Один из погибших в Доме профсоюзов в Одессе сторонников «русского мира, незадолго до своей гибели позвонил Цимбалюку и просил прощения.

2 мая была очередная годовщина трагических событий 2014 в Одессе. Пророссийские силы пытались тогда реализовать сценарий опробованный на Донбассе, пишет на своей странице в Facebook «киллер Бабченко» Алексей Цимбалюк.

«Двое довольно близких мне людей были очень активными куликовцамы в Одессе 14го року.Один сгорел, второй просто разбили голову», – пишет Цимбалюк.

Цимбалюку жаль лишь того, что с разбито головой – он до сих пор «ибануторусскомирный» и не кается. Чувак сгоревшего красавчик – успел покаяться точно.

«Расскажу о нем немного подробнее», – отмечает Цимбалюк.

Перестали общаться с ним в январе 14го-в голове человека укоренились рептилоиды, майдауны и путенцарь.

«Зателефонировал он мне 2го мая утром. Рассказывал как они собираются освобождать Одессу от бандеровцев», – подчеркивает Цимбалюк.

Затем набрал еще раз, но уже из горящего Дома профсоюзов и просил прощения. Звонил перед своей смертью.

Двоє досить таки близьких мені людей були дуже активними куліковцами в Одесі 14го року.Один згорів,другому просто… Geplaatst door Олексій Цимбалюк op Zaterdag 2 mei 2020

«Последние слова в разговоре были: «Какой же я был «далбайоб», – отмечает Цимбалюк.

Человек же покаялась и я уверен-чувака пустили в Рай, а Господь входе поздравил его как и полагается приветствием Слава Украине.

«Выводы делайте, господа, сами. Морали не ищите. Просто помогайте людям покаяться и прийти к Богу. Аминь», – подытожил Цимбалюк.