре»). А значит, в мифологии митрополита Онуфрия, патриот – это тот, кто любит своих отца и мать», – отмечает редакция.

Трудно сказать, сознательно Онуфрий манипулирует, но на самом деле патриотизм происходит от греческого слова πατρίς (или πατρίδα) – Родина. В то время как отец – πατήρ (πατέρας).

«Это, действительно, однокоренные слова, но патриотизм – это любовь не к отцу, а к Родине (земли родителей). Вот вам и манипуляция: любите своих родственников, а не Родину. Интересно, как этот месседж воспримут в самой России, где патриотизм сакрализованной до абсурда», – подчеркивает редакция.

И вроде все уже поверили в Онуфриевской трактовку патриотизма в стиле «моя хата с краю», как приходит Ломаченко и смешивает все карты: самые большие патриоты – спортсмены, потому что они визитная карточка страны.

«И мы думали, что они – визитная карточка своего дома и родственников. И тут такой поворот», – отмечает редакция.

Ну, и вишенка на торте – выступление российских священников. Епископ Ливенский и Малоархангельска Нектарий выдает страшную тайну: вроде митрополит Владимир Сабодан все время подчеркивал необходимость постоянного единства с РПЦ, и митрополит Онуфрий тоже так думает.

«И все украинский епископат – за единство с Россией. Ну, слава Богу, наконец об этом сказали открыто. А то бы мы никогда об этом и не догадывались», – подчеркивает редакция.

По словам героев фильма, сегодняшние «нестроения» происходят от человеческой гордыни.

«Так назовите этого человека по имени! И все станет сразу понятно. Или слабО? Кулаки большие, а душонки не хватает назвать ху есть ху?», – отмечает редакция

Очень много слов о любви и единство. Такое впечатление, что люди живут в какой-то альтернативной реальности, где все было бы прекрасно, если бы не эти проклятые укронацикы.

«Надо заставить себя простить друг друга, и тогда появятся не враждебны, а братские чувства». Хочется спросить Онуфрия, как он это видит технически?», – подчеркивает редакция.

«Ведь в конечном счете речь не идет о примирении с соседями по коммуналке – речь о глобальных межгосударственные отношения. Как он видит «примирения» Украины и России?», – уточняет редакция.

Но почему тогда его церковная организация прилагает просто зверских усилий на разжигание религиозной розни внутри Украины? Не надо же ходить далеко. Пойдите примиритесь с Константинополем, который и устроил ту самую «общий крещенскую купель» для «триеднава нарота».

«Инициирует процесс примирения с ПЦУ, верные которой тоже вроде с вами «адиннарот», нет? Это же так легко – просто надо заставить себя простить», – отмечает редакция.

Так что все призывы и «духовные наставления» героев фильма – не более бессодержательная демагогия, где от других требуется то, что сами они никогда не сделают.

«Все на что ждут от нас – это приползти к ним конкретно и России вообще на коленях. Вот что такое примирение по-московски», – подчеркивает редакция.

И напоследок о хорошем. Первый интересный момент: в ролике не идет речь о «ЛНР»–«ДНР». Все посылы направлены на примирение украинских и русских.

«Это большой промах режиссеров, потому что сразу четко показывает, кто является сторонами конфликта, а кто в этом замесе – пустое место», – отмечает редакция.

Второе: в этом вульгарно-примитивном спектакле ни разу не упомянуто легенду нашего бокса Виталия Кличко – тоже верующего УПЦ МП.

«Не потому, что он четко высказался о роли России в разжигании войны против Украины? Хотелось бы услышать мнение Виталия Владимировича о патриотической деятельности Усика и Ломаченко», – подчеркивает редакция.

Рекомендую организовать демонстрации этого фильма на передовой. Чтобы господа Усик и Ломаченко сами представили свой шедевр в воинских частях. Показать его родственникам погибших украинских бойцов, которых хоронили в закрытых гробах – настолько изуродованы и разорванные были их тела.

«И сказать им, что это не война, а просто кто-то «делит портфели». Интересно, тот же Усик военнообязанным, и что он будет делать, если война с открытым вторжением России на территорию Украины», – отмечает редакция.

«Неужели уйдет в Крым? И где будет отсиживаться Ломаченко?», – подытожил редакция.