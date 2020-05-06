Новые подробности грабежей банков на Донбассе

Один из соучастников грабежей банков Донецка, которого в материале называют Максим, – бывший работник ОБЭБ УВД в Донецкой области, предавший страну и став сотрудником «МГБ «ДНР», поделился историей со знакомым, который рассказал ее редакции Telegram-канала «Вольнодумец», отслеживающего ситуацию с пандемией на оккупированном Донбассе и в самой России.

После описанных ранее событий в Донецке, в ходе которых проходил неприкрытый грабеж банков, тактика боевиков «русского мира» немного поменялась. Максим поделился со своим знакомым подробностями.

«После «высказанных нам замечаний» мы ездили в банки уже «цивилизовано» группами по 8-10 человек. С собой брали дрели, болгарки, и даже газорезки. Ими приходилось «аккуратно» открывать входные двери, перерезать замки, вскрывать сейфы и другие блокирующие устройства», – рассказал источник Telegram-канала.

Деньги изымали из сейфов, шкафов, ящиков, ячеек, банкоматов и все сбрасывали в мешки. Но валюту отдельно, гривны отдельно. Когда мешки наполнялись, их просто завязывали. Изъятые деньги никто не пересчитывал и сколько их в мешке, скорее могли сказать на вес, чем количество.

«Возвращались на базу (Бульвар Шевченко, 28, «МГБ «ДНР») и докладывали начальству, например: из такого-то отделения такого банка изъяли 4 мешка с гривнами и 1 мешок валюты. Мешки скидывали в дежурной комнате. Их никто не опечатывал, просто завязывали и не пересчитывал. Нет, потом может кто-то и пересчитывал деньги, но мы этого не видели и я не знаю», – подчеркнул источник Telegram-канала.

Вообще-то, отмечает источник, изъятие денег из украинские банков продолжалось вплоть до сентября 2015 года, но наша группа тогда уже не работала.

«Когда надо было выдавать зарплату, а вначале денег вообще не было, (и все мы жили на «подножном корме», т.е., что собрал/отобрал, то и твое), начальник сам шел в дежурку, брал какой-то мешок, в основном с валютой и выдавал по 300-400 долларов или евро», – отметил источник Telegram-канала.

Как все прекрасно понимают, никаких ведомостей и росписей в получении не было, хотя перед тем, как стали выдавать зарплату российскими рублями, пару раз якобы были какие-то ведомости. Но точно это не помню.

«А вот спустя какое-то время, может месяца через 3-4, точно не помню, начался кипишь. Как потом мы поняли, российские кураторы узнали за изъятые деньги и как это происходило, и решили навести порядок. Короче, 8 человек, участников грабежей банков, россияне кинули на подвал, яко бы за то, что во время изъятия денег из банков много валюты присвоили себе», – подчеркнул источник Telegram-канала.

По другой версии, к Ташкенту и Захару якобы пришли люди от владельца какого-то банка, чтобы порешать вопрос с возвратом помещений, имущества и денег.

«Они действительно появились осенью 2014 года. Хозяева готовы были отдать от 30 до 50%. Они предоставили официальные документы и попросили поехать в банк посмотреть, что там осталось целым и поискать какие-то подтверждения. На месте якобы что-то нашли», – отмечает источник Telegram-канала.

Кроме того, Ташкенту якобы показали запись, как несколько мешков с деньгами сотрудники МГБ положили в личную машину. Да и количество денег, которые взяли с этого банка МГБешники, было в несколько раз меньше, чем указали банкиры. Тогда Ташкент (Тимофеев, гражданин РФ, министр торговли и налогов) дал команду всех участников этой группы кинуть на подвал.

«Три месяца их всех (8 человек) порознь держали в подвале, допрашивали с пристрастием и даже проверяли на полиграфе. Дома, на работе и у родственников всех задержанных провели обыска, но ничего не нашли», – подчеркивает источник Telegram-канала.

Правда, у жены одного из подозреваемых, на рабочем месте в суде «ДНР», в ящике стола нашли 15 тыс долларов. Она пояснила сначала, что это деньги на ежедневные расходы.

«Но потом, позже сказала, что «это деньги, которые ей дали в виде взятки какие-то укропы, которые хотели, чтобы она отпустила их знакомого. Деньги она взяла, чтобы сдать в доход республики, а укропа так и не выпустила». Вот за такой героический поступок ей ничего и не было, так как ничего не могли доказать», – отмечает источник Telegram-канала.

По словам «М», ни один из них не признался в похищенных деньгах и не сдал своих подельников. Все ушли в отказ. Всех выпустили примерно через 3 месяца, и якобы восстановили на работе. Но работали они уже не долго.

«Спустя непродолжительное время все потихоньку уволились, в основном по состоянию здоровья, сославшись на подорванное здоровье в ходе добросовестной работы на молодую республику. Но на самом деле после «курортной отсидки в подвале». У некоторых действительно были выявлены проблемы с почками, печенью и сердцем», – подчеркивает источник Telegram-канала.

По словам «М», через время все участники этой группы тихо исчезли из Донецка. Под различными предлогами. При этом, не в Россию, а за рубеж. Некоторые через Украину. За все заплатили и сейчас живут за рубежом. Сколько денег присвоили менты-МГБешники «М» не сказал. Когда его коллега спросил : «Ну миллион долларов или больше?», тот в ответ только загадочно улыбнулся».

«Вопросов много. Но спросить хочется только одно: какие украинские банки, в том числе и Приватбанк, подали иски против РФ, за захват их имущества и денег российскими оккупантами в Донецкой и Луганской областях? Если они, конечно, считают, что Россия захватила Донбасс», – подытожил источник Telegram-канала.