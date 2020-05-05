Российская гуманитарная кость в горле итальянцев

В Италии стали достаточно трезво воспринимать «гуманитарную помощь» из России, довольно однозначно называя ее «пропагандистской акцией».

Феерическая история с гуманитарной помощью из России в Италию продолжает развиваться в крайне неудобном для самой же России контексте, причем по принципу, чем дальше в лес, тем больше дров, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Причем этот принцип в отношении России работает на все 146%, ведь подмечая у других щепку в глазу и разгоняя ее по всем своим пропагандистским площадкам, в своем же российская пропаганда настойчиво не замечала целый лесоповал», – пишет военно-политический обозреватель.

Тот факт, что российская помощь, отправленная в Италию в виде представителей военной разведки и 80% неликвидного для борьбы с COVID-19 груза, да еще и на деньги итальянских же налогоплательщиков – уже не секрет.

«На днях же не секретом стало и то, что отправляемая гуманитарная помощь от лица РПЦ и лично патриарха Кирилла в итальянский регион Апулия на самом деле это гуманитарная помощь Китая в Швейцарию», – подчеркивает Коваленко.

И, похоже, итальянское правительство уже вдосталь наелось этой помощью, густо замешанной на лжи и лицемерии.

Так, стало известно, что итальянское правительство намерено отказать россиянам в их предложении продлить военную миссию из Москвы, якобы направленную для борьбы с COVID-19.

«Обусловлен этот отказ будет тем, что на самом деле ни один из итальянских регионов, таких как Фриули, Венеция, Джулия в действительности не обращался к российским военным с просьбой о предоставлении помощи. Хотя, как ни странно, в Москве утверждают обратное», – отмечает Коваленко.

К слову сказать, интересный поворот событий имел место быть в регионе Апулия, куда патриарх Кирилл и отправлял свою «гуманиатрку». В офисе председателя региона Микеле Эмилиано пояснили, что запрашивали гуманитарную помощь у РПЦ, в связи с нахождением там храма Николая Чудотворца.

«Но, не успела РПЦ откликнуться на запрос, как тут же на горизонте появились российские военные, которые предложили услуги своих «дезинфекторов» размещенных в Ломбардии. В офисе председателя региона от этого предложения отказались, отметив, что в подобных услугах «не нуждаются», – подчеркивает Коваленко.

Но куда красноречивее стало итальянское издание «La Repubblica» отметившее в своем материале, что Италия получает масштабную помощь от Брюсселя, а российская пропагандистская экспедиция (это дословный перевод) лишь вредит властям страны.

«Итак, на прозрение итальянцев ушло несколько больше времени, чем ожидалось, но благо, что это произошло. Благо, что Рим смог разглядеть под личиной доброжелательности масштабную пиар-акцию, идеализирующую и Сергея Шойгу с его вояками и патриарха Кирилл с ФСБ-шниками в рясах, ну и саму Россию – страну агрессора и изгоя, в том числе», – отмечает Коваленко.

Благо, что для итальянцев на политическом уровне оказанная Россией «помощь» уже очевидно представлена как масштабная ИПСО, целью которой было распространить свое присутствие и на другие регионы. Например, ту же Апулию.

«Причем предварительно в Апулию была отправлена помощь от «слуг божьих» РПЦ, что не только доказывает четкую связку работы РПЦ-МО РФ (а точнее – ГРУ, курирующее операции за пределами РФ), но и другой примечательный момент», – подчеркивает Коваленко.

«Не удивительно как-то, что РПЦ подбарыжило гуманитарной помощью из Китая в Швейцарию, ведь известно, что ГРУ питает сентиментальные чувства к этой стране и использует ее как плацдарм для проведения многих своих операций», – подытожил Коваленко.