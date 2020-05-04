Как Кремль «победил» смертность от коронавируса

Смотря на статистику смертности от коронавируса в России возникает один вопрос: какова степень и глубина лжи кремлевской пропаганды?

Посмотрим на «мастер-класс», каким образом Кремль в России «победили» смертность от коронавируса. Статистика заболеваемости коронавирусом в России с каждым днем все более и более абсурдная, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Итак, Россия день за днем бьет свои же рекорды по диагностированию новых случаев заражения коронавирусом», – пишет военно-политический обозреватель.

В частности, за прошедшие сутки в России выявлено 10 633 новых случая. Таким образом, общее число зараженных возросло до 134 687 человек, из которых 1 280 летальных случаев (58 за сутки).

«И вот, казалось бы, статистику эту публикуют многие кто, но многие ли задумываются и говорят об ее абсурдности? Антирекорд за антирекордом, рутина, будни борьбы с COVID-19… Однако не все так однозначно», – подчеркивает Коваленко.

«Буквально вчера я в материале «Масштабы сокрытия распространения коронавируса в России вскрылись в Республике Саха» писал о том, как в высшем руководстве Якутии проговорились о реальной обстановке в регионе с распространением COVID-19», – отмечает Коваленко.

Причем не в целом по Республике, а лишь на одном объекте «Газпрома» – Чаяндинском месторождении. Тот самом месторождении, где рабочие устроили забастовку и даже перекрывали трассу, в знак протеста против плохих условий труда и эпидемии коронавируса.

«Как вдруг, на фоне очередной порции статистики по России вскрылся еще один аспект кремлевского лицемерия», – подчеркивает Коваленко.

Так же само, как и с информацией по Республике Саха, в открытых источниках, социальных сетях и пабликах, появляется все больше фактов, а точнее – пояснений того, каким, таким образом, Россия, при колоссальном росте показателей эпидемии, имеет один из самых низких в мире показателей смертности от COVID-19.

«Этим вопросом я задавался и ранее, но лишь сейчас становится понятным, почему смертность от коронавируса в России менее 1%», – отмечает Коваленко.

Дело в том, что врачей в РФ обязали, в графе «причина смерти» писать ту хроническую заболеваемость, которая активизировалась у зараженного коронавирусом.

«То есть, человек может умереть от гепатитов, онкоболезни, сердечно-сосудистых заболеваний, почечной недостаточности и так далее, но только не от коронавируса. И это при том, что могут так же записать пневмонию, грипп и прочие…», – подчеркивает Коваленко

А потому и не удивительно, что при суточном росте заболеваемости уже более 10 тысяч, смертность всего 58 человек.

«И еще раз хочу отметить, что более чем уверен, период эпидемии коронавируса в России, займет свое место в истории этого государства, на полках архивов под грифом «совершенно секретно», как и множество других преступлений Кремля, против своего народа», – подытожил Коваленко.