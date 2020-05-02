РПЦ реализует «черногорский сценарий» в Украине

РПЦвУ планирует реализовать «Черногорский сценарий» хаотизации для Украины. Представители РПЦвУ продолжают расшатывать обстановку в Украине и призывают верующих к протестам, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Итак, ни дня без новостей из лона такой организации, как РПЦвУ, которую религиозной структурой сложно назвать было всегда, а с некоторых пор я её иначе как террористкой группировкой и представить себе не могу», – пишет военно-политический обозреватель.

Дело в том, что после целого комплекса диверсий, проведенных под патронатом РПЦвУ в Украине начиная с 2020 года, от манипуляций и распространения фейков, в связи с прибытием в Украину первых эвакуированных украинцев из Ухани, и вплоть до террористического акта, по способствованию максимальному заражению прихожан коронавирусом на Вербное воскресенье и Пасху, с последующей деструктивной информационной волной о «гонении церкви», начался новый этап дестабилизации нашей страны данной структурой.

«Причем его организаторы даже не скрывают, что лекала сняты с «черногорской» методички», – подчеркивает Коваленко.

Так, на Буковине епархия РПЦвУ устроила опрос среди своих прихожан об их готовности выйти на протесты, если Киево-Печерскую лавру передадут Православной церкви Украины. При этом в опросе напрямую указывается, что за пример берется опыт «народа Черногории».

«Что же, если кто пропустил этот эпизод, то я немного разъясню ситуацию и расскажу о том, что же из себя представляли протесты в Черногории и, что за «народ» такой выходил на улицы в этой стране», – отмечает Коваленко.

Дело в том, что Черногорская церковь сейчас переживает один из тех этапов становления, что и Украинская в своё время на пути получения Томоса об автокефалии. В частности, в прошлом году президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин».

«И это закон значительно пошатнул влияние и более того – монополию как таковую Сербской церкви. По сути, аналогично, как и в Украине, предоставление автокефалии ПЦУ пошатнуло монополию Московского патриархата», – подчеркивает Коваленко.

Разумеется, Сербская православная церковь не осталась безучастной и тут же подняла своих сторонников на протесты, причем не только в Черногории, но и в самой Сербии, для придания сему действу большего размаха.

«Но, что особо интересно, так это то, кто курировал данными протестами!», – отмечает Коваленко.

Так, например, в косовском городе Грачаница, в ходе протестов этнических сербов, выступавших против закона о свободе вероисповедания в Черногории, среди местных протестующих были замечены граждане РФ, некоторые из которых были представителями российской военной разведки ГРУ.

«Сама же волна протестов на Балканах в связи с движением Черногории к независимости, уже не только на политическом и государственном, а и религиозном плацдарме, катализировалась посредством российской разведки. Президент же Черногории, Мило Джуканович, обвинил Сербскую православную церковь в поддержке идеи Великой Сербии, заключающейся в культивации сепаратизма», – подчеркивает Коваленко.

Примечательно, что сербский сепаратизм в Черногории яро поддерживает Русская церковь и патриарх РПЦ Кирилл, а также, внезапно, глава РПЦвУ Онуфрий!

«Именно митрополит Онуфрий был отправлен патриархом Кириллом в Черногорию для участия в комплексе пропагандистских акций совместно с митрополитом Черногорским и Приморским Амфилохием , в том числе и в кафедральном соборе Воскресения Христова в столице Черногории, где проходил молебен против принятого выше упомянутого закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», – отмечает Коваленко.

По сути, социально-общественную обстановку в Черногории, начиная с декабря 2019 года, марионеточная Сербская церковь, под патронатом РПЦ и при прямой аффилиации ГРУ, расшатывает и намеренно хаотизирует до сих пор. Теперь же, пособники православного хаоса, РПЦвУ, явно получили директиву на реализацию аналогичного сценария в Украине.

«И культивация нарратива о «гонении церкви», а так же вероятность остаться без Киево-Печерской лавры, смотрители которой ярко продемонстрировали свою несостоятельность и пренебрежительное отношение не только к своему здоровью и прихожан, но и к святыни как таковой, заставили РПЦвУ и их кураторов действовать более агрессивно», – подытожил Коваленко.

А потому, следующий ход – «православные протесты» вполне предсказуем, но готова к ним нынешняя власть, вопрос с довольно неоднозначным ответом. А между тем, учитывая явно спланированный характер действий РПЦвУ, реализация данного сценария для Украины может валиться в крайне негативные последствия.