Мураев связал трагедию в Одессе с войной на Донбассе

В эфире собственного телеканала «Наш» Мураев заявил, что войну на Донбассе якобы спровоцировали не российские военные, а события в Одессе 2 мая 2014 года.

В Интернете вспыхнул скандал, который связан с заявлениями политика Евгения Мураева о событиях в Одессе 2 мая 2014 года, пишет в своем Twitter журналист и богер Денис Казанский, опубликовал фрагмент видео.

Скандал разгорелся после заявления бывшего депутата Евгения Мураева по поводу событий в Одессе 2 мая 2014 года. По мнению политика войну якобы спровоцировала не Москва, а события в Одессе 2 мая 2014 года.

На это заявление Мураева и обратил внимание известный украинский журналист и блогер Денис Казанский. В своем сообщении Казанский прокомментировал скандальное заявление Мураева, сделаное в эфире телеканала «Наш», который ему принадлежит политику.

«Оказывается, захват Славянска российскими боевиками Гиркина, который произошел 12 апреля, был следствием событий 2 мая в Одессе», – комментирует Казанский этот фрагмент видео.

При этом Мураев ничего не сказал о российской пропаганде, которая напугала жителей Востока Украины и разожгла огонь войны. По мнению политика, во всем виновата только Украина и Евромайдан.

«Как такое возможно? Спросите у лживого ничтожества по фамилии Мураев, который заявил, что события в Одессе спровоцировали конфликт на востоке Украины», – подчеркивает Казанский.

Оказывается, захват Славянска российскими боевиками Гиркина, который произошел 12 апреля, был следствием событий 2 мая в Одессе Как такое возможно? Спросите у лживого ничтожества по фамилии Мураев, который заявил, что события в Одессе спровоцировали конфликт на востоке Украины pic.twitter.com/kq4HhWBEr9 — Денис Казанський (@den_kazansky) May 4, 2020

Казанский так же обвинил Мураева во вранье, с помощью которого он пытается оправдать российскую оккупацию части Донбасса. Блогеер отметил, что Мураев публично заявляет, что якобы именно события в Одессе спровоцировали российскую оккупацию Восточной Украины.