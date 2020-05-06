Россия продолжает скрывать масштабы эпидемии

Очередная статистика по распространению коронавируса в России лишь подтвердила, что правительство страны и не думает переставать ретранслировать ложь.

Врать до последнего и скрывать правду, для России – генетическое кредо. Так было всегда, вне зависимости от названия этой страны, или политического строя, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Будь-то Российская Империя или СССР. Будь-то голод в Поволжье, голодомор в Украине, война против Финляндии, взрыв в Чернобыле, вторжение в Украину или множество других событий», – пишет военно-политический обозреватель.

И эпидемия коронавируса в очередной раз показала, насколько далеко российские власти готовы заходить, чтобы до конца не раскрывать правду об эпидемиологической ситуации в стране. Но, обо всем по порядку.

«Итак, правительство Якутии подтвердило факт заражения коронавирусом на Чаяндинском месторождении «Газпрома» более 3 тысяч сотрудников. Об этой ситуации я писал буквально на днях в материале «Масштабы сокрытия распространения коронавируса в России вскрылись в Республике Саха», – отмечает Коваленко.

Но, казалось бы, какие теперь могут быть претензии, ведь о вспышке вчера, 5 мая, на совещании при участии вице-премьера Алексея Колодезникова говорили открыто и официально.

«В частности, было сообщено, что 168 работников месторождения размещены в больницах Якутска, Ленска, Мирного, Ноябрьска и Омска, 600 работников распределены по больницам Башкирии, а в Омск и Волгоград отправлены 150 работников с COVID-19. Остальных распределят по лечебным учреждениям в 20 регионах страны», – подчеркивает Коваленко.

И вправду – ноль претензий. Ну да, когда появилось первое сообщение о более чем 3,5 тыс заболевших вахтовиков на Чаяндинском месторождении от заместителя председателя правительства Якутии Ольги Балабакиной, то его тут же потерли.

«А масштабные протесты самих вахтовиков, возмущенных условиями труда и вспышкой заболеваемости, называли выдумками всяких там блогеров и паникеров-либералов… Но в итоге ошибку признали, верно ведь? А вот и нет», – отмечает Коваленко.

Согласно сегодняшним данным по выявлению новых случаев коронавируса за сутки в России диагностировано 10 559 новых заражений. Но важно понимать другое. В статистике по Республике Саха (Якутия) количество новых зараженных – 17, что явно не соответствует 3,5 тыс.

«Но, возможно, вахтовики с Чаяндинского месторождения, не будучи все как один жителями Якутии, были в этой статистике распределены по своим родным регионам? И тоже нет – ведь если бы было так, то количество зараженных подскочило бы на 3,5 тыс человек. А так изменение со вчерашним днем 10 102 составило всего 457 человек», – подчеркивает Коваленко.

Ложь продолжается. И эта ложь порождает беспечность. Ведь на фоне пропаганды дня Победы, ожидается, что майские праздники станут катализатором еще более масштабной вспышки коронавируса в России. Но, стоит ли за это переживать, когда тебя окружает приемлемая, успокаивающая ложь.

«Правда, порою с летальным исходом. Хотя, даже летальные исходы от коронавируса Россия корректирует в угоду успокаивающей пропаганды, сводя смертность от COVID-19 до невероятных менее 1%, который месяц подряд», – отмечает Коваленко.

Кстати, о ситуации на Чаяндинском месторождении таки сообщили федеральные СМИ. В частности, РИА «Новости» заикнулось о выявлении 246 случаев COVID-19…

«Ложь продолжается», – подытожил Коваленко.