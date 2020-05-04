Зона «русского мира»

Нож в спину: Кремль исподтишка начал «мочить» Китай за коронавирус

Россияне начали активно «мочить» Китай, сваливая на него всю вину за пандемию коронавируса в мире. Российские боты начали интенсивную информационную атаку.

Российский ботфермы из кремлевского пула замечены в попытках провоцирования конфликта между США и Китаем. Конфликт разжигается Россией вокруг причин возникновения пандемии коронавируса, сообщают сразу несколько Telegram-каналов.

«Судя собственным публикациям Telegram-каналов кремлевского пула, уже начал свою войну США с Китаем, в топку которой некоторые, подобные ему бессовестные денежные мешки, хотят бросить и Россию», – говориться в одном из сообщений.

Telegram-канал призывает взять на особый контроль таких людей, разжигающих очередную информационную войну с возможными тяжелыми политическими последствиями.

«Не думаем, что это у них получится. Но всех таких разжигателей людям доброй воли необходимо брать на карандаш»», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Далее приводится в пример сообщение якобы полученное редакцией другого Telegram-канала – «Китайская угроза». Этот Telegram-канал связывают непосредственно с кремлевским пулом.

Опубликованный Telegram-каналом «Китайская угроза» скрин, якобы полученного сообщения.

«Вот такое сообщение получил на днях. В Telegram начинается проплаченная война против Китая», – говориться в сообщении Telegram-канала «Китайская угроза».

Далее приводятся размышления в типичном стиле российской пропаганды. Все обвинения направлены против стран Запада, и в первую очередь против США.

«Сейчас много пишут, Китай такой, Китай сякой. Я не хочу сказать, что он белый и пушистый. Но судьи кто? Страны разбомбившие Югославию, убравшие военным путем Хусейна и Каддафи?», – отмечается в сообщении Telegram-канала «Китайская угроза».

Далее проводится типичная манипуляция сознанием, в стиле описанном в классике российских манипулятивных техник – книге Сергея Кара-Мурзы «Манипуляция сознанием». Российские боты взяли на вооружение все предлагаемые там инструменты, к слову сказать – приписанные Западу.

«Китай что-то там скрывает. А кто не скрывает? К 11 сентября нет вопросов? К разоблачениям Сноудена и Ассанжа тоже?», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала «Китайская угроза».

И конечно же укор в сторону спецслужб западных стран «проворонивших» ситуацию с коронавирусом.

«Где были ваши спецслужбы, когда действительно надо было бить в набат, а не делать это постфактум», – отмечается в сообщении Telegram-канала «Китайская угроза».

Не забыли упомянуть и ботофермах, естественно приписав их деятельность западным финансовый кругам «заинтересованным», по версии Telegram-канала «Китайская угроза», – «в устранение Китай как конкурента с мировых рынков».

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«Считаете, что Ухань второй Чернобыль? Ваше право. Но видимо ваша аргументация не слишком убедительна, если вы готовы приплачивать, чтобы сделать вашу точку зрения доминирующей на информационном пространстве», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала «Китайская угроза».

«И, конечно, интересно, кто из денежных мешков готов финансировать антикитайскую истерику в России», – подытожил в сообщении Telegram-канала «Китайская угроза».

Кроме того, как пишет другой Telegram-канала – «Ortega».

«Защищать Китай не надо», – говориться в сообщении Telegram-канала «Ortega».

Вина всецело возлагается на Китай. При этом подчеркивается «особая тяжесть вины» Китая.

«Во-первых, в случае с коронавирусом китайцы действительно виноваты и вина их весьма тяжела», – отмечается в сообщении Telegram-канала «Ortega».

Кроме того, в сообщении Telegram-канала «Ortega» говорится, что не следует предпринимать мер к усилению Китая.

«Во-вторых, зачем нам сильный Китай, вдобавок за наш же счет?», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала «Ortega».

Однако, Telegram-канал предостерегает и от дальнейшего нападения на Китай в информационной войне.

«Но как-то особо и рьяно нападать на Китай тоже не надо», – отмечается в сообщении Telegram-канала «Ortega».

Напоминается, что на самом деле у Китая и России протяженная общая граница и намечается на ряд территориальных претензий к России, со стороны Китая.

«Все-таки стратегические партнеры, и общая граница, и враги Китая друзьями нас не считают, и пусть это чувство будет взаимным», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала «Ortega».

Но в то же время, Telegram-канал «Ortega» не призывает к нейтральному поведению в отношение Китая. Если сравнивать с Telegram-каналом «Китайская угроза» – все напоминает игру «злой» и «добрый следователь».

«Идеальная модель поведения для Российской Федерации в отношении Китая это «добрый следователь», – отмечается в сообщении Telegram-канала «Ortega».

«И если кто-то скажет «оксюморон», то мы возразим – «синергия», – добавляют в сообщении Telegram-канала «Ortega».

Telegram-канал «Ortega» особо «подчеркивает», что все что он пишет на самом деле – банальности, о которых не стоит и упоминать.

«Удивительно, что такие очевидные банальности приходится сейчас проговаривать вслух», – подытожил в сообщении Telegram-канала «Ortega».

Источник POLITua Telegram-канала Китайская угроза Telegram-канал Ortega

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