Как «русский мир» грабил банки в Донецке

Стали известны подробности грабежа украинских банков «русским миров» в 2014 году, когда под «патронажем» России создавались на Донбассе «ЛНР»/«ДНР».

Один из соучастников грабежей банков Донецка, которого в материале называют Максим, – бывший работник ОБЭБ УВД в Донецкой области, предавший страну и став сотрудником «МГБ «ДНР», поделился историей со знакомым, который рассказал ее редакции Telegram-канала «Вольнодумец», отслеживающего ситуацию с пандемией на оккупированном Донбассе и в самой России.

«До прихода в Донецк (5.07.2014г) банды (ДРГ) Гиркина-Стрелкова из Славянска, денеэровские ополченцы вместе с российскими ДРГ бесчинствовали в Донецке», – говорится в сообщении Telegram-канала.

«Но в то время их больше интересовали магазины по продаже оружия, они были захвачены сразу, магазины военторга – интересовала военная форма. Грабили автобазы, автопарки и автомагазины. Отбирали грузовики, газели, автобусы и просто любые автомобили», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Грабили также магазины и склады стройматериалов, заводы и цеха по производству стройматериалов, а особенно заводы железобетонных изделий: блоки и плиты нужны были для оборудования блок-постов.

«Но поскольку орков было не так много, старались выдавать из себя «порядочных защитников Новороссии» и пытались объяснять, что это «для нужд республики». А вообще-то это был настоящий грабеж», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Но особый интерес представляли банки, их отделения и инкассаторские машины. Еще 25-28 апреля 2014 года начались первые нападения на отделения Приватбанка в Донецке. Но тогда только били витрины, поджигали вывески, вытаскивали банкоматы.

«25 апреля 2014 г. сепаратисты подожгли одно из центральных отделений банка в Донецке по бульвару Шевченко, 40 Б, рядом с медучилищем. 28 апреля сепаратисты (около 50 чел) под руководством российской ДРГ под главным офисом банка по ул. Артема, сменили украинский флаг на флаг «Донецкой республики», пытались прорваться внутрь, повредили банкоматы, побили стекла и ушли разгонять митинг украинских патриотов возле стадиона «Локомотив», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

«В ночь на 29.04 в Горловке боевики российской ДРГ Безлера угнали 5 инкассаторских «Фольсвагенов», три из них – бронированные», – уточняется в сообщении Telegram-канала.

Далее приводятся другие подробности произошедших нападений инкассаторов на .

«На двух таких микроавтобусах ДРГ Безлера 22 мая 2014 года ночью напала на место стоянки под Волновахой украинских военных, подорвав их боекомплект. Погибло 16 украинских военных, около 40 получили ранения», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

«Безлер беспрепятственно проехал туда и назад на бронированных автомобилях с надписью «Приватбанк», – уточняется в сообщении Telegram-канала.

Некоторые подробности произошедшего раскрыл осведомленный источник Telegram-канала «Вольнодумец».

«В мае после референдума (11.05.2014) отделения Приватбанка уже начали грабить. Но забирали небольшие суммы. Я в этих делах не участвовал. У нас были другие задачи. Но в конце мая-начале июня начали искать деньги на финансирование «ДНР». Поэтому мы начали по ночам делать вылазки», – говорит источник Telegram-канала.

Пока не было четкой вертикали власти или вообще власти в Донецке, можно было делать все, что хочешь. Главное прикрываться интересами «ДНР»-республики, т.е. «Новороссии». А единой власти тогда не было.

«Был руководитель «ДНР» Бородай, был «Оплот» с Захарченко, но авторитета у них тогда и сильного влияния на остальные, в большей степени разрозненные и не хотевшие единоначалия подразделения, не было», – уточняется в сообщении Telegram-канала.

Такими неподконтрольными были:

▪ Ходаковский-«Восток», Безлер в Горловке, хотя он все время лез в Донецк;

▪ казаки – это просто была неуправляемая банда, (их даже мы обходили. Это были отморозки);

▪ был министр обороны-«Ленин»-Кононов;

▪ был бандитский батальон «Кальмиус» и другие, например, «Пятнашка», созданная и финансируемая Александром Бобковым, руководителем ПР в Донецке, бывшим депутатом ВР.

Гиркин тогда сидел в Славянске и руководил Славянском и Краматорском.

«Самым большим уловом тогда было захват Ворошиловского отделения Приватбанка в Донецке 2 июля, когда из него вынесли 15 млн грн. Потом хлопнули инкассаторскую машину с 4-мя миллионами гривен», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

А вот когда в Донецк зашел Гиркин со Славянской бригадой (05.07.14), вот тогда через два дня в городе начались массовые грабежи. При этом, любых магазинов, фирм, производств, заводов, банков.

«То есть, любых банков и делалось уже днем. Как cказал один из орков, вышедший после двухдневного отсыпа в город: «Да здесь рай!» Это он сравнивал Донецк со Славянском, где грабить уже было нечего, да и город маленький. А тут – миллионник!», – отмечается в сообщении Telegram-канала

Telegram-канала «Вольнодумец»

Вот как раз в это время в начале июля местным «силовикам» поступила команда поехать «потрусить» все отделения Приватбанка, а потом и других банков.

«На сколько я помню, последние изъятия из банков были еще в сентябре 2015 года. А ведь только в Донецке было 69 отделений Приватбанка», – сообщает источник Telegram-канала.

Летом 2014 года Коломойский был губернатором Днепропетровской области и врагом номер 2 для Путина. № 1 был Порошенко. Поэтому бизнес Коломойского уничтожался.

«Вот мы все отделения Приватбанка и объезжали», – уточняет источник Telegram-канала.

В числе первых было Vip-отделение по РККА, а это Vip-отделение «Центр-2» Приватбанка, ул. Артема 58-Б, пересечение с проспектом 25-летия РККА. Нам дали наводку, что там могут быть большие деньги, в том числе ячейки с золотом и драгоценностями.

«Двери долго не могли выбить, они были бронированные. Пришлось привозить газорезку. Забрали оттуда много, но сколько я не знаю, мешков 5-7. Руководил тогда другой человек», – отмечает источник Telegram-канала.

Вначале все делалось варварски: даже взрывали иногда входные двери, выбивали стекла, вырывали автомобилями решетки, банкоматы вырывали и увозили. Заходили в помещения и все, что там было вывозили. Но так было де долго и только вначале.

«Потом на нас пошли жалобы, что мы уничтожаем имущество, которое уже фактически принадлежит республике, хоть где-то и были хозяева», – сообщает источник Telegram-канала.

«Т.е., нам вменяли, что мы выбили окна или взорвали входные двери, так как не могли войти, а финансовой службе «ДНР» потом приходилось все это восстанавливать, так как банковские отделения забирались под республиканский банк. Ну и частично, как потом выяснилось, под бизнес руководителей республики и российских кураторов», – подытожил источник Telegram-канала.

Со своей стороны Telegram-канала «Вольнодумец» обещает продолжить рассказ о том как «русский мир» грабил украинские банки в «ДНР».